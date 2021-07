Pirkanmaalla tiukennettiin määräyksiä turvaväleistä ja kokoontumisista – Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto haluavat turvata koulujen alkua

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt määrätä kokoontumisrajoituksen sekä turvavälimääräyksen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien sekä Punkalaitumen kunnan alueelle. Tilaisuuksia voi kuitenkin edelleen järjestää.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Avi) pyysi lisäselvitystä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijoilta tämänhetkiseen koronapandemian tilanteeseen. Sairaanhoitopiiri arvioi lausunnossaan, että edellytykset sekä kokoontumisrajoituksille että turvavälimääräykselle ovat tarpeellisia.

Pirkanmaa on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa, ja alueen epidemiatilanne on huonontunut hyvin nopeasti. Positiivisten näytteiden osuus on noussut yli kolmen prosentin.

Avi päätyi asettamaan uusia rajoituksia alueelle epidemian leviämisen estämiseksi.

Kasvavat tartuntamäärät ovat lisänneet terveydenhuollon kuormitusta näytteenotossa, päivystyksessä ja vuodeosastoilla ja uhkaavat myös jäljitystoimintaa.

Avi kertoo tiedotteessaan päätöksen taustalla olevan myös halu turvata lähestyvää koulujen alkua ja erityisesti perusopetuksen toteuttamista lähiopetuksena.

– On erittäin tärkeää, että pirkanmaalaiset jaksaisivat vielä toimia vastuullisesti ja noudattaa tartunnan torjunnasta annettavia ohjeita. Virus leviää nyt erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa, eli myös heidän kannattaa ottaa rokote mahdollisimman pian, aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield muistuttaa.

Tiuketuvat määräykset suitsivat lähikontakteja

Jatkossa Pirkanmaan sairaahoitopiirin alueella on varmistettava yleisölle avoimissa tai rajatun asiakaspiirin tiloissa henkilöiden välisten lähikontaktien välttäminen.

Määräys koskee seuraavia toimijoita:

yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt

yksityiset elinkeinonharjoittajat

kunnat ja kuntayhtymät

uskonnolliset yhdyskunnat

julkisoikeudelliset laitokset.

Määräys koskee toimijoiden

sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun,

rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan vastaa toiminnan järjestäjä ja

tiloja, joita käytetään tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan niiden asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta.

Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten fyysistä kontaktia sisä- tai ulkotilassa tai sisätilassa oleskelua alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Avi edellyttää alueen toimijoilta kirjallista suunnitelmaa, miten he mahdollistavat yleisölle ja asiakkaille lähikontaktien välttämisen.

Jos rajoitusten noudattaminen ei ole mahdollista, tiloja ei voi käyttää.

Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilua eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Yleisötilaisuuksiin kokoontumisrajoitus

Yleisötilaisuuksia sekä yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä. Ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää, jos osallistujamäärä on enintään 50 henkilöä.

Suurempiakin tilaisuuksia voi järjestää, jos terveysturvallisuusjärjestelyt sekä turvavälit ovat mahdollista pitää. Ylärajaa tilaisuuksien henkilömäärille ei silloin ole.

