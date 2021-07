Ensin iski pandemia, sitten lumivyöry, mutta Pyhä Unplugged nousi raunioista – Maustetytöt: "Hienommassa paikassa emme ole soittaneet"

Moni Suomen festivaali on kokenut kovia koronan vuoksi, mutta itälappilainen Pyhä Unplugged on joutunut pandemiapiinan lisäksi selviämään myös lumivyörystä.

Kun ensimmäinen virusaalto levisi pitkin Suomea toissakeväänä, samaan aikaan jyrkkää kurunseinää pitkin valui lumimassoja, jotka tuhosivat festivaalin esiintymis- ja katsomorakenteita Pyhätunturissa.

– Ei ole itsestäänselvyys, että festivaali saatiin toteutettua, Pelkosenniemen kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen sanoo torstaina käynnistyneestä tapahtumasta.

Festivaalipuitteiden korjaustyöt ovat edelleen kesken, mutta Aittakurussa on jo uusi esiintymislava ja esiintyjien odotustila.

Vaikka tänä vuonna pääkonsertit totetetaan koronaturvallisuuden vuoksi ulkoilmassa, paikalle odotetaan jälleen tuhansia ihmisiä.

– Mennyt vuosi on ollut rankka etenkin soittajille, joten on hienoa saada tarjota muusikoille töitä ja yleisölle elämyksiä, sanoo festivaalijohtaja Mato Valtonen.

Vauhkosta tilanne ei jännitä, vaikka katsojia tulee runsaasti eri puolilta Suomea.

– Mielestäni järjestelyt on tehty hyvin terveysturvallisesti. Katsojamääriä on rajoitettu ja on maskisuositus. Ulkona kun ollaan, niin ei pelota.

Pyhän henki innostaa soittajia

Mukana festivaaleilla ovat muun muassa Maija Vilkkumaa, Maustetytöt, Jore Marjaranta ja tietenkin Lenni-Kalle Taipaleen bändi mukanaan Sami Pitkämö, Marzi Nyman, Osmo Ikonen – sekä 22-Pistepirkko, jota Valtonen oli vuosia tavoitellut festareille.

Soittajien kesken puhutaan Pyhän hengestä. Moni haluaa festareille esiintymään, mutta harva pääsee. Ilmapiiri, maisemat ja välitön tunnelma ovat pettämätön vetonaula.

– On helppo kasata ohjelmisto, kun halukkaita artisteja on enemmän kuin tarpeeksi. Lenni-Kalle Taipaleen orkesteri on myös yksi vetonaula. Kaikki haluavat päästä vetämään Suomen parhaiden soittajien kanssa, Mato Valtonen kertoo.

Mato Valtonen iloitsee erityisesti 22-Pistepirkon saamisesta Pyhälle. – Oma pitkäaikainen haave totetui vihdoin. Olen siitä tosi iloinen. Kuva: Jarmo Siivikko / Yle

Keikkojen alkaminen pitkän tauon jälkeen ilahduttaa Maustetyttöjä. Keikka alkoi perjantaina puolilta päivin. Kaisa Karjalainen ei pidä soittoaikaa ongelmana.

– Parempi se on näin kun pääsee soittamaan ihmisten aikoihin, eikä puoliltaöin, kuten useimmiten.

Lumivyörytuhot yhdistivät

Tänä vuonna lippuja on myynnissä vähemmän kuin tavallisesti.

– Normaaliin verrattuna me myymme tänä vuonna noin 60 prosenttia siitä määrästä kuin tavallisesti. Olemme loppuunmyytyjä paria konserttia lukuunottamatta. Yleisöä olisi ollut tulossa huomattavasti enemmänkin, mutta tilanne on nyt tämä, kertoo festivaalijohtaja Mato Valtonen.

Aittakurun päälavan tuhonneen lumivyöryn korjaustyöt yhdistivät laajasti festivaalin ystäviä. Noin 100 000 euron korjauksiin kerättiin varoja suoratoistokeikoilla. Rahoitusta tuli myös kunnalta ja EU:lta.

Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen on iloinen, että kurussa soi musiikki jälleen.

– Kyseessä on Pelkosenniemen kunnan merkittävin kansallinen tapahtuma, Vauhkonen toteaa.

Tapahtuma tuo alueelle paitsi näkyvyyttä myös matkailijoita kesälle, eli talvi- ja ruskasesongin väliselle hiljaiselle välikaudelle. Se vetää yleisöä ja artisteja koko maasta.

