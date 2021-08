Madagaskarilla suunniteltiin presidentin salamurhaa – 21 kenraalia, poliisia ja siviiliä pidätetty

Madagaskarilla viranomaiset ovat pidättäneet 21 ihmistä, joita epäillään presidentti Andry Rajoelin salamurhan suunnittelusta.

Pidätettyjen joukossa on ainakin viisi korkea-arvoista kenraalia ja 12 toimessa olevaa poliisia tai sotilasta, kaksi kapteenia ja viisi aliupseeria, kertoi oikeusministeri Berthine Razafiarivony, BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Neljä pidätetyistä ovat eläkkeellä olevia Madagaskarin tai ulkomaan poliisia. Viisi muuta ovat siviilejä.

Salamurhaa yritettiin kesäkuussa

Viranomaiset pidättivät kesäkuussa useita kansalaisia ja ulkomaalaisia henkilöitä salamurhaepäilyihin liittyen. Kaksi pidätetyistä ovat ranskalaisia.

Viranomaiset ovat myös takavarikoineet aseen, 200 000 euroa ja kaksi autoa. Kesäkuussa poliisi kertoi, että ryhmän oli määrä murhata myös useita muita korkea-arovoisia virkamiehiä.

Toukokuussa ryhmä yritti murhata poliisivoimien päällikön, mutta epäonnistui.

Salamurha-aikeet ilmi kriisin keskellä

Madagaskarin saarella on viime aikoina kuohunut. Maassa on ollut käytössä liikkumisrajoituksia Afrikassa jylläävän koronapandemian takia. Maassa on todettu yhteensä yli 42 000 koronavirustartuntaa. Yli 900 ihmistä on kuollut virukseen liittyvään tautiin.

Sitä suuremmat ongelmat liittyvät maan nälänhätään. YK:n raportin mukaan Madagaskarin eteläosassa jopa 1,3 miljoonaa ihmistä kärsii nälkää.

Keväällä useat toimittajat saivat uhkauksia kirjoituksistaan, jotka käsittelivät pandemiaa tai nälänhätää maassa.

47-vuotias Rajoelina kaappasi vallan Madagaskarin presidentiltä Marc Ravalomananalta armeijan tuella vuonna 2009. Vuonna 2018 Rajoelin voitti presidentinvaalit, mutta vaaleja varjosti petossyytteet.

Madagaskar itsenäistyi Ranskan vallan alta vuonna 1960. Ranskan entinen siirtomaa on toistuvasti rypenyt vallankaappauksissa ja levottomuuksissa.

