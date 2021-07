Within Temptationista tutun Sharon den Adelin viesti faneilleen: "Jokainen saa olla sellainen kuin haluaa"

Within Temptation Kuva: Within Temptation

Kuopiorockissa torstaina esiintynyt hollantilaisyhtye Within Temptation on yksi harvoja tämän kesän ulkomaalaisia festivaalivieraita.

Vuonna 1996 perustettu Within Temptation kipusi kansainvälisten stadionyhtyeiden sarjaan viimeistään The Silent Force -albumillaan (2004), joka keikkui myyntitilastojen kärjessä useassa Euroopan maassa ja toi bändin seuraavana vuonna Suomeenkin. Yhtyeen fanipohja Suomessa on edelleen vankka: toissa vuonna julkaistu massiivinen Resist-albumi pääsi täällä listasijalle neljä.

Kotoisan Nightwishimme tavoin Within Temptationia luonnehditaan sinfonisen metallin lippulaivaksi, mutta hollantilaisbändi ei kuitenkaan ole tyytynyt jäämään yhden genren ihmeeksi: se on sekoitellut musiikkiinsa muun muassa goottimetallia, industrialia, dubstepiä sekä pop-elementtejä ja tehnyt yhteistyötä Papa Roachin, Tarja Turusen, rap-muusikko Xzibitin ja Killswitch Engage -vokalisti Dave Pirnerin kanssa.

– Within Temptation on yhtye, jonka polttovoimana on muutos. Kuuntelemme mielellään bändejä, jotka tekevät uusia juttuja ja pidämme musiikillisista crossovereista. Pohjimmiltaan olemme kuitenkin sama yhtye kuin joskus alkuaikoina: tykkäämme metallista ja raskaasta musiikista, vaikka soundimme ovat vuosien varrella muuttuneetkin, Within Temptationin vokalisti Sharon den Adel kertoo Kuopiossa.

Sharon den Adel tunnetaan karismaattisena esiintyjänä ja taitavana laulajana. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Within Temptation musiikkia ovat leimanneet myös goottivaikutteet, ja tämä on näkynyt myös Sharon den Adelin pukeutumisessa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Within Temptationin lavashowta leimaa näyttävä visuaalisuus. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Koronan toinen aalto oli raskas

Kuten niin monen muunkin yhtyeen kohdalla, korona-aika on vaikuttanut myös Within Temptationin toimintaan. Viime vuoden keväällä yhtyeen piti aloittaa laaja Worlds Collide -kiertue amerikkalaisen Evanescencen kanssa, mutta nyt konsertit on siirretty ensi vuoden maaliskuulle. Den Adelin mukaan koronan ensimmäinen aalto vielä menetteli, mutta toinen oli jo huomattavasti vaikeampi kokemus.

– Jouduimme peruuttamaan konsertteja, mikä ei tietenkään ollut kauhean kivaa faneille, tekniselle henkilökunnalle tai keikkapaikoille, mutta sää sentään oli ensimmäisen aallon aikana hyvä. Toisen aallon kahlaaminen oli raskaampaa, koska oli talvi eikä ulkona voinut liikkua niin paljon kuin olisi halunnut.

Korona-ajan Within Temptation on viettänyt lähinnä kirjoittamalla uusia lauluja ja tekemällä uutta musiikkia.

– Tästä on ollut paljon apua. Mielestäni paras keino selvitä tällaisista ajoita on tietynlaisen päivärytmin kehittäminen sellaisten asioiden ympärille, joista pidät – oli kyse sitten urheilemisesta tai musiikin tekemisestä, den Adel toteaa.

Within Temptation kuuluu Hollannin kansainvälisesti menestyneimpiin yhtyeisiin. Kuva: Within Temptation

Uutta albumia valmisteleva Within Temptation on julkaissut korona-aikana kolme uutta kappaletta, Entertain Youn, Purgen ja Shed My Skinin. Sharon den Adelin mukaan uudet biisit linkittyvät yhteiskunnallisiin asioihin.

– Entertain Youn teimme jo ennen varsinaisen koronapandemian alkamista. Siinä on kyse hyväksymisestä ja siitä, että jokainen voi ja saa olla sellainen kuin haluaa.

Den Adel itse on päässyt yhä lähemmäksi sitä, millainen haluaa olla.

– Olen ollut nuorempana tavattoman ujo, mutta luulen, että nyt vihdoin, monien vuosien jälkeen olen muuttumassa sellaiseksi kuin olen aina tahtonut.

