Moni pelkää karanteenin joutumista enemmän kuin koronatartuntaa: THL vilauttaa karanteenin lyhentämistä: "Onhan se 14 päivää pitkä aika"

Tartuntatautilääkärin määräämä karanteeni voi ottaa koville. Kaupassa ei voi käydä, vaan jonkun on tuotava ostokset ovelle.

Koronalle altistunut välttyy karanteenilta, mikäli on saanut kaksi rokotusta tai sairastanut koronan. Lopullisen päätöksen asiasta tekee tartuntatautilääkäri. Karanteenin pelko vaikeuttaa myös jäjittämistä, kun ihmiset eivät vastaa puheluihin.

Kaksi viikkoa eristyksessä on keskellä kauneinta kesää painajaismainen ajatus. Koronakaranteenissa ei voi mennä ruokakauppaan eikä tavata ystäviä. Tällä hetkellä karanteeni kestää 14 päivää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pohtii parhaillaan karanteenien lyhentämistä. THL:n johtaja Mika Salminen myöntää, että karanteenisuositukset vaativat päivittämistä.

– On osoittautunut, että 14 päivää on aika pitkä aika, ehkä turhankin pitkä.

THL muutti karanteenisuosituksia viimeksi toukokuussa. Koronalle altistunut voi välttää karanteenin, jos on saanut kaksi rokotusta tai sairastanut koronan puolen vuoden sisällä.

Karanteenilta voi välttyä myös silloin, jos on saanut yhden rokoteannoksen kuuden kuukauden sisällä siitä, kun koronatartunta on todettu.

Päätöksen virallisesta karanteenista tekee tartuntatautilääkäri. Hän harkitsee, miten esimerkiksi ikä, paikallinen tautitilanne ja muut sairaudet vaikuttavat rokotteen tehoon. Virallista karanteenia ei voi lyhentää koronatesteillä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila toivoo karanteeniohjeisiin päivitystä. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Ihmisten kertomukset muuttuvat

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila on huomannut, että moni pelkää jo enemmän karanteenia kuin koronatartuntaa. Taskila seuraa tilannetta Länsi-Lapissa, Ruotsin rajalla.

– Se pitää paikkaansa. Tämän viikon aikana on tullut esille, että ihmisten kertomukset siitä, ketä he ovat mahdollisesti altistaneet, muuttuvat. Osa ihmisistä pyrkii siihen, ettei joutuisi karanteeniin.

Yksi keino vältellä karanteenia on siis kadota. Tartunnanjäljittäjien puheluihin ei vastata. Tilanne on muuttunut nopeasti. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä tartunnoista saatiin aiemmin jäljitettyä 80 prosenttia, nyt luku on pudonnut 40 prosenttiin.

Taskila toteaa, että myös rokotettujen tartuttavuuteen liittyy paljon avoimia kysymyksiä. Miten rokotettu välittää tautia eteenpäin? Mitä tapahtuu yhden ja kahden rokotteen jälkeen?

– Mehän tiedämme, että jopa kahden rokotteen jälkeen potilaat ovat saaneet koronataudin. Onko tämän henkilön tartuttavuus pienempi? Kun deltavariantti maassa leviää, pitää arvioida uudelleen, onko karanteeniohjeistusta tarvetta muuttaa, Taskila sanoo.

THL:n johtaja Mika Salminen uskoo, että rokottaminen suojaa vakavalta virustyypiltä. Kuva: Tommi Pylkkö / Yle

Uutta tietoa kaivataan rokotettujen tartunnoista

Länsi-Lapissa toivotaan lisää ohjeistusta myös siihen, pitääkö kaksi rokotusta saaneiden sairastuneiden pysyä eristyksessä yhtä kauan kuin muidenkin. Nykyisen tiedon mukaan kahdesti rokotettu ei levitä koronavirusta samaan tapaa kuin rokottamaton.

THL:n Mika Salminen pohtii vastausta tarkkaan.

– Oikeastaan vastaus on, että ei. Se riippuu siitä, mitä tarkoittaa sairastua: onko hän saanut positiivisen tuloksen testistä vai onko hän oikeasti sairas. Kaikki nämä tietysti vaikuttaa.

Rokotusten lisääntyminen kuitenkin helpottaa tilannetta. Rokotukset suojaavat hyvin koronataudin vakavalta muodolta. Viime viikolla Yle kertoi, että vanhusten hoitokodissakin kahdesti rokotetut selvisivät lievillä oireilla.

Koronatartunnoista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo, että Varsinais-Suomessa altistuneiden jäljittämiseen käytetään myös tekstiviestejä. Kaikkia ei tavoiteta puhelimiste. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Negatiivinen testi ei ole ennuste

Karanteeniohjeiden muuttaminen saa myös arvostelua. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronatartunnoista vastaava ylilääkäri Esa Rintala haluaa pitää kiinni nykyisistä ohjeista.

– Kyllähän tämä käytäntö on tähdännyt siihen, että kaksi rokotusta suojaa tartunnalta. Meidän käytännöiltä putoaisi pohja pois, jos päätettäisiin, että aina joutuu karanteeniin, vaikka olisi rokotettukin.

Rintala muistuttaa, että jos kahdesti rokotettu saa tartunnan ja oireita, hän jää joka tapauksessa eristykseen.

Kun tartuntojen määrä kasvaa, myös tartunnanjäljitys hidastuu. Turussa jäljitetyt saavat tiedot tekstiviestillä. Tartuntatautilääkärin virallinen karanteenimääräys voi tulla viikkoa myöhemmin. Näin toimitaan, koska kaikkia ei tavoiteta puhelimella tai he ovat antaneet vahingossa väärän numeron.

Oma lukunsa ovat myös ne, jotka saavat koronatestistä negatiivisen tuloksen ja jatkavat sen jälkeen elämää ilman varotoimia.

– Negatiivinen testi ei ole ennuste. Jos uusia oireita tulee, testiin pitäisi mennä uudestaan, Taskila sanoo.

