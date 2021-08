Terveyskeskusten takaisinsoittopalvelut ovat ruuhkautuneet korona-aikana – puheluiden poistaminen ei ole sallittua, mutta silti niin tapahtuu

Ajanvaraus terveyskeskukseen voi kestää pitkän aikaan, jos puheluissa on ruuhkaa. Erityisesti maanantai on kiireinen monessa paikassa. Kuva ja video: Minna Rosvall / Yle

Ajanvaraus terveyskeskukseen voi kestää pitkän aikaan, jos puheluissa on ruuhkaa. Erityisesti maanantai on kiireinen monessa paikassa. Kuva ja video: Minna Rosvall / Yle

Perusterveydenhuollon palvelut ovat ruuhkautuneet monessa kunnassa koronaepidemian aikana, kun henkilöstöä on jouduttu siirtämään koronaan liittyviin tehtäviin. Takaisinsoittopyyntöihin pitäisi silti pystyä vastaamaan nopeasti, sanoo viranomainen.

Terveyskeskusten ajanvarauspuhelimet ovat ruuhkautuneet eri puolella Suomea koronaepidemian aikana.

Useissa kunnissa terveydenhuoltohenkilöstöä on siirretty koronaan liittyviin tehtäviin, jolloin perusterveydenhuolto on kuormittunut.

Yle kysyi kuudelta kunnalta, miten perusterveydenhuollon ajanvaraus toimii. Vastaajina olivat Helsinki, Espoo, Turku, Salo, Pori ja Rauma.

Takaisinsoittopalvelu ruuhkautuu

Suurella osalla kunnista on perusterveydenhuollon ajanvarauksessa käytössä automaattinen takaisinsoittopalvelu.

Asiakkaalle soitetaan takaisin yleensä vielä saman päivän aikana, joissain tapauksissa takaisinsoitto voi venyä päivällä tai kahdella. Esimerkiksi Helsingissä puheluita tulee päivittäin noin 3 000, jolloin kaikkiin ei pystytä vastaamaan saman päivän aikana.

– Tarvittaessa puramme puheluja iltaisin ja viikonloppuisin niin, että kaikki kyseisen viikon puhelut saadaan purettua ennen uuden viikon alkua, kertoo johtava ylilääkäri Jarja Ijäs.

Ijäksen mukaan takaisinsoittopyyntöjä ei koskaan poisteta.

Espoo korjasi ongelman

Apulaisoikeuskansleri antoi hiljattain Espoon kaupungille huomautuksen, kun sille tehdystä kantelusta kävi ilmi, että takaisinsoittopalvelun puhelujonot oli viime vuonna tyhjennetty kolme kertaa.

Asiasta uutisoi muun muassa Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Tilanne on nyt korjaantunut, eikä Espoossa enää poisteta takaisinsoittojärjestelmään tulleita puheluita.

Terveydenhuoltoon tulevia puheluita, jotka jäävät odottamaan takaisinsoittoa, ei saa poistaa, sanoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston vastuualuejohtaja Heikki Mäki.

– Olemme tietoisia siitä, että koronan takia terveydenhuollon palvelut ovat kuormittuneet. Resurssipulaa on, ja se voi olla hyväksyttävä syy takaisinsoiton myöhästymiselle, mutta ei poistamiselle.

Mäki pitää erikoisena, että viranhaltija antaisi määräyksen puheluiden poistamisesta.

– Mielestäni sellaista määräystä ei voi antaa. Sellaista mahdollisuutta ei pitäisi olla.

Aluehallintovirastolla on erilaisia keinoja valvoa, että terveyskeskukset noudattavat lakia. Ohjaus ja neuvonta ovat ensisijaisia, myös huomautuksia voidaan antaa.

– Valvonta-asioissa aluehallintovirastolla on lisäksi toimivaltaa antaa määräys toiminnan järjestämiseksi lain edellyttämällä tavalla. Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla, Mäki sanoo.

Tekstiviesti kertoo, että ajan voi varata uudelleen

Turun kaupungin terveysasemien ajanvarausnumerossa on ollut pahoja ruuhkia muun Suomen tapaan heinäkuussa.

Yhteensä ajanvarauspuheluja on tullut yli 21 000, rokotuspuheluja noin 17 000. Päivittäin pelkkiä ajanvarauspuheluja tulee noin 2 000, joista kiireellisiä tapauksia on kolmasosa. Lisäksi ammattilaisten on käytävä läpi sähköisesti täytettäviä Oma olo -arvioita ja vastata myös koronapuheluihin.

Avoterveydenhuollon vastuualuejohtaja Päivi-Leena Honkinen kertoo, että normaalitilanteessa näihin ajanvarauspuheluihin pystyttäisiin vastaamaan.

