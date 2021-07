Rajoitusten tarpeesta on nyt epävarmuutta, THL:n Mika Salminen: "Sellaiseen viestiin ei ole tarvetta, että koronan voi antaa levitä"

Heikentyvä koronatilanne on herättänyt kysymyksiä siitä, miten taudin leviämistä pitäisi nyt rajoittaa.

Samalla kun päiväkohtaiset tartuntamäärät ovat suuria, vakavat sairastapaukset ja sairaalahoidon tarve ovat pysyneet maltillisina. Myös vaikeita tautimuotoja estävät rokotukset etenevät koko ajan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtajalla Mika Salmisella ei ole valmiita vastauksia siihen, mitä rajoituksia nyt pitäisi ottaa käyttöön.

– Tärkeää on nyt seurata sitä, sairastuvatko ihmiset vakavasti. Tärkeintä on se, että sairaalahoidon tarve pysyy matalana.

Koska kuolleisuus ja vakavan koronan sairastavuus on vähäistä, taudin leviämistä estävien rajoitustoimien perusteita pitää pohtia entistä huolellisemmin koko yhteiskunnan kannalta.

– Toki sellaiseen viestiin ei ole tarvetta, että koronan voi vain antaa levitä ilman mitään toimia sitä vastaa, Salminen sanoo.

Katso, miten koronatilanne kehittyy ja rokottaminen etenee kunnassasi – grafiikka näyttää maailman ja Suomen tilanteen

Nuorten tartunnat eivät taltu ravintolarajoituksilla

Korona leviää nyt etenkin alle 30-vuotiaiden keskuudessa, ja iso osa tartunnoista leviää baareissa.

Auttaisivatko entistä tiukemmat ravintolarajoitukset tautitilanteeseen?

Salmisen mukaan tautitilanne ei helpotu pelkillä ravintolarajoituksilla, sillä yksityistapaamisista tulee yhtä paljon tartuntoja kuin anniskeluravintoloista.

– Enemmän olisi tarvetta ymmärrykselle siitä, että vaikka nuoret eivät välttämättä sairastu niin pahasti, niin jos meillä liikkuu hirveän paljon tautia, se heijastuu vähitellen myös vanhempiin ikäryhmiin.

– Tällöin voidaan joutua ottamaan käyttöön muitakin rajoituksia, mikä ei ole tietenkään hyvä asia kenellekään, Salminen sanoo.

Aktiivisesti leviävä korona on saanut myös monet pohtimaan, onko loppukesän festivaalien järjestäminen turvallista. Tulevana viikonloppuna ja lähiviikkoina aiotaan järjestää esimerkiksi Blockfest Tampereella, Qstock Oulussa, Down By The Laituri ja Aura Fest Turussa, Vaasa Festival ja Kuopiorock.

Salmisen mukaan festivaaleihin liittyy riskejä tartunnoista.

– Ikävä kyllä olemme viime aikoina nähneet, että tartuntoja saattaa tulla myös ulkotiloissa, joissa ollaan vieri vieressä.

Lue myös:

Ajantasaiset tiedot koronavirustilanteesta

USA:n terveysviranomaiset: Deltamuunnos leviää helpommin kuin flunssa ja aiheuttaa vakavamman taudin

Milloin koronasta tulee tauti muiden joukossa? Kysyimme kolmesta sairaanhoitopiiristä, miten jälleen lehahtanut epidemia nujerretaan

Isoilla festareilla aiotaan juhlia, vaikka koronatartunnat ovat jyrkässä kasvussa – syyttely närkästyttää järjestäjiä: "Ei mitään syytä perua"