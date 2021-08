Kalajoen paloalueella tilanne on toistaiseksi vakaa – sammutustöistä palannut vapaapalokuntalainen Hans-Peter Holm: "Menen takaisin, jos tarvitaan"

Palon leviämisvaara on pelastuslaitoksen mukaan Kalajoella nyt melko pieni. Ensi viikolle ennustetaan kuitenkin tuulisempaa, joten tilanne voi muuttua. Vapaapalokuntalaisten rooli sammutustyössä on ollut merkittävä.

Sunnuntaiaamun tietojen mukaan Kalajoen metsäpaloalueen tilanne on vakaa.

Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan palon leviämisvaara on aiempaa oleellisesti vähäisempi, mutta yhä olemassa. Parin lähipäivän sääennusteet näyttävät siltä, että leviämisriskiä voi pitää pienenä.

Pelastuslaitos arvioi kuitenkin, että ensi tiistaina ja keskiviikkona tuulet taas voimistuva niin, että puuskissa ne saattavat olla jopa yli 10 metriä sekunnissa. Se lisää riskiä, että uusia liekkipalopaikkoja paljastuu.

Vapaaehtoisten kova urakka

Kalajoen maastopalon sammuttamisessa vapaaehtoisten pelastustyöntekijöiden panos on ollut merkittävä.

Eri puolilta maata on saapunut paloalueelle vapaaehtoisia. Yksi heistä on Hans-Peter Holm Sulvan vapaapalokunnasta Mustasaaresta Pohjanmaalta.

Holm kertoo komennuksestaan Kalajoella Svenska Ylen haastattelussa: Hans-Peter Holm från Solf FBK om branden i Kalajoki: "Det var utbrunnet och svart åt alla håll så långt man såg

Haastatteluhetkellä lauantaina Sulvan vapaapalokunnan päällikkö Hans-Peter Holm on ehtinyt nukkua jo kunnon yöunet sen jälkeen, kun palasi Kalajoen maastopaloalueelta.

Kalajoella Holm työskenteli yhdessä kolmen oman osastonsa vapaaehtoisen ja viiden Maalahden pelastuskerhosta paikalle tulleen vapaaehtoisen kanssa. He menivät palopaikalle torstai-iltana, jolloin maastossa oli palanut jo useamman päivän.

– Paikka paikoin maastossa oli aika vaikeata edetä, etenkin siellä missä oli paljon kiviä. Tuli oli edennyt alaspäin myös kivien välissä. Alue oli suurimmaksi osaksi mäntymetsää ja monet puut seisoivat yhä pystyssä juuret ilmassa, Holm kertoo.

Ei sitä ajattele, kun on palopaikalla. Tekee vaan työtään. Sen jälkeen tulee väsymys. Hans-Peter Holm

Ryhmän tehtäväksi tuli estää tulen leviämistä, säilyttää rajoituslinja. Turvallisuussyistä he työskentelivät pareittain niin, että pystyivät tarkkailemaan ympäristöään, ettei sieltä yllättäen kaadu mitään päälle.

– Yöllä ei tuullut, mutta aamun tullen alkoi tuulla ja muutama puu kaatui.

Holm ryhmineen työskenteli 13 tuntia aamuyhdeksään asti. Työvuoro tuntuu nyt kropassa.

– Ei sitä ajattele, kun on palopaikalla. Tekee vaan työtään. Sen jälkeen tulee väsymys.

Sammutustyöt keskeytetty pimeimmäksi ajaksi

Pelastuslaitos tiedotti sunnuntaiaamuna, että työturvallisuussyistä sammutustyöt on nyt jouduttu keskeyttämään kaikkein pimeimmäksi ajaksi työturvallisuussyistä. Muuna aikana sammuttamista jatketaan katkeamattomasti.

Henkilöstöä on paikalla edelleen noin 100 henkilöä työvuoroa kohden ja puolustusvoimat antaa edelleen virka-apua kahdella virka-apuosastolla. Helikopterit on tässä vaiheessa vapautettu niin sanotusti reserviin.

Ilmatiedustelua suoritetaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ja muiden pelastuslaitosten mukanaan tuomilla droneilla sekä palovalvontakoneilla jotka käyvät alueen yllä edelleen kolmen tunnin välein.

