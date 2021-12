Joonas Konstigin kolumni: Et ehkä osaa lukea kirjaa, mutta en osannut minäkään

Ainoa todellinen matka - - on toista kuin kulkea kohti uusia maisemia, se on yhtä kuin hankkia uudet silmät, katsella maailmaa jonkun toisen, satojen toisten silmillä, nähdä ne sata maailmaa jotka he näkevät, jotka he ovat, kuten Marcel Proust sen sanoi.