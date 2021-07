Koronan deltamuunnos leviää Kiinassa – valtion media: Pahin tartuntatilanne Wuhanin jälkeen

Nanjingin kansainväliseltä lentoasemalta alkunsa saaneet tartuntaketjut ovat levinneet eri puolille Kiinaa. Erilaisia sulkuja ja rajoituksia on otettu käyttöön monin paikoin.

Koronaviruksen helposti tarttuva deltamuunnos on levinnyt ainakin viiteen maakuntaan ja pääkaupunki Pekingiin Kiinassa.

Kiinan valtion media (siirryt toiseen palveluun) kutsuu Nanjingin suurkaupungista alkunsa saaneita tartuntaketjuja laajimmiksi sitten alkuperäisen Wuhanin koronaepidemian.

Yhteensä Nanjingiin on jäljitetty yli 200 tartuntaa eri puolilta maata.

Viranomaisten mukaan perjantaina 30. heinäkuuta Manner-Kiinassa rekisteröitiin 55 uutta tartuntaa. Edellisenä päivänä tartuntoja kirjattiin 64.

Perjantain uusista tartunnoista 30 oli tapahtunut kotimaassa. Suurin osa tartunnoista havaittiin rannikolla sijaitsevassa Jiangsun maakunnassa. Nanjing on maakunnan pääkaupunki.

Lauantaina tartuntoja rekisteröitiin myös kahdella uudella alueella, Fujianin maakunnassa ja Chongqingin suurkaupungissa.

Sulkuja ja rajoituksia eri puolilla maata

Nanjingiin liittyviä deltamuunnostartuntoja on havaittu jo Anhuin, Sichuanin, Liaoningin, Guangdongin ja Hunanin maakunnissa. Kiina on ryhtynyt koviin toimiin taudin leviämisen estämiseksi.

Nanjingin viranomaiset määräsivät lauantaina kaikki kaupungin turisti- ja kulttuurikohteet suljettavaksi. Paikallisen median mukaan kaikki lennot kaupungista on pysäytetty elokuun 11. päivään saakka.

Jiangsun maakunnassa satoja tuhansia ihmisiä on sulkutoimien kohteena. Nanjing on jo testannut kaikki kaupungin 9,2 miljoonaa asukasta kahdesti koronan varalta.

Hunanin maakunnassa sijaitseva 1,5 miljoonan asukkaan Zhangjiajien kaupunki asetettiin perjantaina sulkutilaan, kun muutama testissä positiivisen näytteen antanut henkilö oli aiemmin ollut seuraamassa teatteriesitystä.

Ainakin 18 koronatartuntaa on jäljitetty kaupunkiin. Zhengjiajien on turistikohde, joka tunnetaan hiekkakivipilareistaan. Osa tieteiselokuva Avatarista on kuvattu alueella.

Pääkaupunki Pekingissä on havaittu kaksi paikallista tartuntaa. Torstaina runsaat 40 000 ihmistä asetettiin rajoitusten kohteeksi yhdeksässä asuntoyhteisössä.

Zhengzhoun kaupunki ilmoitti lauantaina, että kaikkien kaupungista poistuvien ihmisten pitää ensin antaa negatiivinen tulos koronatestissä. Zhengzhoussa oli havaittu yksi oireeton tartunta, joka oli kaupungin ensimmäinen tautitapaus useisiin kuukausiin.

Viranomaiset: Virus tuli Venäjältä

Nanjingin tartunnat alkoivat levitä kaupungin kansainväliseltä lentokentältä aiemmin heinäkuussa. Joukko lentoaseman siivoojia antoi koronatesteissä positiiviset tulokset 20. heinäkuuta.

Paikallisen tartuntatautikeskuksen varajohtaja Ding Jie sanoi perjantaina tiedotustilaisuudessa, että siivoojat olivat saaneet viruksen Venäjältä saapuneelta lennolta, kertoo uutistoimisto Xinhua (siirryt toiseen palveluun).

Viranomaiset epäilevät, että siivoojat eivät noudattaneet pandemian takia asetettuja hygieniaohjeita siivotessaan konetta.

Paikallisen median haastatteleman lääkärin mukaan suurin osa Nanjingin koronapotilaista oli saanut koronarokotteen. Tieto on saanut kiinalaiset kyseenalaistamaan nettikeskusteluissa kotimaisten rokotteiden suojaustehon.

Kiinan valvontaviranomaiset arvostelevat Nanjingin lentoaseman virkailijoita huonosta valvonnasta ja epäammattimaisesta johtamisesta, koska he eivät olleet pitäneet erillään kansainvälisillä lennoilla ja kotimaan lennoilla työskenteleviä siivoojia.

Kiinan virallisten tietojen mukaan maassa on todettu tähän mennessä noin 93 000 koronatartuntaa koko pandemian aikana.