Taustalla on työvoimapula. Terveysasemille ei saatu kesälomasijaisia tavalliseen tapaan. Henkilökuntaa on jouduttu sijoittamaan rokotuksiin sekä tartuntojen jäljitykseen.

– Kiireelliset potilaat hoidamme samana päivänä ja kiireettömät saavat tekstiviestin kahden, kolmen päivän kuluessa, jos kaikkia puheluja ei ole ehditty hoitamaan. Siinä heille kerrotaan, että puhelu poistetaan. Tämä tehdään sen vuoksi, että he pystyvät soittamaan uudestaan, kertoo Honkinen.

Turussa terveysasemille ei saatu kesälomasijaisia sijaisia tavalliseen tapaan. Henkilökuntaa on jouduttu sijoittamaan rokottamaan ja tartunnan jäljitykseen, kertoo avoterveydenhuollon vastuualuejohtaja Päivi-Leena Honkinen. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Ei hengenvaaraa, sanoo Turku

Vastuualuejohtaja Päivi-Leena Honkinen painottaa, että tekstiviestissä tuodaan esille, että TYKS Akuutti on käytettävissä kellon ympäri.

Yle kysyi Lounais-Suomen aluehallintoviraston vastuualuejohtaja Heikki Mäeltä, kelpaako Turun käyttämä tekstiviestipalvelu takaisinsoiton korvaajaksi.

– Terveydenhuoltolain 51 §:n mukaan kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Mikäli terveyskeskuksella on käytössä takaisinsoitto, tulisi saapuneisiin puheluihin vastata lähtökohtaisesti mahdollisimman pian saman päivän aikana.

Käytännössä potilaalla on pääsy muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön TYKS Akuutin kautta. Päivystyksestä saatetaan kuitenkin neuvoa ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen päivystykseen tulemisen sijaan.

Kun puhelimella ei pääse läpi, herää kysymys, vaarantuuko potilasturvallisuus?

– Ymmärrän, että ruuhkatilanteessa voi tulla aika toivoton olo, ettei jaksa yrittää uudestaan. Tietojeni mukaan kukaan ei ole joutunut hengenvaaraan ruuhkan vuoksi eikä TYKS Akuuttikaan ole kovasti ruuhkautunut, kertoo Honkinen.

Ruuhkat terveyskeskusten puhelinpalveluissa eivät ole Turussa johtaneet hengenvaarallisiin tilanteisiin, sanoo vastuualuejohtaja Päivi-Leena Honkinen. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Porissa tehdään ylitöitä

Koronan aiheuttama ruuhkautuminen on huomattu myös Porissa.

Porin perusturvan normivahvuudesta on siirretty koronatehtäviin useita kymmeniä ihmisiä. Osa heistä tekee koronaan liittyviä töitä omien töidensä ohella.

Tämän vuoden kesäkuussa puheluita tuli noin 950 kappaletta päivässä. Suurimpaan osaan pystyttiin vastaamaan saman päivän aikana.

Porissa perusturvan palveluiden lisäksi on ruuhkautunut myös Satasairaalan päivystys.

– Vaikka ylitöitä tehtiin lähes päivittäin, vastaamatta jäi saman päivän aikana tulleista puheluista kesäkuussa noin kahdeksan prosenttia. Näihin pyrittiin soittamaan seuraavana aamuna, kertoo Porin perusturvan terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto.

Myös Raumalla puhelut ovat välillä ruuhkautuneet, mutta suurimpaan osaan on pystytty vastaamaan saman päivän aikana. Arkisin puheluita tulee noin 350 päivässä, maanantaisin ajoittain jopa 500.

– Yhtään hoitamatonta puhelua ei järjestelmästä poisteta. Mahdolliset edelliseltä päivältä jääneet puhelut hoidetaan viimeistään seuraavana aamuna, sanoo ylilääkäri Lucy Jokela.

Porin terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto kertoo, että perusturvan ajanvarauksessa tehdään ylitöitä lähes päivittäin, jotta ruuhkat saadaan hoidettua. Kuva: Jenni Joensuu / Yle

Salossa jätetään viesti

Salon tilanne vaikuttaa kysytyistä kaupungeista parhaimmalta.

Puheluita tuli heinäkuisella esimerkkiviikolla keskimäärin 490 päivässä, kun koronarokotusta koskevat puhelut lasketaan mukaan. Kiireisin päivä muun Suomen tapaan oli maanantai, jolloin puheluita tuli yli 600. Kaikkiin pystyttiin vastaamaan saman päivän aikana, kertoo ylihoitaja Päivi Laaksonen.

Salossa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä, johon asiakas jättää viestin. Ainoa ongelma muodostuu, jos henkilöllä on salainen numero eikä hän sano sitä.

Laaksosen mukaan siinäkin tapauksessa soittajalle yleensä pystytään soittamaan takaisin. Jos nimi erottuu selkeästi, sitä voidaan jäljittää.

