Kotimaanmatkailun superkesä toi ruuhkat myös Merenkurkun maailmanperintöalueelle – tarvittiin korona, että maankohoamisesta tuli matkailuvaltti

Kotimaanmatkailun superkesästä on saatu nauttia myös pohjalaismaakunnissa. Matkailijoita on riittänyt, paikoin on ollut ruuhkaa ja majoitukset täynnä. Myös pienet, erikoisemmat kohteet ja vähemmän tunnetut luontokohteet ovat kiinnostaneet.

Mustasaaren Björkön saaren pohjoispäässä Pohjanmaalla sijaitsevan Svedjehamnin parkkipaikka on lähes täynnä, vaikka on tavallinen kesäinen arkipäivä.

Suurin osa ihmisistä suuntaa matkansa kohti Saltkaretin näkötornia, josta voi hämmästellä avautuvaa maisemaa.

Maiseman tekee erikoiseksi se, että siitä pystyy omin silmin näkemään viimeisimmän jääkauden jälkeensä jättämät kivimuodostelmat. Niitä kutsutaan De Geer -moreeneiksi ja niitä monet tulevat katsomaan.

Maailmanperintöopas Vesa Heinonen kertoo, että Unescon maailmanperintöluetteloon pääseminen nosti matkailun uudelle tasolle. Silti isoin muutos tapahtui vasta viime kesänä, ensimmäisenä koronakesänä.

– Tuossa satamassa kävi reilut satatuhatta ihmistä. Harva paikka täällä vetää niin paljon väkeä. Eilenkin oli parkkipaikka ihan täynnä, sanoo Heinonen.

– Se on joka vuosi nyt petrautunut.

Viime jääkauden muovaamat De Geer -moreenit ja maankohoaminen kiehtovat matkailijoita Merenkurkussa. Kuva: Elina Niemistö / Yle

Ulkomaisten kävijöiden puute verottaa silti

Matkailuorganisaatio Visit Vaasan mukaan kotimaan matkailijat ovat nyt viimein löytäneet Järvi-Suomen lisäksi myös rannikon.

Kesä on ollut odotettua parempi – ja viime vuotista parempi. Rannikolla on tänäkin kesänä vieraillut jonkin verran myös ulkomaisia turisteja, ainakin ruotsalaisia, norjalaisia ja saksalaisia, mutta iso joukko puuttuu tänä vuonna.

Suomalaiset ovat paikanneet ulkomaisten turistien puuttumista, mutta silti Visit Vaasan toimitusjohtaja Max Jansson on huolissaan. Hän arvioi, etteivät hyvät kolme kuukautta silti ihan pelasta kaikkia yrityksiä, jotka ovat kärsineet koronan tuomista matkailurajoituksista.

– Toivottavasti kuitenkin auttaa, ettei kovin moni laita pillejä pussiin, toivoo Jansson.

Se olisi harmi, sillä nyt viimein Merenkurkussa on myös palveluja tarjolla kävijöille.

Etelä-Pohjanmaalla vahvaa kasvua

Pohjalaismaakunnista suurin kotimaanmatkailun kasvun hyötyjä on ollut Etelä-Pohjanmaa.

Alkuvuoden ennakkotilastojen mukaan yöpymisten määrä kasvanut viime vuodesta liki kolmanneksen. Toisaalta viime vuonna Etelä-Pohjanmaa menetti suhteellisesti eniten tapahtumien puuttumisen takia, mutta tänä vuonna on tullut plussaa enemmän kuin viime vuonna menetettiin.

Etelä-Pohjanmaalla etenkin Power Park ja Ähtäri Zoo ovat olleet matkailun vetonauloja, joissa on ollut tänä kesänä jopa ruuhkaa. Myös majoituspaikat ovat olleet kysyttyjä, samoin kuin luontomatkailukohteet verkkosivuseurannan perusteella.

Pohjanmaata puolestaan verottaa eniten juuri se, että ulkomaiset turistit ovat kadonneet.

Alkuvuosi on vain lievästi plussalla yöpymisten perusteella. Tosin kesäkuun 2020 ja kesäkuun 2021 vertailu näyttää, että sekä Pohjanmaan että Etelä-Pohjanmaan yöpyjämäärissä on peräti 40 prosentin kasvu.

Keski-Pohjanmaalla heilahtelut ovat olleet pienempiä ja alkuvuoden yöpymiset ovat ennakkotilaston perusteella kasvaneet vajaat kymmenisen prosenttia edellisvuodesta.

Useaan kertaan Suomen parhaaksi vapaa-ajankeskukseksi valittu Power Park rikkoo tänä vuonna ennätyksiä. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Powerparkin hurja kesä

Alahärmässä sijaitseva huvipuisto Power Park on noussut viime vuosina yhdeksi maan suurimmista ja suosituimmista huvipuistoista. Kuluneesta kesästä tulee sen kaikkien aikojen vahvin.

