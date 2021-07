Turkin maastopaloissa kuollut kuusi ihmistä – sammutustyöt jatkuvat sunnuntaina viidettä päivää putkeen

Keskiviikon jälkeen 88 paloa on saatu hallintaan ja kymmenen paloa jatkuu Turkissa edelleen. Palomiehet sammuttivat metsäpaloa Marmariksen alueella lauantaina.

Keskiviikon jälkeen 88 paloa on saatu hallintaan ja kymmenen paloa jatkuu Turkissa edelleen. Palomiehet sammuttivat metsäpaloa Marmariksen alueella lauantaina. Kuva: Erdem Sahin / EPA

Keskiviikkona Turkin eteläosissa puhjenneissa maastopaloissa on kuollut tähän mennessä kuusi ihmistä. Uhriluku nousi lauantaina, kun kahden paloja sammuttaneen työntekijän ruumiit löydettiin.

Maastopalojen seurauksena on loukkaantunut yli 300 ihmistä. Kyliä ja hotelleja on jouduttu evakuoimaan palojen tieltä. Keskiviikon jälkeen 88 paloa on saatu hallintaan ja kymmenen paloa jatkuu edelleen, kertoi maa- ja metsätalousministeri Bekir Pakdemirli Twitterissä (siirryt toiseen palveluun).

Valtion uutistoimiston mukaan lauantaina puhkesi jälleen uusi palo Bodrumin turistikaupungissa.

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kerrottiin kiittäneen puhelimitse Venäjän Vladimir Putinia apuun lähetetyistä lentokoneista ja helikoptereista.

Erdogan on saanut kotimaassaan arvostelua sen jälkeen kun kävi ilmi, ettei Turkilla ole palontorjuntalentokoneita, vaikka sen pinta-alasta noin kolmasosa on metsää, ja maastopalot ovat maassa kasvava ongelma.

Maasto roihuaa myös muualla Etelä-Euroopassa

Turkin lisäksi suuria maastopaloja on lämpöaallon kourissa olevalla Välimeren alueella nyt myös esimerkiksi Kreikassa ja Italiassa.

Kreikan länsiosissa on evakuoitu neljän kylän asukkaita lauantaina syttyneen metsäpalon tieltä. Paikallisen median mukaan osa kyläläisistä kieltäytyi poistumasta kodeistaan ja he yrittivät taistella leviävää tulta vastaan pihojensa kasteluletkujen avulla.

Palo on noin 30 kilometrin päässä Patrasin kaupungista. Kaupunki on Kreikan kolmanneksi suurin.

Italiassa puolestaan sammutetaan jo kolmatta päivää Sisilian saarella riehuvia maastopaloja. Eniten paloja on syttynyt Catanian kaupungissa. Tuli riehui muun muassa suositulla La Capanninan rannalla.

Alueen asukkaita on evakuoitu, mutta määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Ainakin kahdesta paikasta rannikkovartiosto evakuoi vesitse 150 ihmistä.

Lue lisää:

Maastopalot riehuvat nyt myös helteisessä Sisiliassa

Turkissa lukuisia maastopaloja, neljä ihmistä kuollut – Suomi-baarin pitäjä Alanyassa: "Toivomme sydämestämme, ettei missään tapahtuisi tällaista"

Etelä-Turkissa leviää valtava metsäpalo – kaupungin asukkaat pakenivat keskustaan leviäviä liekkejä suositun lomakohteen läheisyydessä