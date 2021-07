Muammar Gaddafin poika palasi vuosien jälkeen julkisuuteen ja saattaa pyrkiä Libyan johtoon

Saif al-Islam Gaddafin olinpaikasta ei ole ollut varmaa tietoa vuosiin. Kapinallisjoukot ottivat Gaddafin kiinni pian hänen isänsä surman jälkeen vuonna 2011. New York Timesin haastattelussa Gaddafi vihjaa pyrkivänsä johtamaan Libyaa.

Libyan presidentinvaaleissa saatetaan nähdä pian jälleen ehdokkaana Gaddafi. Libyan sisällissodan aikana vuonna 2011 surmatun diktaattorin Muammar Gaddafin poika vähintään vihjaa siihen suuntaan.

Yhdysvaltalainen The New York Times -lehti (siirryt toiseen palveluun) julkaisi perjantaina haastattelun, jota voidaan pitää hyvinkin harvinaisena. Saif al-Islam Gaddafin olinpaikasta ei ole ollut varmaa tietoa vuosiin, mutta toukokuussa New York Timesin toimittaja pääsi haastattelemaan häntä läntisessä Libyassa.

49-vuotias Gaddafi toteaa haastattelussa muun muassa, että kymmenen viime vuoden aikana Libyan poliitikot eivät ole saaneet aikaan muuta kuin kärsimystä.

– On aika palata menneeseen. Maa on polvillaan. Ei ole rahaa, eikä turvallisuutta, Gaddafi sanoo.

Niskassa kuolemantuomio ja kansainvälinen pidätysmääräys

Muammar Gaddafin seitsemästä pojasta kolme tapettiin sisällissodan aikana, mutta Saif al-Islamin kapinalliset ottivat kiinni pian isä-Gaddafin surman jälkeen.

Neljä vuotta myöhemmin hänet tuomittiin Libyassa poissaolevana kuolemaan sisällissodan aikaisista teoista. Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on puolestaan antanut hänestä pidätysmääräyksen.

Nyt Saif al-Islam kertoo New York Timesille olevansa vapaa mies ja valmistelevansa paluuta politiikkaan. Tuomion ja pidätysmääräyksen hän uskoo olevan neuvottelukysymyksiä.

– Olen ollut poissa Libyan kansan luota kymmenen vuotta. Paluuni täytyy tapahtua pikkuhiljaa, vähän kuin striptease. Pitää antaa vähän ajattelun aihetta, Seif al-Islam Gaddafi sanoo haastattelussa.

Isänsä perustamaa poliittista liikettä uudelleen kasaava Gaddafi ei suoraan sano pyrkivänsä Libyan presidentiksi joulukuussa järjestettävissä vaaleissa. Hän kuitenkin toteaa, että liike pystyisi yhdistämään Libyan uudelleen.

Libya ollut vuosia kaaoksessa

Viime vuosina Libya on jakautunut kahden kilpailevan hallinnon leiriin. Pääkaupunki Tripolissa valtaa piti kansainvälisesti tunnustettu niin sanottu GNA-hallinto. Maan itäosa taas on ollut sotapäällikkö Khalifa Haftarin joukkojen tukialuetta.

Maan kaoottista tilaa ovat mutkistaneet myös lukuisat aseistetut ryhmät sekä ulkovaltojen eri osapuolille antama tuki.

Viime syksynä solmitun tulitaukosopimuksen jälkeen maaliskuussa valtaan nousi siirtymäkauden yhtenäishallitus. Se on luvannut järjestää ensi joulukuussa vapaat vaalit.

