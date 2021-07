Maastopalot riehuvat nyt myös helteisessä Sisiliassa

Italiaan kuuluvalla Sisilian saarella on syttynyt useita maastopaloja loppuviikon aikana. Catanian kaupungissa paloja on ollut myös asuinalueiden sekä uimarantojen lähellä. Maastopalot ovat roihunneet tällä viikolla useissa Välimeren alueen maissa.

Italiassa sammutetaan jo toista päivää Sisilian saarella riehuvia maastopaloja. Paikallisten pelastusviranomaisten mukaan palo- ja pelastustehtäviä on lauantain aikana ollut jo parisataa.

Eniten paloja on syttynyt Catanian kaupungissa. Tuli riehui muun muassa suositulla La Capanninan rannalla.

Alueen asukkaita on evakuoitu, mutta määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Ainakin kahdesta paikasta rannikkovartiosto evakuoi vesitse 150 ihmistä.

Sisilian aluejohtajan mukaan ainakin osa paloista on sytytetty tahallaan, kertoo Italian yleisradio RAI (siirryt toiseen palveluun).

Etelä-Eurooppaa korventava helleaalto on nostanut Sisiliassakin lämpötilan lähelle 40:tä astetta. Voimakas tuuli puolestaan on levittänyt tulta. Myös Manner-Italiassa on syttynyt kymmeniä maastopaloja kuluneen vuorokauden aikana.

Tällä viikolla tuhoisia maastopaloja on nähty myös ainakin Sardinian saarella sekä eteläisessä Espanjassa ja Turkissa.