Vuosi 2019 on ollut sen tähän astisista paras, mutta tänä vuonna pistetään paremmaksi. Rannekemyynti on ollut jo yli 20 prosentin kasvussa siihen verrattuna. Viime vuoteen kasvua on 30 prosenttia. Eniten kävijöitä on ollut Uudeltamaalta.

– Kesä on ollut monella tapaa erittäin mielenkiintoinen, kuuma, ihana ja vivahteikas. Ehkä kaikkein erikoisin vuosi. Kyllä huvittelulle on ollut ihan selkeä sosiaalinen tilaus, toteaa Power Parkin johtaja Mikko Kiviluoma.

Koronan takia sekä viime että tänä kesänä huvipuistokäynti on pitänyt varata ennakkoon netissä. Power Park päätyi tähän, jotta pystyisi hallitsemaan kävijämääriä ja saisi helpommin jäljitettyä tartuntaketjut, jos sellaisia tulee. Tästäkin huolimatta huvipuistossa on ollut välillä ruuhkaa ja pitkät jonot, mikä ei kuulosta ihan koronaturvalliselta.

Kiviluoman mukaan 4 500 - 5 000 kävijää on otettu sisään päivittäin.

– Pitää laittaa kädet ristiin, mutta itse asiassa koko Suomen huvipuistoissa ei ollut viime vuonna ainuttakaan tartuntaa, muistuttaa Kiviluoma.

Huvipuistossa on myös nanopinnoite käytössä, jonka pitäisi ehkäistä tartuntoja koskettavilta pinnoilta.

Pienetkin kohteet kiinnostavat

Kotimaanmatkailu ja lähimatkailu ovat tuoneet mukanaan myös ilmiön, jossa kaiken ei tarvitse olla niin suurta ja ihmeellistä. Myös pienemmät kohteet ovat vetäneet ihmisiä.

Vaasassa yksi erikoisuus on ollut heinäkuun alussa rapistuneen Wasalandian paikalle avattu katutaiteelle omistettu Graffittilandia. Kuukauden aikana sitä on käynyt ihmettelemässä noin 6000 ihmistä. Kävijöistä suurin osa on tullut Vaasan ulkopuolelta.

Myös Kokkolasta kerrotaan, että pienemmätkin kohteet ovat vetäneet väkeä.

– Yksi tämän kesän kiinnostavimpia kohteita on Jukkolanmäen navetanvintti ja siellä oleva Kaj Stenvallin näyttely. Kestosuosikki korkeimmilla kävijämäärillä lienee tänäkin kesänä Toivosen eläinpuisto ja talonpojan museo, kertoo Visit Kokkolan toimitusjohtaja Teea Pietilä.

Pietilän mukaan kaikki majoittujat eivät ole edes mahtuneet Kokkolan majoituspaikkoihin heinäkuun kiireisimpinä viikkoina. Lisäksi matkailijat ovat käyttäneet entistä enemmän palveluja ja rahaa.

Vaasan uusi Graffittilandia on ollut suosittu kohde. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Palvelut tarvitsevat matkailijoita ja matkailijat palveluja

Pohjalaismaakunnat eivät ihan perinteisesti ole olleet Suomen vilkkaimpia matkailualueita. Myös palvelujen suhteen on ollut toivomisen varaa. Tänä kesänä nämä kaksi ovat kohdanneet entistä paremmin. Kun ihmiset liikkuvat, heille on myös palveluja tarjolla.

– Viime kesänä matkustajamäärä yllätti, eikä silloin ehkä vielä osattu palvella parhaimmalla mahdollisella tavalla. Yrittäjät ovat trimmanneet palveluja talven aikana. Nyt on ollut ilahduttavaa, että suurin osa kohteista on ollut seitsemänä päivänä viikossa auki ja sillä on saatu tavoitettua asiakkaat paremmin, sanoo Pietilä.

Palvelut tarvitsevat elääkseen käyttäjiä, joten tulevaisuus on jälleen arvoitus. Liikkuivatko ihmiset kotimaassa, koska oli hyvä sää ja palaavatko taas ulkomaanmatkailuun, jos koronatilanne kohenee. Pietilä uskoo, että nämä kaksi eivät välttämättä kilpaile keskenään.

– Siitä se lähtee, minkälaisia kokemuksia on saatu. Onko palvelu ollut hyvää ja onko ruoka ollut maukasta. Jos pystytään näillä kilpailemaan, ei jäädä ulkomaankohteiden jalkoihin. Suomalaisilla on pitkä loma, jonka aikana ehtii molempiin, uskoo Pietilä.

