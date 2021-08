Henna Palosaari inspiroitui somesta ja asuu nyt vanhassa pakettiautossa, jonka remontoi itse – "Minulla on vapaus valita, missä koti sijaitsee"

Some innostaa rakentamaan pakettiautoja asumiskäyttöön – Henna Palosaarelle paku antaa vapautta

Henna Palosaaren kodista löytyy kaikki, mitä keskivertoasunnostakin: sänky, keittiö, työtila, vessa ja jääkaappi. Valkoisen ja puunvärisen sisustuksen inspiraationa toimi sosiaalinen media.

Ero tavalliseen asuntoon on se, että kodilla on renkaat.

Palosaari rakensi viime kesänä vanhasta pakettiautostaan matkailuauton. Nyt auto toimii hänen kotinaan toista vuotta. “Eldoksi” nimetty vuoden 1982 mersu oli jo ennestään ollut matkailukäytössä, mutta Palosaari uusi auton sisätilat lähes kokonaan.

Elokuuhun mennessä Palosaari on tehnyt kodin jo Pohjois-Norjaan, Etelä-Suomeen, Syötteelle ja Ylläkselle. Matkoilla vastaan on tullut myös muita matkailuauton remontoineita.

– Yllättävän paljon olen nähnyt samanlaisia autoja, kun olen kiinnittänyt niihin huomiota. Sanoisin, että pakujen remontoiminen kodeiksi alkaa olla yllättävän yleistä.

Myös yritykset ovat huomanneet pakettiautokotien suosion. Esimerkiksi Norjassa toimii jo Arctic Campers -yritys, joka vuokraa remontoituja matkailuautoja retkeilyyn.

Henna Palosaaren pakettiautossa ei ole ollut tukalaa helteistä huolimatta. Ainoa ongelma ovat sisälle pyrkivät hyttyset. Kuva: Vesa-Pekka Hiltunen / Yle

Innostus pakettiautokotiin syntyi Palosaaren työreissulla kesällä 2020. Silloin hän näki nykyisen kotinsa Saariselän Nesteen parkkipaikalla myytävänä. Syksyllä hän oli jo hakenut auton omakseen, ja muutaman kuukauden kuluttua remontoitu auto oli asumiskunnossa.

– Sain opiskella aika paljon netistä, millaisia materiaaleja täytyy käyttää ja muuta. Remontoinnissa oli yllättävän paljon asioita, joita en tajunnut huomioida etukäteen, Palosaari kertoo.

Mikä määrittää matkailuauton?

Henna Palosaaren kokemus muutettujen matkailuautojen yleistymisestä myötäilee myös Suomen tilastoja.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan muutettuja matkailuautoja rekisteröitiin viime vuonna 430 kappaletta. Kahtena aiempana vuonna autoja rekisteröitiin noin 300.

K1-katsastuksen laatu- ja tekninen johtaja Timo Ojala kertoo, että remontointitrendi ei katsastuksissa näy.

– Kotimaan matkailu on yleistynyt ja se on lisännyt myös matkailuajoneuvojen käyttöä. Muutettujen matkailuautojen määrän kasvua taas on vaikea nähdä katsastuksessa.

Remontoidut autot tulisi kuitenkin aina katsastaa ennen liikkeelle lähtöä. Laki vaatii matkailuautoilta tiettyjä varustuksia, ja esimerkiksi pakettiautosta matkailuautoksi remontoidessa on suoritettava muutoskatsastus. Autotyypin muuttaminen vaikuttaa esimerkiksi ajoneuvon verottamiseen.

Katsastuskontti Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Marin kertoo, että matkailuautoihin liittyvät muutokset ovat näkyneet katsastuksissa jonkin verran.

– Kokemukseni mukaan joitain vuosia sitten matkailuautomuutoksia esitettiin enemmän kuin nykyään. Kyselyt muutoksista ovat vähentyneet viime vuosina selvästi.

Myös Marin on huomannut, että yleisesti matkailuautojen suosio on koronapandemian aikana kasvanut. Kenties muuttokatsastuksen määrän lasku johtuu lisääntyneestä tarjonnasta: matkailuautoja löytyy nykyään jokaisen tarpeisiin.

Myös vaatimukset itse rakennetulle matkailuautolle ovat katsastajan silmissä tiukat: autossa täytyy olla vähintään kahden hengen vuode, keittomahdollisuus, säilytystiloja ja ruokailuun soveltuva pöytä. Lisäksi auton ilmanvaihdon ja rakenteen tulee sopia matkailuautokäyttöön. Auton remontoiminen itse ei siis ole aivan yksinkertaista.

Henna Palosaaren pakettiautosta löytyy tilaa myös työskentelylle. Kuva: Vesa-Pekka Hiltunen / Yle

Parasta on vapaus

Remontin jälkeisestä autoelämästä Palosaarella ei ole valittamista. Kesällä auto pysyy viileänä varjoisilla paikoilla, eikä autossa ole ollut tukalia öitä.

– Parasta on, ettei ole sidottu mihinkään paikkaan, vaan minulla on vapaus valita, missä koti sijaitsee. Jos haluan mennä surffaamaan Norjaan, voin ajaa kodin sinne ja tehdä sieltä töitä.

Välillä vaikeuksia aiheuttavat arkiset asiat, kuten pyykkääminen. Autossa vesi säilyy kanistereissa, eikä pyykkääminen onnistu missä tahansa.

– Tulee kerrytettyä likavaatteita. Yleensä olen päässyt jonkun tutun luokse pyykkäämään, ja onhan niitä pesuloitakin.

Talouden pyörittämiseen matkailuautossa kuuluu myös esimerkiksi jäteveden tyhjennys. Palosaaren mukaan lähin harmaaveden tyhjennyspiste saattaa olla useamman tunnin ajomatkan päässä.

Elämä vaatii erilaista suunnittelua, kun asuu matkailuautossa.

– Mutta tämä on kivaa arkea ja puuhastelua. Elämä pysyy yksinkertaisena.

