Turisteja evakuoitiin veneillä palojen alta Turkin Bodrumissa – tämänvuotisia maastopaloja kuvattu vuosikymmenen tuhoisimmiksi

Viime viikon aikana Turkissa on riehunut yli sata erillistä maastopaloa. Uutistoimisto AFP:n mukaan kulunut vuosi on ollut maassa maastopalojen suhteen pahin vuosikymmeneen.

Turistien suosimalla Egeanmeren rannikkoalueella on evakuoitu lisää ihmisiä maastopalojen tieltä.

Eilen lauantaina Turkin rannikon läheisyydessä puhkesi jälleen uusi palo Bodrumin turistikaupungissa. Sunnuntaina niin turisteja, hotellien henkilökuntaa kuin paikallisia asukkaita evakuoitiin maastopalojen tieltä kaupungista. Osa evakuoinneista on pitänyt suorittaa veneillä, sillä kaikki tiet eivät ole ajokunnossa.

Kuluneen vuoden aikana maastopalot ovat korventaneet Turkissa arviolta 95 000 hehtaaria maastoa. Uutistoimisto AFP:n mukaan tämän vuoden yhteen lasketut palot ovat pahimmat vuosikymmeneen.

Palomies sammutti maastopaloa Marmariksen alueella Turkissa 1. elokuuta. Kuva: Erdem Sahin / EPA

Sunnuntaina paloja on sammutettu viidettä päivää peräkkäin. Kaikkiaan tuhansia ihmisiä on evakuoitu palojen tieltä. Yli sata paloa on saatu hallintaan, ja viisi paloa jatkuu edelleen, kertoo uutiskanava Euronews (siirryt toiseen palveluun). Sunnuntai-iltaan mennessä kahdeksan ihmistä oli kuollut paloissa.

Turkki on saanut sammutustöihin apua muun muassa Venäjältä, Ukrainasta ja Iranista. Lisäksi sammutustöihin on osallistunut paikallisia vapaaehtoisia.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan saanut kotimaassaan arvostelua sen jälkeen kun kävi ilmi, ettei Turkilla ole palontorjuntalentokoneita, vaikka maan pinta-alasta noin kolmasosa on metsää ja maastopalot ovat kasvava ongelma.

Erdoganin on kerrottu kiittäneen puhelimitse Venäjän Vladimir Putinia apuun lähetetyistä lentokoneista ja helikoptereista.

Kuivuus ja korkeat lämpötilat vaikeuttavat edelleen sammutustöitä. Olosuhteiden on arvioitu pysyvän tukalina myös ensi viikolla. Esimerkiksi Antalyaan odotetaan yli 40 asteen lämpötiloja, kertoo uutiskanava Al Jazeera (siirryt toiseen palveluun).

Tällä viikolla tuhoisia maastopaloja on nähty myös ainakin Italian Sisiliassa, eteläisessä Espanjassa sekä Kreikassa.

