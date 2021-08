Arvio: Jopa puolet myanmarilaisista voi saada koronatartunnan tulevien kahden viikon aikana – "Sairaalat ovat äärirajoilla"

Myanmarissa on tällä viikolla todettu väkilukuun suhteutettuna eniten koronakuolemia Kaakkois-Aasiassa. YK-lähettiläs syyttää sotilashallintoa.

Myanmarissa on todettu viikon aikana koronakuolemia yli kolmesataa, jopa lähes neljäsataa päivässä.

– Todellinen luku on todennäköisesti korkeampi, Myanmarin Punaisen Ristin pääsihteeri Htin Zaw Soe kertoo Ylelle.

Romahtaneen terveydenhuollon vuoksi useat eivät alun alkaenkaan pääse sairaalahoitoon, ja kuolemien rekisteröinti on näin puutteellista.

Päivittäisiä tartuntoja on todettu viidentuhannen molemmin puolin.

– Lähes kaikki sairaalat ovat äärirajoilla, täynnä koronapotilaita, Soe kertoo.

Maa kärsii erityisesti akuutista happipulasta, ja sotilashallinto on rajoittanut sen myymistä yksityisillä markkinoilla.

Myanmarilaiset jonottivat täyttämään happipullojaan Yangonissa heinäkuun puolessa välissä. Kuva: EPA

Koronatautiin kuolee 54 miljoonan asukkaan maassa väkilukuun suhteutettuna eniten ihmisiä koko Kaakkois-Aasiassa (siirryt toiseen palveluun). Myanmar ohitti Indonesian ja Malesian synkässä tilastossa tällä viikolla.

Väkilukuun suhteutettuna kuolemia on ollut viikon aikana kaksinkertainen määrä Intian kevään koronakriisiin verrattuna.

Lääkäreitä pidätetään

Koronavirustartunnan voi joidenkin arvioiden mukaan saada jopa puolet Myanmarin asukkaista seuraavan kahden viikon aikana. Näin kertoi Britannian YK-lähettiläs Barbara Woodward YK:n turvallisuusneuvostolle torstaina.

Woodwardin mukaan hälyttävästä tilanteesta voidaan syyttää erityisesti maan sotilasjunttaa, joka kaappasi vallan helmikuussa.

– Sotilasvallankaappaus on johtanut terveydenhuollon lähes täydelliseen romahdukseen. Terveydenhuollon työntekijöiden kimppuun hyökätään ja heitä pidätetään, Woodward sanoi.

Vallankaappauksen jälkeen maan rokotuskampanja tyrehtyi. Kiina alkoi toimittaa rokotteita jälleen heinäkuussa, mutta maassa on rokotettu vasta noin kolme prosenttia väestöstä.

Useat lääkärit kieltäytyvät protestina sotilashallinnolle työskentelemästä valtion sairaaloissa ja joutuvat hoitamaan potilaita maan alla väkivallan ja pidätysten uhan vuoksi, brittilehti The Guardian kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun).

Vapaaehtoiset siirtävät koronaan kuolleen potilaan arkkua Sittwen sairaalasta hautausmaalle Rakhinen osavaltiossa heinäkuun alkupuolella. Kuva: Nyunt Win / EPA

YK:n Myanmarin erityisraportoija Tom Andrews kertoo uutistoimisto AP:lle, että sotilashallinto on syyllistynyt ainakin 260:een terveystyöntekijöihin ja -laitoksiin kohdistuneeseen hyökkäykseen, joissa on kuollut 18 henkilöä. Lisäksi ainakin 67 terveydenhuollon työntekijää on Andrewsin mukaan pidätetty.

Sotilasjunttaa syytetään suojavarusteiden ja terveydenhoidon panttaamisesta pakkokeinona.

– Suojavarusteiden ja kasvomaskien toimitukset on lopetettu, eivätkä he päästä demokratialiikkeen kannattamisesta epäilemiään henkilöitä sairaalahoitoon, YK:n entinen ihmisoikeusasiantuntija Yanghee Lee kertoo AP:lle.

Lisäksi hapen myymisen rajoittaminen on johtanut epäilyksiin siitä, että sotilashallinto varastoisi happea armeijan sairaaloihin ja hallinnon tukijoiden tarpeisiin.