Within Temptation oli torstaina Kuopiorockin pääesiintyjä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Within Temptationin kitaristi Stefan Helleblad. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Within Temptation valmistelee parhaillaan uutta levyä. Esimakua ovat tarjonneet korona-aikana julkaistut kappaleet Entertain You, Purge ja Shed My Skin. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Uuden teknologian vaarat

Vuoden 2019 Resist-albumi esitteli hieman erilaisen Within Temptationin, levy kun maalaili varsin synkkiä tulevaisuudenkuvia, joissa teknologia kääntyy ihmiskuntaa vastaan ja valtioiden valvontakoneistot pääsevät niskan päälle.

Bändi on aiemmin hakenut inspiraatiota muun muassa 1200-luvulla vaikuttaneesta, Braveheart-elokuvasta tutusta skotlantilaisesta vapaustaistelijasta William Wallacesta ja 1800-luvun hollantilaisesta kirjailijasta Louis Couperosista, mutta Den Adelin mukaan nyt oli aika käsitellä muuta kuin historiallisia teemoja.

– Resistin tekeminen oli meille välttämätön projekti. Nuorempana tuntuu monesti siltä, että maailmaa voi muuttaa paremmaksi paikaksi, mutta kun aikuistut huomaat, että asiat menevät vain huonompaan suuntaan. Tunsin, että meidän pitää kertoa asioista jotka tapahtuvat juuri nyt. Minulle ei ole illuusiota siitä, että pystyisin tätä kautta jotenkin muuttamaan maailmaa, mutta on ollut helpottavaa voida sanoa ääneen, mitä ajattelee.

Den Adel ei halua vähätellä yhä kiivaampaan tahtiin kehittyvien valvontakoneistojen mahtia.

– Meillä pitäisi olla enemmän lakeja, jotka suojaisivat ihmisiä uudelta teknologialta. Suuret korporaatiot seuraavat sinua internetissä ja keräävät sinusta tietoja, etkä tiedä, voidaanko niitä käyttää sinua vastaan. Me elämme kylläkin demokratiassa, mutta maailmassa on tällä hetkellä myös valtioita, joissa tällaisella valvonnalla pyritään vahingoittamaan ihmisiä, ja se on iso ongelma.

Sinänsä Resistin tematiikka on mielenkiintoista pohdiskeltavaa, koska Within Temptation on aina hyödyntänyt uusinta teknologiaa muun muassa live-esiintymisissään ja sukeltanut äskettäin muun muassa virtuaalikonserttien maailmaan.

– No, me käytämme teknologiaa siten, ettei se vahingoita ketään, Den Adel kuittaa.

Sharon den Adel ja etualalla basisti Jeroen van Veen. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Within Temptation konsertissa nähtiin ja kuultiin myös virtuaalivierailuja. Paradise (What About Us?) -kappaleella vieraili virtuaalinen Tarja Turunen. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Eeppistä muotisuunnittelua

Within Temptationin 25 vuotta kestäneeseen taipaleeseen mahtuu myös vaikeita hetkiä. Sharon den Adelin isä menehtyi joitakin vuosia stten ja laulaja tunsi muutenkin palaneensa loppuun. Näiden hetkien pohjalta syntyi vuonna 2018 päivänvalon saanut My Indigo -sooloprojekti, jonka kevyitä pop-tunnelmia inspiroi muun muassa Kate Bush.

– Olin todellakin kulkenut yhden tien loppuun enkä tuolloin tiennyt, halusinko enää edes jatkaa Within Temptationissa. My Indigo palautti rakkauteni musiikkia kohtaan ja Within Temptationiin oli helppo palata takaisin.

Muusikkouden lisäksi Sharon den Adelilla on ollut toinenkin ura: hän on työskennellyt muotiteollisuuden parissa, ja tämä on vaikuttanut myös Within Temptationin visuaaliseen ilmeeseen.

– Alalla ei aikoinaan ollut töitä, joten siirryin mainosmaailmaan ostamaan tietyille brändeille vaatteita. Työskentelin ikään kuin muodin toisella puolella, mutta tämä tarjosi minulle myös mahdollisuuden miettiä, kuinka halusin pukeutua esiintymislavalla.

Sharon den Adel kuvattuna 29.7. Kuopiossa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Sharon den Adel ja Within Temptation ovat tehneet yhteistyötä muun muassa hollantilaisen muotisuunnittelijan Jan Boelo Drenthin kanssa, joka on suunnitellut bändille näyttäviä esiintymisasuja.

– Pidän kylläkin edelleen eeppisistä ja historiallisista vaatteista, mutta siten, että niistä löytyy modernia otetta, Sharon den Adel summaa.

