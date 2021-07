Tampereella takavarikoitiin lähes 100 kiloa amfetamiinia – katso kuinka huumekoira kaivaa kätkön lumen alta

Sisä-Suomen poliisilaitos ja Keskusrikospoliisi ovat saaneet valmiiksi TOR-verkossa toimineiden epäiltyjen amfetamiinikauppiaiden esitutkinnan. Kyseessä on joulukuun 2020 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana tapahtuneita epäiltyjä törkeitä huumausainerikoksia.

Neljän 1990-luvun lopussa syntyneen tamperelaismiehen epäillään tilanneen 100 kiloa amfetamiinia, myydäkseen huumeet TOR-verkon kautta kotimaan markkinoille.

Neljän epäillyn lisäksi esitutkinnassa on selvitetty myös usean ostajan toimintaa.

Kansainväliseltä rikollisorganisaatiolta Suomeen hankittu sadan kilon amfetamiinierä otettiin vastaan Hausjärvellä joulukuussa. Epäillyt kuljettivat erän yhden epäillyn asuntoon Tampereelle ja jatkoivat huumeiden piilottamista maastokätköihin Tampereen lähiseudulle.

Poliisikoira maastokätköllä. Video: KRP

Taustalla rikollisten ihannointia

Suomen päässä huumausainekaupan käynnistäneillä parikymppisillä miehillä ei juurikaan ollut aiempaa rikoshistoriaa.

– Esitutkinnassa kävi ilmi, että tietynlainen rikollisen maailman ihannointi oli siellä taustalla, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hans Fagerström Keskusrikospoliisista kertoo.

Esitutkinnan mukaan epäillyt yrittivät hankkia ostajia TOR-verkossa sijaitsevan kauppapaikan lisäksi myös sähköpostin ja pikaviestisovellusten kautta. Huumausaineet toimitettiin ostajille maastokätköjen ja postin välityksellä.

Poliisin huumekoira löysi maastokätköistä kymmeniä kiloja vahvaa amfetamiinia vain viikkoja rikollistoiminnan käynnistymisen jälkeen. Kuva: KRP

– Epäillyt olivat perustaneet TOR-verkkoon eri nimimerkkien taakse sivustoja, joilla markkinoitiin amfetamiinia. Lisäksi he rekrytoivat uusia henkilöitä avustamaan huumausainekaupassa. Vaikka toiminta oli ammattimaista, epäillyillä ei kuitenkaan ollut valmista asiakaskuntaa, minkä vuoksi heidän oli hankalaa saada huumausainetta myytyä, tutkinnanjohtaja Fagerström kertoo.

TOR-verkossa julkaistut myynti-ilmoitukset johdattivat poliisin epäiltyjen jäljille.

Epäillyt jäivät alamaailmalle puoli miljoonaa euroa velkaa

Esitutkinnan aikana poliisi takavarikoi yhteensä 90 kiloa vahvaa amfetamiinia. Fagerstömin mukaan huumeiden katukauppa-arvo olisi ollut 4,5–5 miljoonaa euroa. Poliisin mukaan kysymys on Suomen mittakaavassa erittäin suuresta huumausaine-erästä.

– Erä hankittiin rikollisjärjestöltä velaksi ja velkaa jäi puoli miljoonaa euroa. Valtio tulee peräämään rikoshyödyn osuuden, mutta en tiedä miten rikollisessa maailmassa nämä loput hoidetaan. Luulen, että joku tulee haluamaan rahansa takaisin, Fagerström toteaa.

Valtaosa takavarikoista tehtiin maaliskuussa, jolloin poliisi takavarikoi Tampereen seudulta kolmesta eri maastokätköstä yhteensä noin 77 kiloa amfetamiinia.

Huomattavasta sadan kilon huumerästä ehdittiin myydä vain kymmenen kiloa. Kuva: KRP

Vielä kiinniottojen jälkeenkin kaksi epäillyistä suunnitteli uuden huumausaine-erän maahantuontia. Poliisi kuitenkin puuttui suunnitelmiin, ennen kuin asia eteni yritykseksi.

Ensimmäisen huumausaineiden levittämisestä epäillyn poliisi otti kiinni helmikuussa ja loput kolme toukokuussa.

Karkulainen palasi Suomeen jäitä pitkin

Yksi toukokuun kiinniotoista tehtiin EU:n ulkopuolisessa valtiossa kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella.

Yhtä pääepäiltyä epäillään myös valtionrajarikoksesta.

Kevättalvella Suomessa oli koronarajoitusten takia voimassa sisärajavalvonta. Yksi epäillyistä oli lähtenyt viranomaistoimia pakoon Ruotsiin.

– Pian hän kuitenkin muutti mielensä ja pyrki takaisin Suomeen. Epäilty ylitti Ruotsin ja Suomen rajan jäitä pitkin.

Myös yksi suurimmista huumausaineiden ostajista pidätettiin kesäkuussa. Henkilö on edelleen vangittuna. Kaikkiaan esitutkinnassa on ollut kiinniotettuina 11 henkilöä, joista neljä on edelleen vangittuna ja epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta.

– Poliisi pystyi tunnistamaan epäillyt nopeasti ja puuttumaan huumausaineiden levitykseen tehokkaasti. Lähes koko sadan kilon amfetamiinierä saatiin takavarikkoon, Fagerstöm summaa.

Keskurikospoliisin mukaan epäillyillä vaikutti olevan virheellinen käsitys siitä, että pimeässä verkossa tapahtuva huumausainekauppa olisi lainvalvontaviranomaisten ulottumattomissa. Lisäksi epäillyt ilmeisesti uskoivat, että EU:n ulkopuolelle matkustamalla he olisivat suojassa rikollisen toiminnan seurauksilta, Fagerström sanoo.

Esitutkinta siirtyy elokuun alussa syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.

