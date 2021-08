Pienet hotellit lisääntyvät kotimaan matkailun suosion myötä: Forssaan avattiin seitsemän huoneen hotelli, koska intiimeille kohteille on nyt kysyntää

Hotelli Lupossa on vain seitsemän huonetta ja korkeintaan kymmenen asiakaspaikkaa.

Hotelli Lupossa on vain seitsemän huonetta ja korkeintaan kymmenen asiakaspaikkaa. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Menossa on toinen kesä, jolloin suomalaiset matkailevat kotimaassaan. Tilastojen mukaan hotellit ovat yhä suurempia, ja niiden määrä on vähentynyt aivan viime vuosia lukuunottamatta. Samanaikaisesti pienten hotellien suosio kuitenkin kasvaa.

Yrittäjät Tarja Jaakkola ja Minna Penttilä kattavat aamiaista vasta avatun forssalaisen hotellin aulassa. Aamiaisleipä on maustettu villiyrteillä.

Jatkossa asiakkaille tarjotaan kursseja, joilla voi tutustua luonnon antimiin. Hotelli Lupossa on vain seitsemän huonetta, ja konseptiin kuuluvat hyvinvointi ja luontoelämykset.

Matkailun palvelukonsepteja ja tulevaisuutta tutkiva ammattikorkeakoulu Haaga Helian yliopettaja Vesa A. Heikkinen nyökkäilee yrittäjien suunnitelmille.

Yliopettaja Vesa A. Heikkinen sanoo yrittäjä Minna Penttilälle (vas,) ja Tarja Jaakkolalle, että jatkossa hotelleilta kaivataan entistä useammin myös oheispalveluita. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Heikkisen mukaan hotellibisneksessä on nyt menossa kaksi erilaista kehityssuuntaa. Suuret, kansainväliset hotelliketjut tulevat säilyttämään jatkossankin asemansa, mutta samalla on nähtävissä pienten hotellien nousu.

Matkailijat kaipaavat edelleen nopeita yöpymispaikkoja, joissa on aamiainen, hyvä peti ja suihku. Samanaikaisesti haetaan kokemuksia, hyvinvointia, mielihyvää, pysähtymistä ja rauhoittumista.

– Intiimeillä kohteilla on ehdottomasti kysyntää ja mahdollisuuksia menestyä markkinoilla. Se sopii myös pienille paikkakunnille, että on pieniä ja erikoistuneita kohteita, sanoo Heikkinen.

Mitä tulevaisuuden matkailija toivoo majoitukseltaan? Forssassa on juuri avattu uusi hotelli, jossa on vain seitsemän huonetta. Kati Turtolalla haastattelussa yliopettaja Vesa A. Heikkinen Haaga Heliasta sekä Hotelli Lupon yrittäjät Tarja Jaakkola ja Minna Penttilä.

Elämyksellisyys, yksilöllisyys ja myös paikallisuus

Tilastoissa pienimmät majoitusliikkeet eivät näy. Tilastokeskuksen majoitustilaston (siirryt toiseen palveluun) tiedot on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Matkailu- ja Ravintolapalvelujen yrittäjien edunvalvontajärjestö MaRan (siirryt toiseen palveluun) toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että pitkän ajan suuntaus hotellibisneksessä on, että hotellit ovat yhä isompia ja niiden lukumäärä on vähentynyt aivan viime vuosia lukuunottamatta.

– Samalla kuitenkin elämyksellisyys, yksilöllisyys ja myös paikallisuus ovat nyt ilmiöitä ja tekijöitä, jotka myös isot tekijät ovat ottaneet huomioon, sanoo Lappi.

Yksi hotellin tärkeimpiä esineitä on majoituspaikan koosta riippumatta sänky. Hotelli Lupossa on pohdittu paljon myös tyynyjä. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Lappi kertoo, että viimeisten viiden vuoden aikana Suomeenkin on noussut pieniä hotelleja, esimerkiksi boutique-hotelleja. Niinikään bed and breakfast- ja majatalo-tyyppisiä majoitusliikkeitä on syntynyt viime aikoina aikaisempaa enemmän.

Koronalla vahva vaikutus

Hotelliala on yksi koronakriisin pahimpia kärsijöitä. Erityisesti alan isot toimijat ovat tehneet valtaisia tappioita.

– Ihmiset ovat nyt hakeneet erityisesti mökki- ja leirintämajoitusta. Hotelleja sen sijaan on vältelty, kertoo Timo Lappi.

Hotelli Lupon yrittäjät uskovat pienen konseptin sopivan myös vallitsevaan koronatilanteeseeen. Hotellin seitsemässä huoneessa on korkeintaan kymmenen asiakaspaikkaa. Lisäksi hotelli on suunnattu ryhmille.

Yliopettaja Vesa A. Heikkinen uskoo, että etätyöbuumi lisää tarvetta majoittua rauhalliseen hotelliin. Kodista on tullut osalle ihmisistä työpaikka. Kuva: Ville Välimäki / Yle

– Ihmiset, jotka tänne tulevat, ovat lähtökohtaisesti jo tekemisissä keskenään ja tuntevat toisensa, sanoo Tarja Jaakkola.

Forssa on esimerkki pienestä kaupungista, joka tarvitsee ulkopaikkakunnilta tulevaa ostajakuntaa, että kaupungin palvelut säilyisivät.

– Meillä Forssassa kasvumahdollisuudet ovat aika rajalliset, joten tänne pitää saada ulkopaikkakuntalaisia majoittumaan, että saadaan kaupunkiin lisää volyymiä, sanoo Minna Penttilä.