Taiteilija haluaa luoda vanhasta kyläkoulusta Parikkalan patsaspuiston haastajan – töissä on anarkiaa ja vähäpukeisia tyttöjä

Pohjois-Savossa etsitään parhaillaan alueen vielä piilossa olevia ITE-taiteilijoita. Samalla tavoitteena on löytää ja kehittää uusia matkailukohteita. Yksi löydöistä on kaavilainen Joona Hamm.

Asettuminen on ollut minulle aina vaikeaa, mutta nyt olen löytänyt kotoisan paikan, toteaa taiteilija Joona Hamm 119 vuotta sitten rakennetun entisen kansakoulun luokkahuoneessa.

Ympärillä olevat yli kolmen metrin korkeuteen kurottavat seinät ovat täynnä vanhoja huonekaluja ja muuta tavaraa. Sinne tänne on asetettu tauluja ja pieniä veistoksia.

Paikka on Kaavin Kortteisen kylän jo 1960-luvulla lopetettu Vihtajärven kansakoulu. Rakennus on tulijalle piilossa viime metreille saakka. Myös ulkona korkeus yllättää, kun pihaan ajaessa vierestä kohoaa yhtäkkiä vankka kivijalka ja korkealle nouseva talo. Näky on massiivinen.

Ympärillä oleva iso tontti on mahdollisuus.

– Eritoten haluaisin tehdä ulos ympäristötaidetta yhdessä vaimoni kanssa, Hamm kertoo.

Tanja Butilkin ja Joona Hamm remontoivat koululle omaa kotia rakennuksen lisäsiipeen. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Pariskunta on miettinyt, että paikalle voisi rakentaa puiston, jonne ihmiset tulisivat viettämään aikaa luonnon ja taiteen keskelle Parikkalan patsaspuiston tapaan. Lapsille olisi oma taidepolku.

Sisätiloissa on neliöitä kirppikselle, rompetorille, käsityöpajoille ja kulttuuritapahtumille.

Edessä on kuitenkin ensin remontti ja piha-alueen kunnostaminen.

Vähävaraisuus on opettanut käyttämään vanhaa

38-vuotias Hamm signeeraa teoksensa nimellä Löpöpunkki. Töissä on vahva vivahdus steampunkia ja ihan puhdasta punk-asennetta.

Hän ei halua juurtua yhteen tekniikkaan, ja hieroa sitä, vaan tehdä omannäköisiä töitä käyttäen materiaalina keräämäänsä romua ja roskaa.

– Tietynlainen vähävaraisuus on vienyt siihen, etten halua käyttää parhaita taiteilijakaupan tarvikkeita.

Joona Hamm maalaa siveltimillä. Edes autoja maalatessaan hän ei ole tarttunut maaliruiskuun. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Kuten niin monella alan ihmisellä, myös Hammilla taiteellisuus ja käsillä tekeminen ovat kulkeneet suvussa. Mikkelissä syntynyt mies nikkaroi ensin käsityönopettajana työskentelevän isän kanssa.

– Esimerkiksi yksi keväinen muisto minulla on 1980-luvulta, kun rakensimme yhdessä puisen vesimyllyn ja veimme sen naapurin ojaan pyörimään.

Yläkouluikäisenä mopot, autot ja erityisesti amerikanraudat ja pinstripe-tapahtumat alkoivat kiinnostaa nuorukaista. Hamm on tehnyt 16-vuotiaasta lähtien autojen koristemaalausta.

Pikkuhiljaa tekeminen laajeni kyltteihin ja muihin töihin. Hamm pohti voisiko koneen eri osista tehdä veistoksia. Oma tyyli alkoi löytyä, ja nyt hän kokee alkaneensa päästä käsiksi siihen, mitä haluaa tehdä.

Vanhan kaava-arkin päälle tehty teos. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Koulutukseltaan Hamm on teollinen muotoilija. Hän ei ole tehnyt kuitenkaan päivääkään alan töitä. Jo opiskeluaikana hän huomasi, että teollinen muotoilu on käytännössä 3D-mallinnusohjelmien käyttöä. Hammin aika kului pajalla omien projektien parissa.

– Porskutin kuusi vuotta, että sain paperit ulos.

Taiteilija ymmärsikin olevansa ITE-taiteilija

Muutamia vuosia sitten Hamm kuuli ITE-taiteesta.

– Ymmärsin että, tällainen käsite on siis olemassa ja oma tekeminen aika lähellä sitä.

ITE-taide-termi avataan sanoin itse tehty elämä. Hammin mukaan se kuvaa myös häntä.

Lisää linkkejä ITE-taiteeseen hän löysi Pohjois-Savossa käynnissä olevan hankkeen kautta. Sen tavoitteena on löytää Hammin tapaisia vielä piilossa olevia taiteen tekijöitä ja nostaa heitä esiin myös matkailukohteina.

Vanhassa kansakoulussa on tilaa mennä ja tulla. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Mahdollinen tuleva kohde Vihtajärven vanha kansakoulu on syrjässä, mutta ympärillä on elämää. Matkailijoille on jo tarjolla esimerkiksi Vaikkojoen luontomatkailualue ja Metsähallituksen ylläpitämä Telkkämäen luonnonsuojelualue.

Sen lisäksi Kortteinen on 3 000 asukkaan Kaavin mittapuussa erittäin vireä kylä. Hamm ja vaimo Tanja Butilkin ovat kyläyhdistyksen jäseniä.

Joona Hamm ei ole ollut koskaan kokopäiväinen taiteilija. Tällä hetkellä hän työskentelee hitsarina. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Elämä on asettunut uomiinsa. Vanhan kyläkoulun miljöö tuntuu kotoisalta. Ympäristössä on samaa tuntua kuin Hammin isän kotipaikassa Eurassa.

– Se on oikea aikamatka 1900-luvun alkuun ja sieltä olen imenyt pikkupoikana niin paljon vaikutteita.

Tätä samaa fiilistä ja ITE-taidetta pariskunta haluaa tarjota myös muille tulevaisuudessa.

ITE Pohjois-Savossa: Etsii omaperäisiä ja itseoppineita nykykansantaiteilijoita ja ilmiöitä vuosina 2021–2022

Dokumentoi, tallentaa ja levittää uutta tietoa löydöistä

Tavoitteena on löytää myös uusia matkailukohteita

Hanke ottaa vastaan vinkkejä ITE-taiteen tekijöistä

