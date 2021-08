Mukavuuden vallankumous alkoi korsettien poistumisella, mutta nykyinen massatuotanto pilasi kaiken – Millainen on tulevaisuuden mukava ja ekologinen vaate?

Yhä useampi kulkee kaiket päivät joustavissa housuissa ja löysissä paidoissa. Mukavalta rekissä vaikuttava vaate voi silti kiristää hartioista tai menettää muotonsa muutaman pesun jälkeen. Vaatteiden mukavuus on ollut trendi koko 1900-luvun. Siitä on ennustettu johtavaa trendiä myös tulevaisuuden muodissa. Mitä mukavuus oikeastaan nykyään on ja mistä se tulee?

Ensimmäistä kertaa vaatteiden terveysvaikutuksista alettiin puhua 1800-luvun loppupuolella, jolloin terveys muutenkin alkoi tulla muotiin ja julkiseen keskusteluun.

– Silloin alettiin esimerkiksi puhua, miten naiset voisi vapauttaa korseteista. 1900-luvun puolella markkinoille alkoi tulla uusia, mukavampia materiaaleja, Liisa Jokinen kertoo.

Katutyylikuvaaja ja vintage-alan yrittäjä Liisa Jokinen on kuratoinut Helsingin Designmuseoon Mukavuuden vallankumous -nimisen näyttelyn, joka kertoo paitsi vaatteiden mukavuuden historiasta, myös suomalaisen vaatetehdas Nanson historiasta.

Liisa Jokinen asuu ja työskentelee New Yorkissa. Nykyisin hänen päätyönsä on vintage-vaatteiden kauppa. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Mukavuuden lisääntymiselle on Jokisen mukaan ollut monia syitä. Ensinnäkin materiaalit ovat muuttuneet monipuolisemmiksi ja toisekseen pukeutumisen säännöt ovat vapautuneet.

Aiemmin alusvaatteina käytetyistä vaatteista on pikkuhiljaa tullut normaaleja vaatteita. Ennen alusvaatteita käytettiin esimerkiksi lisälämmikkeenä, mutta myös suojaamaan arvokkaita päällysvaatteita, joita ihmisillä oli ennen paljon vähemmän. Esimerkiksi t-paitaa käytettiin sotilaspuvun alla. Hyväksytty arkivaate siitä tuli 1950-luvulla elokuvien, kuten Viettelyksen vaunu ja Nuori kapinallinen avulla.

Korona on muuttanut ulkonäköämme

Koronavirusepidemia on jyllännyt maailmalla jo puolisentoista vuotta. Tänä aikana ihmiset ympäri maailmaa ovat viettäneet enemmän aikaa kodeissaan ja vähemmän työpaikoilla, ravintoloissa, festarilla ja baareissa.

Kun kotoa ei poistuta, ei tarvitse laittautua. Samalla laittautumisen merkitys arjessa saattaa muutenkin pienentyä.

Pandemian aikana esimerkiksi värimeikkien ja etenkin huulipunien myynti on vähentynyt, mutta ihonhoitotuotteiden kasvanut.

Luonnollisesti harmaantuneet hiukset ovat olleet trendi jo muutaman vuoden ajan, mutta pandemia on vahvistanut sitä huomattavasti. Esimerkiksi heinäkuun alkupuolella Cannesin elokuvajuhlilla nähtiin useita näyttelijöitä, jotka olivat antaneet harmaiden hiustensa kasvaa esiin. Asiasta kirjoitti esimerkiksi muotilehti Vogue (siirryt toiseen palveluun).

Myös vaatteiden mukavuus liittyy vahvasti pandemiaan: kotona töitä tehdessä on käytetty samoja vaatteita kuin kotona muutenkin, eikä sen jälkeen enää välttämättä edes haluta palata entiseen.

– Yhdysvalloissa puhutaan hard pantseista ja soft pantseista (kovat housut ja pehmeät housut). Koronan myötä ihmiset pukeutuvat nykyään lähinnä pehmeisiin housuihin, ja myös vaatevalmistajat joutuvat miettimään, miten niistä saisi tyylikkäitä, Jokinen kertoo.

Pandemia onkin kiihdyttänyt jo pitkään käynnissä ollutta vaatteiden mukavoitumistrendiä.

