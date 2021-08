Ruotsista löydettiin 300 vuotta kateissa ollut esihistoriallinen linna

Ruotsalainen arkeologi Jan-Henrik Fallgren on onnistunut paikantamaan Sörby Borgin linnan sijainnin, kertoo Ruotsin yleisradio SVT. Linna on merkitty viimeksi historiallisiin lähteisiin 1700-luvulla.

Linna on sijainnut Öölannin keskiosassa kilometrin verran Bredsättran kylästä länteen. Historiantutkijat ovat etsineet linnaa kymmeniä vuosia. Fallgrenin mukaan linnaa ei löydetty, koska se sijaitsee yli kymmenen kilometrin päässä itse Sörbyn kylästä. Löytöalue kuului Sörbyn kylän maihin 1700-luvulla.

Linnan ääriviivat ja sen yhteydessä olleet rakennukset näkyvät maatutkan kuvassa, Fallgren kertoo. Alue, jolla linna muinoin sijaitsi on nykyään niittyä, jota rajaa kivimuuri.

Linna on rakennettu Kvinnön-nimiselle paikalle, joka oli aikoinaan saari, kunnes sitä ympäröivä Skedemosse kuivattiin viljelymaaksi.

– On erityistä ja jännittävää ajatella, että tässä on ollut muinaislinna, joka on rakennettu pyhän järven pyhälle saarelle, ja että täällä on annettu uhrilahjoja jumalille lähes 2 000 vuoden ajan, Fallgren sanoo.

Sörby Borg lienee Öölannin suurin ja vanhin linna. Seudulta on löydetty uhrilahjoiksi tunnistettuja esineitä ja eläinten jäännöksiä, jotka on ajoitettu ajalle 400 e.Kr. – 1100 j.Kr., eli esiroomalaiselta rautakaudelta viikinkiajalle, kertoo Allt på Öland -sivusto.

Fallgren on saanut onnitteluja arkeologeilta ympäri maailmaa. Löytöä kuvataan sensaatiomaiseksi.