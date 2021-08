Suosittu ja parjattu Weekend Festival siirtyy pois Helsingistä – Järjestäjä: "Tapahtuma voitaisiin pitää Suvilahdessa, mutta sinne meitä ei otettu"

Suosittua Weekend Festivalia ei järjestetä ensi vuonna Helsingissä, kertoo tapahtuman tiedottaja Tomi Lindblom. Weekend peruttiin tältä kesältä uhkaavan koronatilanteen takia, kuten myös vuonna 2020.

– Paikkaa on etsitty Helsingistä, mutta sitä ei ole löytynyt. Sen takia vaihdamme kaupunkia.

Lindblom kertoo, että kiinnostusta Weekendia kohtaan on ympäri Etelä-Suomea. Lukuisista yhteydenotoista on nyt valittu pari kaupunkia, joiden kanssa käydään viime hetken neuvotteluja. Toinen on pääkaupunkiseudulla ja toinen hieman sen ulkopuolella.

– Samoissa eteläsuomalaisissa maisemissa ollaan jatkossakin, Lindblom sanoo.

Lindblomin mukaan Weekend-tapahtuma oltaisiin erittäin mielellään järjestetty Helsingissä ja väittää, että kyseisen luokan tapahtuma tuo alueelle vähintään miljoona euroa.

Weekend on herättänyt tapahtumana ihastusta ja vihastusta. Kävijöitä on ollut useampana vuonna yli 60 000, ja festivaali on valittu muun muassa Yle X:n vuoden festivaaliksi 2013.

Ongelmia on kuitenkin riittänyt: esimerkiksi vuonna 2018 kävijät roskasivat Hietaniemen hautoja ja festivaalin järjestelyt haittasivat hautausmaan hoitoa. Valituksia on tullut myös melusta ja päihtyneiden nuorten häiriökäyttäytymisestä.

Festivaalille jatkuvuus olisi hyvästä

Weekend on järjestetty Helsingissä useammassa eri paikassa.Kalasatama jouduttiin hylkäämään, kun rakennustyömaat levittäytyivät tapahtuma-alueelle. Hietaniemi paljastui liian vaikeaksi alueeksi järjestää Weekendin kokoluokan tapahtuma.

Viimeksi festivaali järjestettiin vuonna 2019 Suvilahdessa.

– Suvilahti kelpaisi meille hyvin, mutta sinne meitä ei haluta eikä huolita, Lindblom kertoo.

Lindblomin mielestä on sääli, ettei Helsingissä ole paikkaa järjestää isoja festivaaleja.

– Jos Helsingin kaupunki haluaisi Weekendin kaltaista tapahtumaa toteuttaa, niin se toteutuisi.

Tapahtumajärjestäjä tarvitsee Lindblomin mukaan jatkuvuutta: olisi hyvä tietää, että tapahtuman voisi järjestää tietyllä paikalla vaikkapa viitenä vuotena peräkkäin. Kun paikkaa joudutaan jatkuvasti vaihtamaan, nousevat tapahtuman tuottamiskulut, koska käytännön suunnitelmat alueelle pitää tehdä joka kerta aivan alusta.

"Helsinki toivottaa Weekend Festivalin lämpimästi tervetulleeksi Helsinkiin"

Helsingin kaupungin Sanna Forsström on viestintäosaston brändiyksikön päällikkö. Yksikkö kehittää kaupungin tapahtumapuolta.

Frosströmin mukaan Weekendilla kävi yksinkertaisesti huono säkä ajan suhteen.

– Helsinki toivottaa Weekend Festivalin lämpimästi tervetulleeksi Helsinkiin, mutta tapahtuman ilmoittamana ajankohtana heinäkuussa 2022 mikään Helsingin suurista tapahtumapaikoista ei ole vapaana, vaan niissä on aiemmin tehdyt varaukset.

Forsströmin mukaan kaikki tapahtuma-alueet Malmin lentokentästä Olympiastadioniin ja Käpylän liikuntapuistoon sekä Messukeskuksen alueeseen ovat Weekendin havittelemana ajankohtana varattuna. Suvilahdessa järjestämisestä vastaava Kaapelitehdas ei pysty ottamaan tuolloin varauskalenteriinsa Weekendin kokoluokan tapahtumaa.

Forsströmin mukaan muita näin suureen tapahtumaan soveltuvia alueita ei Helsingissä valitettavasti ole saatavilla. Tapahtuma-alueet ovat siis hieman kiven alla.

– Helsingin kaupunki haluaisi lisää tapahtumille soveltuvia paikkoja jatkossa ja tämän eteen tehdään jatkuvasti töitä, esimerkiksi tapahtumallisuus huomioidaan aluerakentamisessa ja aluekehityksessä, Forsström sanoo.

Pelkääkö kaupungin väki, että Weekendin kaltaiset tapahtumat karkaavat Helsingistä pois?

– Helsinki toivoo, että isot tapahtumat eivät pakene Helsingistä ja tapahtumille pyritään löytämään heidän tarpeisiinsa sopivat paikat, Forsström sanoo.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 4. elokuuta kello 23:een saakka.

