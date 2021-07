Shag-U eli Saku Solin laulaa myös niin ikään industriaalimetallia soittavassa Fear of Domination -yhtyeessä.

Shag-U eli Saku Solin laulaa myös niin ikään industriaalimetallia soittavassa Fear of Domination -yhtyeessä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Softcore Suicide on perustettu vuonna 2014. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

– On ollut mukava lähteä vaihteeksi festivaalille. Olemme tulleet katsomaan etenkin Battle Beastia, Hilma, Bicky ja Marko kertovat. Myös kuvassa keskellä oleva Bicky diggailee kovasti yhtyettä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

– Olemme olleet Kuopiorockissa viimeksi neljä vuotta sittten. Tänään täällä on aivan huippusetti, ja me tykkäämme olla rokkimimmejä, äiti ja tytär, Hanna Toroi ja Aro Toroi kertovat. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

– Olen kuunnellut Within Temptationia 17 vuotta, eli minulla on ollut kyseisen bändin kanssa pitkä taival, Kristiina Kaunisaho toteaa. Matias Enäsuo taas oli tullut kuuntelemaan torstaina etenkin Turmion Kätilöitä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Tony Kakko, artistin ja kameran välissä on rankkasadetta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

– Festareita on kyllä jo odotettu pitkään, ja tämä tuo siihen lohtua. Meininki on hyvä, vaikka vettä sataakin kuin Esterin hanurista, varkautelaiset Minna Väänänen ja Teemu Räntilä toteavat. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle