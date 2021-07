Tietokirjailijoiden Warelius-palkinto professori Juha Siltalalle ja opettaja Mervi Wäre-von Hedenbergille

Juha Siltala on Helsingin yliopiston historian professori, joka on käsitellyt teoksissaan muun muassa Lapuan liikettä ja sisällissotaa.

Juha Siltala on Helsingin yliopiston historian professori, joka on käsitellyt teoksissaan muun muassa Lapuan liikettä ja sisällissotaa. Kuva: Kari Hautala / Otavamedia

Palkinto myönnetään vuosittain tietokirjailijalle, jonka tuotanto on korkealaatuinen sekä laaja ja jonka vaikutus suomalaiseen tietokirjallisuuteen on ollut merkittävä. Tunnustukset ovat 12 000 euron arvoisia.

Juha Siltala ja Mervi Wäre-von Hedenberg ovat saaneet Suomen tietokirjailijoiden Warelius-palkinnon. Tunnustukset ovat 12 000 euron arvoisia.

Siltala on Helsingin yliopiston Suomen historian professori, joka on käyttänyt psykohistoriallisia menetelmiä Suomen lähihistoriasta kirjoittaessaan. Siltala on muun muassa käsitellyt teoksissaan Lapuan liikkeen terroria, herätysliikkeitä ja sisällissotaa.

Wäre-von Hedenberg on entinen luokanopettaja ja lehtori, joka on ollut tekemässä aapisia ja oppikirjoja 1970–luvulta lähtien. Hän on myös tehnyt oppaita opettajille.

Tietokirjailijoille myönnettävää Warelius-palkintoa on jaettu vuodesta 1985. Palkinto myönnetään vuosittain tietokirjailijalle, jonka tuotanto on korkealaatuinen sekä laaja ja jonka vaikutus suomalaiseen tietokirjallisuuteen on ollut merkittävä.