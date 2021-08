Yhdysvalloissa miljoonat ihmiset ovat vaarassa jäädä kodittomiksi – koronapandemian vuoksi määrätty häätökielto päättyy tänään

Yhdysvalloissa miljoonat ihmiset ovat vaarassa jäädä kodittomiksi, kun koronapandemian vuoksi määrätty liittovaltion laajuinen häätökielto päättyy tänään. Samaan aikaan koronatartunnat ovat kasvussa ympäri maata.

Vuokralaisten auttamiseksi olisi edelleen varattuna liittovaltion rahoitusta miljardien dollarien edestä. Maan korkein oikeus antoi kuitenkin tuoreeltaan päätöksen, ettei Valkoinen talo voisi enää jatkaa häätökieltoa.

Presidentti Joe Biden on kyseisen päätöksen myötä kehottanut kongressia jatkamaan häätökieltoa. Republikaanit ovat kuitenkin estäneet demokraattien pyrkimykset jatkaa kieltoa syksyyn ja edustajainhuone jäi perjantaina kesälomille kieltoa jatkamatta.

Useat demokraattiedustajat olivat jääneet protestina perjantain ja lauantain väliseksi yöksi kongressitalon ulkopuolelle kollegoidensa toimettomuuden vuoksi.

– Me nukuimme kongressitalolla viime yön pyytääksemme heitä tulemaan takaisina ja tekemään työnsä. Tänään on heidän viimeinen mahdollisuutensa, tviittasi kongressiedustaja Cori Bush paikallista aikaa lauantaiaamuna.

Missourin osavaltiota edustavalla Bushilla on omiakin kokemuksia kodittomuudesta. Hänen kanssaan kongressitalon edustalla olivat muun muassa demokraattiedustajat Ilhan Omar ja Ayanna Pressley.

Häätöuhan alla elävä arvioi monien joutuvan kadulle

Häätökielto päättyy virallisesti paikallista aikaa keskiyöllä. Suomen aikaa aamuyöstä Yhdysvalloissa elettiin lauantaina häätökiellon viimeisiä hetkiä ja maa valmistautui sunnuntaina odottavaan sydäntäsärkevään tilanteeseen.

Häätöuhan alla on muun muassa Terriana Clark, joka asui aviomiehensä ja puolisonsa kahden lapsen kanssa autosta käsin valtaosan viime vuodesta. Hänen kuitenkin onnistui löytää työtä opettajana ja asunto Louisianan osavaltiossa sijaitsevasta Harveysta.

Nyt 27-vuotias Clark on jälleen työtön ja hänellä on vaikeuksia maksaa vuokraa sairasteluiden jälkimainingeissa. Clark kertoi New Orleans Advocate -lehdelle (siirryt toiseen palveluun) hakeneensa paikallisia tukia jo keväällä, mutta ei ole vieläkään saanut apua.

– He kertoivat minulle, että kuudesta yhdeksään viikkoa. Tässä on mennyt jo jotakuinkin neljä kuukautta, hän tarkensi lehdelle ja arvioi monien ihmisten joutuvan kadulle.

Michiganissa minimipalkkaa saavalla Mary Huntilla on jäänyt niin ikään vuokramaksuja rästiin hänen sairastuttua koronaan. Hunt on saanut häätömääräyksen ja on huolissaan siitä, mitä tekee tavaroilleen sekä viidelle kissalle ja yhdelle koiralleen.

– Miten valitsen, mitkä kissat pitää? Ei tule tapahtumaan. En aio jättää yhtäkään niistä jälkeen, Hunt kertoi NPR-radiokanavalle (siirryt toiseen palveluun).

– Jos menetän tämän talon, ne tulevat autoon kanssani. Ihmiset pitänevät minua kahelina, mutten luovu perheestäni, hän jatkoi.

Koditon nainen työnsi omaisuuttaan kärryssä Los Angelesissa perjantaina. Kuva: Etienne Laurent / EPA

Tukirahoista vain kolme miljardia päätynyt vuokralaisille

Toisin kuin monet muut pandemiaan liittyneistä liittovaltion avustusohjelmista, vuokralaisille korvamerkittyjen rahojen jakamisesta ovat olleet vastuussa osavaltiot, piirikunnat ja kaupungit.

Valtiovarainministeriön mukaan kesäkuuhun mennessä vain noin kolme miljardia avustusdollaria oli kuitenkaan päätynyt pandemian kanssa kärvistelevien vuokralaisten käsiin. Helmikuun alussa liittovaltio lähetti paikallisviranomaisille jaettavaksi kaikkiaan 25 miljardia dollaria.

Häätökiellon määräsi viime vuoden syyskuussa tautikeskus CDC sen jälkeen, kun Yhdysvalloissa menetettiin 20 miljoonaa työpaikkaa. CDC pelkäsi kodittomuuden lisäävän koronatartuntoja.

Vaikka yli puolet työpaikkansa koronan vuoksi menettäneistä ihmisistä on sittemmin saanut jälleen töitä, ovat miljoonat edelleen jäljessä vuokramaksuissaan.

Väestönlaskentaviraston viimeisimmässä kyselytutkimuksessa selvitettiin kaikkiaan 51 miljoonan vuokralaisen tilannetta. Noin 7,4 miljoonalla olivat vuokramaksut rästissä ja liki puolet heistä kertoi, että heitä uhkaa häätö seuraavan kahden kuukauden aikana.

Yhdysvaltalaisen tutkimusinstituutin tekemän tutkimuksen mukaan vuokrarästien kanssa painivista kotitalouksista lähes 80 prosenttia sijaitsee koronan kriisipesäkkeissä. Jain Family Instituten tiedot perustuvat heinäkuun alun tilanteeseen.