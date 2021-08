Nuoria kuolee liikenteessä joka kesä liikaa, tässä kolme keinoa onnettomuuksien ehkäisyyn

Nuorten onnettomuuksien taustalla on usein riskikäyttäytymistä, kuten ylinopeutta ja alkoholin käyttöä. Kaikkiaan vakavien onnettomuuksien määrä on laskenut kymmenen viime vuoden aikana, mutta liikennekuolemien määrä on edelleen kestämätön.

Kesäkuun aikana liikenneonnettomuuksissa kuoli 15 ihmistä, joista kuusi oli 15–24-vuotiaita. Kuva: Tomi Hirvinen / Lehtikuva