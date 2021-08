Opettaja huusi käytävässä täyttä kurkkua Tuija Sinkolle, mutta kehui häntä vanhemmille – kuka uskoo pikkulasta, kun oma opettaja tuntuu kiusaajalta?

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Tuija Sinkko, 23, kertoo, miten tuli kiusatuksi. Toimittajana Nadja Mikkonen.

Kuusi vuotta sitten tamperelainen Tuija Sinkko kävi Tyttöjen talolla keskustelun, joka muutti hänen elämäntarinansa.

Sinkko oli tuolloin 17-vuotias, ahdistunut, itsetuhoinen ja akuutilla mielenterveysosastolla kahteen otteeseen käynyt nuori, joka ei luottanut aikuisiin.

Tyttöjen talon työntekijä jutteli Sinkon kanssa tämän elämänkaaresta ja tapahtumista. Kun Sinkolta kysyttiin, millaiset välit hänellä oli ollut opettajiinsa, hän kertoi, mitä muisti. Työntekijän toteamus pysäytti.

Oletko tajunnut, että sun opettaja on kiusannut sua?

– Vasta siinä kohtaa tajusin asian ja menin puhumaan vanhemmilleni ensimmäistä kertaa kokemuksistani oikeilla termeillä, Sinkko kertoo nyt.

"Tuija, käytävään"

Kun Tuija Sinkko, 23, oli koululainen, hän pelkäsi palata opinahjoonsa syksyisin. Tapahtumat alkoivat, kun uusi opettaja rupesi huomauttelemaan Sinkolle tämän ärräviasta.

– Hänen mielestään olin laiska, kun en osannut sanoa ärrää. En kuulemma tehnyt tehtäviä tarpeeksi hyvin, hän sanoo.

Näyttelijäksi halunnut Sinkko sai myös kuulla, ettei hänestä tulisi koskaan näyttelijää ärrävikaisena. Alkoi usean vuoden koulupainajainen.

Muistikuvat ovat Sinkon lapsuusajalta, eikä tapahtumista ole dokumentointia. Olennaista on kuitenkin se, millaisia jälkiä kokemukset jättivät: miten lapsi voi tulkita aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutustilanteen – etenkin kokiessaan tulleensa kiusatuksi.

Sinkko ei ymmärrä, mikseivät muut opettajat puuttuneet siihen, että hän oli silmätikkuna kouluaikana. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Sinkon mukaan opettajalla oli tapana kutsua oppilaita käytävään, kun he tekivät jotain, mistä opettaja ei pitänyt. Vuosien aikana käytävä tuli erittäin tutuksi.

– Muistan, miten kuulin nimeni todella usein: "Tuija, käytävään."

Käytävällä ei keskusteltu. Sinkko kertoo, että kyseessä oli kurinpalautus, jossa opettaja huusi oppilaalle täyttä kurkkua. Huutokonserteista traumaattisin oli, kun Sinkolla oli virtsatientulehdus, ja hän oli viettänyt koko ruokatunnin vessassa.

– Opettaja huusi minut käytävään ja alkoi huutaa, kuinka minä en vain halunnut mennä ulos, ja en saanut sanoa mitään vastaan. Jos yritin sanoa syitä, hän sanoi, että valehtelen.

Jos Sinkko piirsi mangahahmoja, hän joutui käytävään. Kun hän heitti vahingossa kertakäyttöisen paperimukin roskikseen, vaikka se piti säästää, hän joutui käytävään.

Sinkko yritti useimmiten pidätellä itkua paniikissa, mutta muut oppilaat kertoivat hänelle myöhemmin, että huuto kuului rinnakkaisluokkaan asti.

Mihin opettajan käytöksessä vedetään raja?

Vain pieni osa lasten kokemasta erilaisesta väkivallasta on opettajien, valmentajien tai vastaavien auktoriteettitahojen aiheuttamaa. Ilmiö on kuitenkin olemassa, kertoo Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori sekä lasten ja nuorten kognitiivinen psykoterapeutti Riikka Riihonen.

Hän muistuttaa, että lapset kokevat Suomessa myös vakavaa väkivaltaa ja vallankäyttöä aikuisilta.

Tässä jutussa keskitytään kokemukseen opettajan silmätikkuna olemisesta.

Korona-ajan etäopiskelu omaan tahtiin on sopinut Sinkolle. Kissat ovat pitäneet seuraa. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2019 toimenpidesuunnitelman lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä (siirryt toiseen palveluun). Julkaisun mukaan myös opettaja saattaa toimia oppilaita kohtaan epäasiallisesti.

