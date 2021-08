Lordi sai Rovaniemellä toisen koronapiikin, festivaalikävijöille ehdotetaan maksuttomia pikatestejä

Lordi sai Rovaniemellä piikin käsivarteensa. Kiertueet ovat peruuntuneet koronan takia monta kertaa, mutta uutta musiikkia on syntynyt seitsemän albumia.

Lordi sai Rovaniemellä piikin käsivarteensa. Kiertueet ovat peruuntuneet koronan takia monta kertaa, mutta uutta musiikkia on syntynyt seitsemän albumia. Kuva: Jouni Porsanger

Rovaniemellä järjestettiin sunnuntaina rokotustempaus, johon olo kutsuttu myös Lapin isoja nimiä. Paikalle saapuivat Lordi ja joulupukki. Lordi otti tilaisuudessa koronarokotuksen.

– He laittoivat ison neulan käsivarteen, mutta senhän takia minä tänne tulin. Tämä oli toinen rokotteeni, Lordi sanoi.

Lordi ei enää muista, kuinka monta kertaa bändin kiertue on peruttu koronavuoden aikana. Hän on pysytellyt Rovaniemellä.

– Mutta on tässä ollut hyviäkin puolia. On ollut aikaa olla luova: olemme tehneet seitsemän albumia.

Joulupukilla ikää on jo sen verran, että hän on ehtinyt rokotukset saada.

Tempauksen tarkoitus oli nostattaa rokotusintoa nuorten keskuudessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan Rovaniemellä rokotekattavuus on kymmenen prosenttia jäljessä koko maan keskiarvosta.

Suurin syy on ollut vaikeus saada rokotusaikoja.

Lapin sairaanhoitopiirin infektiolääkäri Markku Broas ehdottaa festivaalikävijöille ilmaisia pikatestejä. Kuva: Yle

Pikatestistä apu festivaalivieraille

Koronatartunnat leviävät nyt nuorten parissa festivaaleilla. Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas ehdottaa festivaalikävijöille maksutonta pikatestiä. Lapin sairaanhoitopiirissä maksuttoman pikatestin saa jokaisesta kunnasta, vaikka ei olisi mitään oireita.

Pikatestin tuloksen saa noin puolessa tunnissa ja sen tekeminen on halpaa.

– Antigeenitesti (eli pikatesti) on erittäin halpa. Testiliuska maksaa noin kymmenen euroa ja analyysi on nopea. Se on käytännössä lähes rajaton testimahdollisuus, Broas sanoo.

Joulupukki vieraili Rovaniemen rokotuspisteessä. Kuva: Jouni Porsanger

Kulut Lapissa maksaa valtio

Yksityisillä terveysasemilla pikatestit ovat yhä kalliita. Niistä saa maksaa yli sata euroa.

– Tämä on epidemian torjuntaa, joten sen pitäisi olla maksuton kuten maahantulotestikin. Maksuton pikatestaus olisi mahdollista ottaa hyvin nopeasti läpi koko maassa, jos siihen löytyy vaan halukkuutta, Broas sanoo.

Broas toteaa, että ongelma on tällä hetkellä se, että muualla Suomessa isot laboratoriot ovat ottaneet käyttöön kalliin PCR-testauksen ja siihen liittyvän laitteiston – toisin kuin Lapissa.

Pikatestin voisi ottaa muutamia tunteja ennen festivaaleille tai muuhun yleisötapahtumaan lähtöä. Näin saataisiin helpotusta tilanteeseen, jossa koronatartunnat leviävät etenkin rokottamattomien nuorten parissa.

Maksuttomiin pikatesteihin on Lapissa haettu rahaa valtiolta. Broas arvioi, että hinta on pieni verrattuna siihen, että tartunnat leviävät ja arvioilta joka kymmenes saa pitkäaikaisen oireyhtymän eli long covidin.

Aiheesta voi keskustella maanantaihin kello 23 asti

Oletko lomasi jäljiltä pihalla koronarajoituksista? Kokosimme pahimpien korona-alueiden suositukset ja rajoitukset tähän artikkeliin

Päivyttyvä seuranta: katso uusimmat koronauutiset