TAYS julkaisi taas pitkä listan altistumispaikkoja – Tammerfestiltä edelleen uusia tartuntoja

Altistumispaikoissa olleiden on syytä seurata vointiaan. Jos tulee oireita, pitää hakeutua testiin. Kuva: Antti Eintola / Yle

Pirkanmaalla on voinut altistua useissa ravintoloissa, mutta myös esimerkiksi kaupoissa.

TAYS on julkaissut jälleen pitkän listan paikoista, joissa on voinut altistua koronavirukselle. Listalla on jälleen paikkoja useammalta paikkakunnalta.

22.7 klo 20-00 Ravintola Vanha Monttu (Tre)

22.-23.7. (to-pe yö) n. klo 00-04 Old Irish Pub (Tre)

23.7. n. klo 16-20 Subway Keskustori (Tre)

23.7. klo 17-18 Sokos, Tampere

23.7. n. klo 20-00 Ravintola Vanha Monttu (Tre)

23.7. klo 22.30-00.30 Henkka (Tre)

23.7. n. klo. 00-01 (pe-la yö) Old Irish Pub (Tre)

pe 23.7 ja la 24.7. Tullikamarin Pakkahuoneen konsertit (Tre)

24.7. klo 17-18 Il Siciliano -ravintola (Tre)

24.7. klo 18-19.30 Bar Inez (Tre)

24.7. klo 21-00.30 Henkka (Tre)

24.7. klo 11.30-12.30 Kurun markkinat, Ylöjärvi

24.7. klo 22-00.30 Lola Club (Tre)

25.7. klo 11-13 Lidl Peltolammi (Tre)

25.7. klo 12.15–13 Ravintola Siipiveikot, Aleksanterinkatu (Tre)

25.7. klo 13.30-15 Vapriikki, museo (Tre)

25.7. klo 15.20-16 Vohvelikahvila, Ojakatu (Tre)

25.7. klo 10-12 Aitoleipä Keskustori (Tre)

25.7. klo 11-13 Haralanharjun näkötornin kahvila (terassi), Kangasala

25.7. klo 18-19 Kaijakka (Tre)

25.7. klo 23.30-01 Henkka (Tre)

26.7. klo 10-14.30 Burger King, kauppakeskus Veska, Pirkkala

26.7. klo 11.30-12.35 Bauhaus Pirkkala

26.7. klo 12.40-13.30 Kotipizza, Pirkkalan Citymarketin yhteydessä

26.7. klo 13.00-13.30 Pancho Villa, Kangasala

26.7. klo 14-15 Neste Häijää, Sastamala

26.7. n. klo 19-21 Bar Passion (Tre)

26.7. klo 11-11.30 Ravintola Wanha Brankkari, Parkano

26.7. klo 21-23.30 Ravintola Artturi (Tre)

27.7. klo 11-11.30 Hesburger Ikaalinen

Lisäksi Tammerfesteiltä on ilmennyt uusia tartuntoja. Festarikävijöiden kannattaa hakeutua erityisen herkästi testiin, jos koronaan viittaavia oireita tulee.

Myös listalla olevissa paikoissa olleiden on syytä hakeutua pikaisesti testiin, jos oireita ilmaantuu.

Tartuntavauhti kiihtyy Pirkanmaalla

Tampereen yliopistollinen sairaala ilmoitti perjantaina 112 uudesta koronatartunnasta. Se on korkein päiväkohtainen luku Pirkanmaalla koko koronapandemian aikana. Edellinen ennätys rikottiin eilen kun laboratorioiden seulonnoissa löytyi 93 tartuntaa.

Tartuntojen määrän kasvu on ollut erityisen voimakasta viime aikoina.

Viimeisen seitsemän päivän aikana tartuntoja on löydetty yhteensä 437 kappaletta, kun sitä edeltävällä seitsemän päivän tarkastelujaksolla luku oli 241 tartuntaa. Viikolla 28 tartuntuja löydettiin 152 kappaletta. Koko pandemian aikana Pirkanmaalla on todettu nyt yhteensä 6 270 koronavirustartuntaa.

