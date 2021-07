Tilanne Kalajoen laajalla metsäpaloalueella on vakaa, ja nyt odotetaan riittääkö perjantaiksi luvattu sade auttamaan tilannetta

Maanantaina alkanut maastopalo Kalajoella odottaa metsäpalopaikalla säätiedotusten lupaamaa saderintamaa. Tilanne palopaikalla on kaikkiaan vakaa. Sammutustyöt ovat jatkuneet koko yön.

Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen pelkää kuitenkin, että rintama jää sen verran kapeaksi, ettei luonnonvedestä ole apua metsäpalon sammuttamisessa.

Jokilaaksojen pelastuslaitosta edustava Haapanen myös toteaa, että vaikka palo on nyt pysynyt rajatulla alueella, luonnonolot voivat jälleen yllättää, kuten esimekiksi keskiviikkona kävi.

Siksi lähialueen asukkaita kehotetaan edelleen varautumaan pahimpaan eli evakoitumiseen. Täysin hallinnassa tilanne ei siis vielä ole.

– Paloalue on saatava riittävän pimeäksi, että voitaisiin sanoa, että se on hallinnassa, Haapanen sanoo.

Uusin käänne palopaikalla on, että pelastushenkilöstön on pitänyt varoa itsestään kaatuilevia puita, joiden juuret tulipalo on polttanut.

Maanantaista jatkuneiden sammutustöiden aikana on tapahtunut neljä lievää työtapaturmaa. Kalustovahinkoja on kuitenkin tullut, pääosin rengasrikkoja.

Kyseessä on suurin metsäpalo Suomessa sitten 1970-luvun.

Lue myös:

Satakunnan pelastuslaitos lähetti apua Kalajoen maastopaloalueelle

Poikkeuksellisen suuri maastopalo osui toisen kerran Kalajoelle – iso roihu koettiin myös 50 vuotta sitten, ja tulevaisuudessa palojen määrä kasvaa