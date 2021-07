Turkissa surmattiin seitsemän samaan perheeseen kuulunutta kurdia – "Tämä oli täysin rasistinen hyökkäys"

Muun muassa kurdien oikeuksia ajavan HDP-puolueen mukaan viime vuosina kurdeja vastaan on tehty useita hyökkäyksiä. Kannattaja piteli puolueen väreillä koristeltua huivia kurdilaisen uuden vuoden juhlinnassa maaliskuussa Istanbulissa.

Muun muassa kurdien oikeuksia ajavan HDP-puolueen mukaan viime vuosina kurdeja vastaan on tehty useita hyökkäyksiä. Kannattaja piteli puolueen väreillä koristeltua huivia kurdilaisen uuden vuoden juhlinnassa maaliskuussa Istanbulissa. Kuva: Sedat Suna / EPA

Turkissa seitsemän saman kurdiperheen jäsentä surmattiin perjantaina hyökkäyksessä, jota kurdien ihmisoikeuksia puolustavat tahot kuvaavat rasistiseksi. Aseistautuneet hyökkääjät olivat yrittäneet myös polttaa perheen talon.

Turkin keskiosissa sijaitsevassa Konyassa asunut perhe oli jo toukokuussa ollut naapurien hyökkäyksen kohteena. Tuolloin hyökkääjät julistivat, että he eivät halua kurdien asuvan alueella.

Yksi perjantain hyökkäyksessä kuolleista oli aiemmin tässä kuussa valittanut siitä, että toukokuun hyökkääjät oli päästetty vapaaksi ja kertonut perheen pelkäävän henkensä puolesta.

– Tämä oli täysin rasistinen hyökkäys (...) oikeuslaitos ja viranomaiset ovat täysin vastuussa tapahtuneesta, perheen asianajaja Abdurrahman Karabulut sanoi Arti TV-kanavalle.

Isku oli toinen kurdeihin kohdistunut hyökkäys heinäkuussa Konyassa. Alle kaksi viikkoa sitten kurdimaanviljelijä surmattiin. Hyökkääjät olivat tuolloinkin huutaneet, etteivät halua kurdeja alueelle.

Kurdivastaisuus kasvussa

Kurdivastaisuus on viime vuosina ollut kasvussa Turkissa. Muun muassa kurdien oikeuksia ajavan HDP-puolueen mukaan viime vuosina kurdeja vastaan on tehty useita hyökkäyksiä. Puolueen johtoa ja kansanedustajia on ollut jo pidempään vangittuna.

– Vihapuhe ja viranomaisten yllytys ovat pääsyy tälle verilöylylle, puolueen edustaja Mithat Sancar sanoi.

Turkin sisäministeriön Süleyman Soylun mukaan hyökkäyksessä oli kyse kahden perheen välisestä kiistasta ja hän kiisti, että kyse olisi rasistisesta iskusta tai että hyökkäys liittyisi Turkin kurdikysymykseen.

Kurdit ovat suurin vähemmistö Turkissa. Vähemmistöä on sorrettu vuosikymmeniä. Esimerkiksi kurdin käyttäminen oli vuosikymmeniä kiellettyä.

Presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallinnon käymät tuoreimmat rauhanneuvottelut kurdien aseellisen PKK-järjestön kanssa päättyivät vuonna 2015.