Pelastuslaitos on levittänyt alueelle noin kahden kilometrin letkulinjaston, joka odottaa Etelä-Karjalasta tulevaa Stora Enson tehdaspalokunnan suurtehopumppua.

Pumpulla pystytään syöttämään linjastoon sammutusvettä jopa 10 000 litraa minuutissa sammutusvesihuollon jatkuvuuden turvaamiseksi.

Pelastuslaitoksen mukaan uusia työtapaturmia ei ole tiedossa, mutta pieniä kalustorikkoja sattuu silloin tällöin. Ne on pääosin pystytty korjaamaan omin voimin paikan päällä.

Valmiina menemään uudelleen

Paloalueen sammutustöiden uskotaan jatkuvan pitkälle ensi viikkoon. Vaikka työ on raskasta, Holm on valmis menemään takaisin.

– Olen kuullut, että pohjalaisia menee sinne lisää kokoajan ja menen myös, jos tarvitaan. Palo pitää sammuttaa, se on tärkeää.

Holm on ylpeä vapaaehtoisten palokuntien verkostosta ja siitä, mikä rooli heillä on Kalajoellakin. Paloa ei saataisi sammutettua vain palokuntien pelastushenkilöstön voimin, hän arvelee.

– Muutakin tapahtuu, ei kaikkia pelastusalan ihmisiä voi sinne siirtää.

Kalajoen paloalue on lähes 300 hehtaaria. Niin suuren alueen sammuttamiseen tarvitaan monenlaista kalustoa ja osaamista. Holm kertoo vaikuttuneensa siitä, miten asiat Kalajoella hoituivat.

– Yksi asia, mitä tarkkailin oli organisaatio ja logistiikka. Halusin nähdä, miten ne toimivat ihan siltä varalta, että jos meillä tapahtuisi joskus jotain vastaavaa.

Holm kertoo, että ruokaa, vettä ja perustarvikkeita oli tarjolla kaikille pelastustöihin osallistuville.

Paikalliset maataloustuottajat varmistivat, että tarjolla oli vettä. Alueelle tuotiin kalustoa ja esimerkiksi hiekkaa niin, että teitä pystyttiin parantamaan.

Jos vastaavankokoinen palo tapahtuisi Holmin alueella, hän uskoo, että siitä selvittäisiin, mutta apua tarvittaisiin samaan tapaan kuin Kalajoella nyt.

– Pohjalaisilla on talkoohenki yhä tallella, Holm toteaa.

Hans-Peter Holm toivoo, että vapaapalokuntalaisuus kiinnostaisi enenevässä määrin myös nuoria. Hänelle kyse on pohjimmiltaan muiden auttamisesta. Kuva: Yle/Moa Mattfolk

Halu auttaa muita

Holm toivoo, että vapaapalokuntatyöhön saataisiin houkuteltua lisää nuoria. Hän uskoo, että tämän kokoluokan palo saattaa houkutella jonkun kokeilemaan hommaa.

Hänelle itselleen vapaapalokuntalaisuus on koko elämän kestävä juttu.

– Tämä on vähän kuin sairaus. Kun on kerran tullut mukaan, ei voi lopettaa ja luulen, että moni ajattelee kanssani samalla tavalla. Yksinkertaisesti, kyse on vain halusta auttaa muita.

Auttamisesta oli kyse tälläkin kertaa.

Torstai-iltana, kun sulvalaiset aloittivat työnsä alueella, savu oli sankkaa ja roikkui kaiken yllä kuin sumu. Holm kertoo kiivenneensä kukkulalle, mutta sieltäkään ei näkynyt juuri mitään.

Perjantaiaamuna, kun koko yön kestäneellä työskentelyllä oli onnistuttu pitämään rajoituslinja ja estämään tulta leviämästä, Holm kiipesi samalle kukkulalle ja näki ympärilleen.

– Savu oli poissa, vaikka joka puolella, niin pitkälle kuin näin, oli palanutta ja mustaa.

Hans-Peter Holmin haastattelu perustuu Svenska Ylen artikkeliin Hans-Peter Holm från Solf FBK om branden i Kalajoki: "Det var utbrunnet och svart åt alla håll så långt man såg. Artikkelin on kirjoittanut Moa Mattfolk.