Outi Pyy on vaatteiden vastuullisuusvaikuttaja, puhuja ja bloggaaja. Hän on puhunut vaateteollisuudesta ja esimerkiksi vaatteiden istuvuudesta vuosien ajan. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Liian pieniä vaatteita

Vastuullisuusvaikuttaja Outi Pyy huomauttaa, ettei monikaan ole selvinnyt pandemian läpi samankokoisena kuin aiemmin. Aiemmin sopivat vaatteet ovat saattaneet käydä pieniksi ja tuntuvat nyt kiristäviltä ja ahtailta päällä.

Nykyään vaatteita ei kuitenkaan tehdä sellaisiksi, että niitä voisi muokata helposti sopivan kokoisiksi esimerkiksi saumavaroilla. Niinpä koko vaatevaraston joutuu pahimmillaan uusimaan.

– Vaatteen kuuluu muuttua ihmisen mukana. Se on käyttöesine, jonka täytyy muovautua käyttöön. On täysin normaalia, että kehomme elää elämän mukana.

Ihmiset ostavat nykyisin usein liian pieniä vaatteita, ja liian pieni tai huonosti istuva vaate menee helpommin käytössä rikki tai väljyyksien puuttuessa ihminen hikoilee sen pilalle.

Pyyn mukaan vaatteita ei ylipäätään tehdä enää hyvin istuviksi: kaavoitusosaaminen on kärsinyt, kun tavoitteena on valmistaa ja myydä mahdollisimman paljon samalla kaavalla tehtyjä vaatteita.

Viime vuosikymmenten aikana vaatteiden mukavuus ja liikkuvuus on saatu aikaan elastaanilla, joka lyhentää vaatteen käyttöikää, kun niiden muoto katoaa nopeasti. Elastaania sisältäviä vaatteita ei myöskään voi tällä hetkellä jalostaa uudeksi kuiduksi, vaan ne ovat käytännössä sekajätettä.

Muiden teollisuudenalojen ohella myös vaateteollisuuden täytyy vähentää hiilijalanjälkeään lähivuosina. Huonosti suunniteltujen ja massatuotettujen elastaanivaatteiden sijaan pitäisikin tuottaa jotain aivan muuta.

Tulevaisuudessa vähemmän mutta paremmin tehtyjä

– Mukava vaate on ehdottomasti ekologisempi, Outi Pyy sanoo.

Hän perustelee väitteensä näin: hyvin tehty vaate on mukava, ja mukavaa vaatetta tulee käytettyä useita kertoja.

Hiilijalanjälkeä eniten pienentää jo omistettujen vaatteiden käyttö mahdollisimman kauan ja vasta seuraavaksi eniten vaatteiden ostaminen käytettynä. Viimeinen vaihtoehto on uusien, vaikka ekologistenkin vaatteiden osto.

Pyy toivoo, että tulevaisuudessa vaatteita suunniteltaisiin enemmän tiettyihin käyttötarkoituksiin.

– Se tarkoittaisi sitä, että materiaalivalintoihin ja kaavoitukseen jouduttaisiin kiinnittämään enemmän huomiota eikä kertaostohintaa ajateltaisi niin paljoa. Näin sama vaate kiertäisi useamman ihmisen käytössä ja vuokraaminen ja lainaaminen tulisi nykyistä järkevämmäksi.

Suurin osa vaateteollisuudesta perustuu edelleen vaatteiden mahdollisimman suurelle myyntivolyymille ja sille, että ihmiset ostavat paljon uusia, halpoja vaatteita. Sen on muututtava, sanoo Outi Pyy. Kuva: Markku Rantala / Yle

Vaatteet pystyttäisiin myös suunnittelemaan niin, että tiettyjä osia muokkaamalla käyttäjän mukaan niistä saataisiin istuvia esimerkiksi erimittaisille ihmisille ja vaate pystyttäisiin palauttamaan käytön jälkeen taas aiempaan mittaansa.

– Se on ollut aiemmin täysin normaalia. Miesten puvuissa muokkausvaraa on edelleen, naisten vaatteista ne on saumuroitu pois.

Pyy puhuu työssään paljon nimenomaan vaatefirmojen vastuusta. Hänen mukaansa mukavuuden löytämistä ei pitäisi jättää kuluttajan harteille, vaan vaatteet pitäisi yksinkertaisesti tehdä paremmin.