Julkaisussa viitataan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointiin: alle kolme prosenttia perusopetuksen kolmasluokkalaisista ja vajaa viidesosa kahdeksasluokkalaisista kertoi opettajan harjoittamasta toistuvasta kiusaamisesta. Lisäksi noin neljäsosa kahdeksasluokkalaisista kertoi opettajan harjoittamasta epäasiallisesta kohtelusta.

Riihonen kertoo, että henkinen väkivalta vaikuttaa aivoihin samalla tavalla kuin fyysinen tai seksuaalinen väkivalta: se vaurioittaa aivojen kehitystä lapsilla ja nuorilla. Lisäksi kiusatuksi tulemisen kokemus on vakava riskitekijä psyykkisille häiriöille.

On kuitenkin vaikea vetää rajaa siihen, millainen käytös opettajalta on siedettävää, mikä ei. Lasten herkkyys on yksilöllistä.

Riihonen kertoo, että jotkut lapset ovat voikukkalapsia. He sietävät monenlaisia kasvatusolosuhteita ja jonkin verran aikuisten epäjohdonmukaisuutta tai epäasiallista käytöstä. Toiset ovat orkidealapsia. He tarvitsevat erityisen hyvää huolenpitoa ja hoivaa aikuisilta sekä johdonmukaisesti sensitiivistä kasvatusotetta kukoistaakseen.

– Monesti kiusaamiskokemukset lähtevät aika pienistä asioista; vaikka siitä, että lapsi kokee opettajan äänensävyn tai jopa äänenkorkeuden ikävänä, Riihonen toteaa.

Pienet asiat voivat kertyä ja synnyttää keskinäistä kaunaa. Riihonen kertoo, että aikuiset ovat monesti hyvin pettyneitä, jos eivät kykene saamaan lapseen hyvää vuorovaikutussuhdetta. Erityisesti käytöksellään haastavat lapset voivat myös herättää aikuisessa paljon negatiivisia tunteita.

– Vaikka tunteet pitäisi piilossa, ne voivat vaikuttaa aikuistenkin käytökseen huomaamatta. Sitä kautta tilanteet pääsevät kärjistymään.

Kenen sana painaa?

Sinkko kertoo yrittäneensä ilmaista opettajalle, ettei tämän käytös ei tuntunut oikealta. Hän olisi halunut itkeä itkunsa loppuun tilanteessa, mutta opettaja vain suuttui asiasta lisää.

– Opettaja sanoi, että olen tottunut saamaan tahtoni läpi itkemällä.

Sinkko yritti myös kertoa tilanteesta vanhemmilleen ainakin kerran. Kun opettajaan otettiin asiasta yhteyttä, hän muistaa vastauksen olleen: Tuija tekee kärpäsestä härkäsen. Vanhempaintapaamisissa opettaja kehui Sinkkoa tämän vanhemmille kovasti.

Hän kokee, että hänen tunteensa laitettiin herkkyyden ja liioittelun sekä lapsen tarinoinnin piikkiin. Pakkaa sekoitti erityisesti se, että opettaja tulkitsi toisen lapsen kiusaavan Sinkkoa koulussa ja kertoi asiasta myös tytön vanhemmille. Sinkko itse taas ei kokenut ikätoverinsa toimintaa kiusaamisena.

Hän kertoo tietävänsä, että on ollut tarinoiva, kupliva lapsi. Välillä hän epäilee omia muistojaan vieläkin.

Eniten Sinkkoa itkettää miettiä, miltä hänestä tuntui, kun aikuiset eivät tuntuneet huomaavan hänen hätäänsä.

– Minusta tuntui, ettei kokemuksellani ole väliä.

Sinkko neuvoisi tänä päivänä kiusaamista kokevia puhumaan asiasta vanhemmilleen ja kirjoittamaan kokemuksiaan muistiin. Kuva: Marjut Suomi / Yle

On totta, että lapset myös tarinoivat asioita, kertoo lastenpsykiatrian erikoislääkäri Riihonen.

– Mutta joskus kiinnostavampaa kuin se, onko käynyt juuri kuten lapsi kertoo, on se, miksi hän kertoo asiasta näin, Riihonen korostaa.

Hän muistuttaa, että aikuistenkin muistikuvat ailahtelevat. On syytä kuunnella lasta joka tapauksessa ja uskoa, mitä tämä kertoo. Riihosen mukaan suurin osa vanhemmista uskookin lapsiaan ja on näiden puolella.

Jos lapsi kokee joutuneensa silmätikuksi tai tulleensa kiusatuksi, asialla on Riihosen mukaan usein jonkinlainen pohja. Aikuisen ja lapsen suhde on vähintään hankautunut jollain tavalla.

– Toisin kuin usein ajatellaan, opettajakin saattaa tykätä tai olla tykkäämättä lapsesta. Siinä välissä on paljon eri asteita.

