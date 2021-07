"En nukkunut kolmeen vuorokauteen, kun jännitin henkilökunnan tuloksia" – Regatta-viikonloppu ryöpsäytti koronatartunnat kasvuun Hangossa ja vei ravintolatyöntekijät testeihin

Hangossa on meneillään vilkas matkailukesä ja se on kasvattanut myös koronatartuntojen määrää kaupungissa varsinkin viime viikkoina. Ravintolatyöntekijöille on järjestetty tilanteen takia massatestaus ja myös asiakkaat ovat nyt entistä varovaisempia.

Hangon Portin ravintolapäällikkö Suvi Rasinkallio kuvailee saariravintolan kesää "vilkkaimmaksi ikinä". Kuva: Paula Tiainen / Yle