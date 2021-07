USA:n terveysviranomaiset: Deltamuunnos leviää helpommin kuin flunssa ja aiheuttaa vakavamman taudin

Erityisen huomionarvoista CDC:n havainnoissa on se, että myös rokotetut ihmiset voivat levittää deltamuunnosta eteenpäin. Kuvassa jalankulkijoita New Yorkissa 19. heinäkuuta.

Erityisen huomionarvoista CDC:n havainnoissa on se, että myös rokotetut ihmiset voivat levittää deltamuunnosta eteenpäin. Kuvassa jalankulkijoita New Yorkissa 19. heinäkuuta. Kuva: Peter Foley / EPA

Yhdysvaltain tartuntatautiviraston CDC:n mukaan koronaviruksen deltamuunnos on vieläkin vakavampi kuin aiemmin on tiedetty.

CDC on koonnut deltamuunnoksesta kootut tiedot yhteen viraston sisäiseksi tiedostoksi. Sen ovat kuitenkin nähneet esimerkiksi sanomalehdet The Washington Post (siirryt toiseen palveluun) ja The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

CDC:n mukaan deltamuunnos leviää nyt jopa vielä tehokkaammin kuin tavallinen flunssa, vesirokko tai esimerkiksi pahamaineinen ebola-virus.

Delta aiheuttaa myös aiempia virusmuunnoksia vakavamman taudin.

Erityisen huomionarvoista CDC:n havainnoissa on se, että myös rokotetut ihmiset voivat levittää deltamuunnosta eteenpäin. Rokotetuilla voi olla yhtä paljon virusta elimistössään kuin rokottamattomilla.

Rokotukset estävät vakavaa tautimuotoa, mutta lieviä infektioita deltamuunnos aiheuttaa, dokumentissa sanotaan.

CDC:n on määrä julkaista dokumenttinsa lähiaikoina.

Dokumentissa on maininta, että sen tiedot ja johtopäätökset edustavat kirjoittajiensa kantoja, eivät välttämättä CDC:n. Viraston johtava lääkäri Rochelle Walensky vahvistaa dokumentin tiedot uutiskanava CNN:lle (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvaltain terveysviranomaiset ovat uusien tietojen myötä tiukentaneet varautumisohjeitaan. Aiemmin tällä viikolla tuli jälleen voimaan suositus, että kaikkien ihmisten rokotustilantesta riippumatta tulisi käyttää maskeja sisätiloissa. Suositusta oli toukokuussa lievennetty siten, ettei rokotettujen tarvitsisi enää käyttää kasvomaskeja.

Katso tästä tuoreimmat tiedot koronaviruksesta.

Rokoteturistit tavoittelevat uutta amerikkalaista unelmaa – varakkaat matkustavat Yhdysvaltoihin suojautumaan koronalta

Katso täältä Euroopan koronakartta: Ranskassa ja Islannissa tartunnat kasvussa, mutta joko Hollannin ja Espanjan uudet aallot taittuivat?