Onko sitten väliä, mitä opettajan ja lapsen välisessä tilanteessa on oikeasti tapahtunut, jos lapsi kokee tilanteen kiusaamisena?

Kysymys on vaikea. Riihonen havainnollistaa: tyypillinen tilanne hänen työssään on, että lapsi käyttäytyy väkivaltaisesti tai hänellä on käytöshäiriö, joka saa aikaan provosoivaa käytöstä. Tällainen lapsi voi tyypillisesti loukkaantua asiallisestakin käytöksen rajaamisesta ja kokea tulleensa kohdelluksi epäreiluksi. Niissä tilanteissa on Riihosen mukaan tärkeää tietää, vastaako lapsen kokemus todellisuutta.

Sitten on tilanteita, jossa tilanteen todellisella laidalla ei ole niin suurta merkitystä.

– Silloin lapsen kokemus epäasiallisesti kohdelluksi tulemisesta on arvokas sinänsä. Aikuisen pitäisi herätä, Riihonen toteaa.

Aikuinen on lapsen suhteen valta-asemassa. Siispä aikuisen pitäisi havahtua miettimään, miksi lapsi kokee kohtelun epäasialliseksi riippumatta siitä, onko sellaista kohtelua todellisuudessa tapahtunut. Riihonen kertoo, että tilanteita selvittäessä aikuiset ovat usein hämmästyneitä kuullessaan, miten heidän kohteluaan on tulkittu.

– Etenkin opettajat ovat usein aidosti pahoillaan.

Äkkiseltään voi tuntua erikoiselta, ettei kasvatusalan ammattilainen hoksaisi, että hänen kohtelunsa voi tuntua lapsesta epäasiallisesta. Riihosen mukaan tilanne voi kuitenkin olla samankaltainen kuin esimerkiksi työpaikkakiusaamisessa: ihmiset ylipäätään loukkaantuvat hyvin eri asioista. Toinen osapuoli voi kokea tulleensa kiusatuksi, toinen taas ei tunnista tehneensä mitään.

Tärkeintä on selvittää, miten lapsen oloa voidaan helpottaa riippumatta siitä, kenen vika tilanne on. Opettajien lohdutukseksi tilanteen voi myös pelastaa. Riihonen toivoisi, että opettajat uskaltaisivat joustaa pienissä asioissa: maailma ei kaadu siihen, ettei lapsi ole vienyt takkiaan naulakkoon. Hän myös kehottaa tunnustamaan oman osuutensa tilanteissa, eikä selittämään kaikkea sillä, että lapsi tarinoi.

– Jos on tehnyt jotain, mikä loukkaa toista, voi aina pyytää anteeksi ja pahoitella. Siinä ei ole mitään väärää, vaikka kokisi, että on itsekin tullut kohdelluksi huonosti.

Kirje, jota ei lähetetty

Takavuosiin verrattuna Sinkon tilanne on merkittävästi parantunut. Hän käy töissä ja opiskelee. Aiemmin hän keskeytti opintonsa pariin otteeseen ja lintsasi paljon, sillä luottamus aikuisiin oli nollassa.

Hän kokee, että juuri luottamuksen puute ja sosiaalisten tilanteiden pelko on selvästi johtunut peruskoulun tapahtumista.

Iso käänne oli, kun Sinkko pääsi ammattikouluaikoinaan kiusattujen kognitiiviseen terapiaryhmään.

– Se räjäytti pääni ja oli elämäni isoin käännekohta, hän sanoo.

Ryhmässä hän pääsi käsittelemään kokemuksiaan ja ymmärsi, että lintsaamisongelma ei johtunutkaan siitä, että hän olisi huono.

Lopulta lapsuudenkokemukset valkenivat hänen vanhemmilleenkin. Äitiä itketti, isää vihastutti. Kumpikaan ei ollut tajunnut tilannetta aiemmin.

Sinkolla on aina ollut lämpimät välit vanhempiinsa, vaikka näitä syytettiinkin ensin hänen oireilustaan. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Nykyään sosiaalinen työ on henkireikä, joka pitää ikävät ajatukset aisoissa. Siksi hän haluaa opiskella hoitajaksi. Työnteon ansiosta luottamus muihin on hitaasti rakentunut.

On toki vielä asioita, jotka muuttuvat vielä hitaammin.

Puolitoista vuotta Sinkko sai kutsun peruskoulun luokkakokoukseen. Sinne hän ei halunnut mennä, mutta alkoi sen sijaan luonnostella kirjettä opettajalleen.

Hän ei koskaan lähettänyt kirjettä. Sinkko pelkäsi opettajaansa liikaa, vielä aikuisenakin.

