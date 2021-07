Suositteleeko Spotify kuuntelijoilleen sopivinta musiikkia – vai sellaista, jonka tekijät ovat suostuneet alennusmyyntiin?

Ruotsalainen Spotify on yksi maailman suosituimmista musiikkipalveluista.

Ruotsalainen Spotify on yksi maailman suosituimmista musiikkipalveluista. Kuva: Hayoung Jeon / EPA

Financial Timesin mukaan suuret levy-yhtiöt ovat suhtautuneet nihkeästi Spotifyn ajatukseen artistien palkkioiden alentamisesta. Vastineeksi yhtiö tarjoaisi enemmän esityskertoja. Yhdysvalloissa päättäjät ovat huolissaan markkina-aseman väärinkäytöstä.

Musiikin suoratoistopalvelu Spotifyn menestysresepti on ollut yksinkertainen. Palvelu seuraa käyttäjän valintoja ja pyrkii niiden perusteella tarjoamaan kuulijalle juuri hänen makuunsa sopivaa musiikkia.

Nyt yhtiö kaavailee muuttavansa tätä perusideaa.

Jatkossa artisti voisi saada enemmän soittoaikaa, mikäli hän suostuu palkkionsa alentamiseen. Käyttäjän oman maku ei siis enää yksin määräisi, mitä hänen kuulokkeisiinsa tarjottaisiin.

Toistaiseksi Spotifyn hanke on rajoitetulla kokeiluasteella – ja vastatuulessa.

Viime vuoden lopulta lähtien Spotify on pyytänyt suurimpia levy-yhtiöitä osallistumaan "Discovery Mode"-toimintoon. Sanomalehti Financial Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan maailman kolme suurinta levy-yhtiötä Universal Music, Sony ja Warner ovat kaikki kieltäytyneet uudesta sopimusjärjestelystä.

Vanha idea uudessa ympäristössä

Financial Times -lehden haastattelemien musiikkialan vaikuttajien mukaan Spotifyn ajama muutos on itsessään vanha idea. Se on muunnelma kiistellystä käytännöstä, jossa levy-yhtiöt maksavat radioasemille tiettyjen kappaleiden ja artistien soittamisesta.

Spotify on yksittäisiä radiokanavia suurempi toimija, ja yhtiön uusi ansaintamalli on herättänyt Yhdysvalloissa huolta markkina-aseman väärinkäytöstä.

Ensikaupat. Huhtikuussa 2018 musiikkipalvelu Spotify listautui New Yorkin pörssiin. Kuva: Justin Lane / EPA

Kongressin alahuoneen oikeuskomitea lähestyi kesäkuussa Spotifyta kirjeellä (siirryt toiseen palveluun). Päättäjät penäsivät yhtiöltä vastauksia siihen, miten se aikoo järjestää tiettyjen artistien edistämisen ilman että kaikki esiintyjät käytännössä pakotetaan hyväksymään alennetut palkkiot.

Spotify maksaa nykyään artisteille reilusti alle sentin toistetulta kappaleelta. (siirryt toiseen palveluun) Käytännössä tämä tarkoittaa, että parisensataa soittokertaa tuottaa esittäjälle yhden euron.

Edustajainhuoneen oikeuskomitean puheenjohtajan Jerrold Nadlerin mukaan palkkion laskeminen tältä tasolta rapauttaa tekijänoikeuksien peruskiveä, oikeutta tulla palkituksi luovasta työstä.

Käyttäjämäärät kasvussa

Tällä hetkellä Spotifylla on 345 miljoonaa aktiivista kuukausikäyttäjää ja 155 miljoonaa premium-tilaajaa, jotka maksavat palvelusta. Se on yhdessä Apple Musicin kanssa yksi maailman suosituimmista audiopalveluista.

Spotifyn liiketoiminnan ytimessä on ajatus siitä, että yhtiö pystyy käyttäjistä keräämänsä datan avulla yhdistämään fanit ja artistit ennennäkemättömällä tarkkuudella.

Spotifyn päätös lähteä muuttamaan sen liiketoiminnan ydintä selittyy yhtiö verrattain vaatimattomalla taloustilanteella. Maksavien tilaajien määrän kasvusta huolimatta yhtiön voittomarginaali ei ole juuri noussut viime vuosina.

Yhtiön kuluttajilta perimistä maksuista yli 70 prosenttia kulkeutuu musiikin tuottajille. Tämä luvun Spotify haluaisi nyt laskuun muuttamalla kuuntelusuositusten perusteita.

Spotify ei ole ensimmäinen audion suoratoistoa tarjoava yhtiö, joka on ollut aikeissa muuttaa tuotettaan markkinointilähtöisemmäksi.

Vuonna 2014 musiikkipalvelu Pandora harkitsi samanlaista järjestelyä, mutta yhtiön entisen toimitusjohtajan Tim Westergren mukaan suunnitelmasta lopulta luovuttiin.

Muutos oli yksinkertaisesti vastoin yhtiön perusajatusta, joka oli tarjota kuluttajalle parasta mahdollista musiikkia, Westergren muistelee Financial Timesin haastattelussa.

