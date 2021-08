Loukkaantunutta karhuemoa ei ole saatu kiinni Joensuussa, poliisi valmistelee lopettamispäätöstä – myös Lieksan karhuemo löytämättä

Pohjois-Karjalassa liikkuu kaksi pienpetoraudoista loukkaantunutta karhuemoa. Kummastakin on tehty lopetuspäätös.

Pohjois-Karjalassa liikkuu kaksi pienpetoraudoista loukkaantunutta karhuemoa. Kummastakin on tehty lopetuspäätös. Kuva: Itä-Suomen poliisi

Karhuemo on loukkaantunut pienpetoraudoista. Poliisi pyrkii löytämään emon neljälle pennulle sijoituspaikan, ettei pentuja tarvitsisi lopettaa.

Joensuussa liikkunutta, pienpetoraudoista loukkaantunutta karhuemoa ei ole saatu houkuteltua sitä varten viritettyyn häkkiin, kertoo Itä-Suomen poliisi.

Viikonlopun aikana poliisi aikoo valmistella päätöksen karhuemon lopettamisesta eläinsuojelullisista syistä. Samalla poliisi pyrkii löytämään emon neljälle pennulle sijoituspaikan, ettei pentuja tarvitsisi lopettaa.

Komisario Sami Joutjärvi kertoo, että poliisi on käymässä läpi kierrosta kaikkien Suomen eläintarhojen kanssa, jotta sijoituspaikka löytyisi.

Karhuperheestä ei ole saatu havaintoja. Joutjärvi arvelee, että emo pitää pentujensa kanssa matalaa profiilia.

– Nukuttamiseen ei ole pystytty. Se tarkoittaa, että ei sitä rautaakaan elävänä karhulta saada pois, Joutjärvi sanoo.

Nukuttamiseen valmistautuneet Luonnonvarakeskuksen (Luke) asiantuntijat päättivät osuutensa sovitun mukaisesti perjantaina. Poliisilla tai metsästäjillä ei Joutjärven mukaan ole nukutuskeinoja käytössään. Pyyntihäkki ei ole enää toiminnassa.

Poliisille apujoukkoja jäljitykseen

Karhunpentujenkaan kiinnisaamisesta ei ole varmuutta, Joutjärvi sanoo.

Joutjärvi kertoo, että karhunpentujen varalle on jo yksi mahdollinen sijoituspaikka tiedossa, mutta kartoitusta jatketaan edelleen. Aluehallintovirasto on se taho, joka viime kädessä päättää, minne pennut saa sijoittaa.

Karhuperheen jäljittämiseen poliisi voi käyttää apunaan riistanhoitoyhdistyksiä ja Susilife-partiota, joka koostuu yhdestä poliisista ja yhdestä Metsähallituksen erätarkastajasta. Partion varsinainen tehtävä on ennaltaehkäistä erityisesti susien laitonta metsästystä.

Karhun metsästys on alkamassa 20. elokuuta ja poliisi arvioi, että viimeistään silloin karhuista saadaan havaintoja, koska metsästäjiä on paljon liikkeellä. Karhuperhe on kuitenkin metsästyksen ulkopuolella. Mahdollisessa karhuemon lopettamisessa poliisi pyytää virka-apua riistanhoitoyhdistykseltä.

Myös Lieksan karhuemo löytämättä

Pohjois-Karjalassa on liikkunut myös toinen karhuemo, joka on loukkaantunut pienpetoraudoista. Siitäkään poliisilla ei ole tiedossa havaintoja. Lieksan karhusta poliisi on jo aiemmin tehnyt lopettamispäätöksen eläinsuojelullisista syistä. Karhuemon pennut ovat viime vuonna syntyneitä, ja niiden arvellaan pärjäävän jo omillaan luonnossa.

Joutjärven mukaan syksyllä poliisi pohtii muun muassa Luken, riistakeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa, miten loukkaantuneiden villieläinten kiinniottoa ja hoitoa voitaisiin kehittää.