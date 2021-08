Biisonimafia kokeilee siipiään kuninkuuslajissa – sketsiryhmä hyppää YouTube-tuotannosta elokuvateatterilevitykseen

– Tämä on se kuninkuuslaji: nyt pääsemme näkemään onko meillä vetovoimaa ja kiinnostaako tällainen ihmisiä.

Stunt- ja sketsiryhmä Biisonimafian uuden elokuvan kuvaukset ovat käynnissä Punkaharjulla. Ensi vuonna elokuvateattereissa nähdään toimintakomedia MC Helper BeKINGs.

Biisonimafian keulahahmo Kai Rinkinen on mielissään siitä, että nyt he pääsevät samalle viivalle perinteisten elokuvantekijöiden kanssa. YouTubessa julkaistujen lyhytelokuvien suuretkaan katsojamäärät eivät ole vakuuttaneet elokuvapiirejä.

– Monesti YouTube-näyttöjämme ja katsojamääriämme on väheksytty, Rinkinen sanoo.

Biisonimafian YouTube-kanavalla (siirryt toiseen palveluun) on yli 300 000 tilaajaa. Uutuuselokuva pohjautuu MC Helper -lyhytelokuviin, jotka ovat keränneet miljoonia näyttökertoja YouTubessa.

Lapsuudenkaverit "Kaitsu" Rinkinen ja Janne Kaperi aloittivat uransa lumilautavideoita kuvaamalla 1990-luvun loppupuolella. Biisonimafian he perustivat vuonna 2006. Elokuvateatterilevitykseen pääseminen on ollut perustajakaksikon tavoitteena alusta asti.

– On tässä välissä joutunut vähän treenaamaan. Silloin parikymppisenä oli aika optimistinen kuva omasta taitotasosta, Kaperi myöntää.

Biisonimafian nykykokoonpanoon kuuluu Rinkisen ja Kaperin lisäksi Tuomas Rinkinen, tuottaja Eve Särkänne ja ryhmän vakionäyttelijöitä, kuten Viivi Pumpanen ja Janni Hussi.

Monipuolinen Punkaharju pääkuvauspaikkana

Biisonimafian perustajakaksikko on kotoisin Punkaharjulta. Uuden elokuvan pääkuvauspaikat ovat Rinkisen ja Kaperin tutuissa kotimaisemissa.

– Kuvauspaikkana Punkaharju on poikkeuksellisen monipuolinen näinkin pieneksi kyläksi: on hotellia, harjutietä, 15-metristä kalliota ja hienoja maisemia. Toisaalta täältä löytyy myös teollisuutta ja isojakin rakennuksia, Rinkinen sanoo.

Biisonimafian kiitokset lähtevät kyläläisille, joilta he ovat saaneet paljon apua. Punkaharjulaiset tuntuvat olevan oman kylän poikien takana.

– Aina olemme päässeet kuvaamaan minne olemme halunneet. Paitsi yhden kerran, mutta se oli ihan oikeutettua. Ei meitä ihan joka paikkaan pidäkään päästää, Rinkinen sanoo.

Uutta elokuvaa kuvataan myös esimerkiksi Pohjois-Karjalassa.

– Siellä on Itä-Suomen elokuvakeskittymä: elokuvakomissio ja koulut. Esimerkiksi Outokummussa on hieno kaivos, jonka voi eristää ja siellä voi ajaa ilman liikennettä, Rinkinen kertoo.

Uuden elokuvan kuvaukset kestävät parisen kuukautta. Biisonimafia on varautunut kuvaamaan yhdeksän viikkoa.

– Jälkieditointiin ja äänityöhön menee muutamia kuukausia, joten alkuvuodesta alkaa varmaan olla valmista, Rinkinen arvioi.

Joukkokohtauksiin tarvitaan runsaasti avustajia

Biisonimafian tuottaja Eve Särkänne pitää kymmeniä lankoja käsissään. Elokuvaprojekti on vaatinut paljon työtä ja järjestelyjä jo pitkän aikaa.

Elokuvatuotantoihin tarvitaan myös avustajia, eikä Biisonimafian uusin elokuva tee siinä poikkeusta. Avustajakaartia etsitään somekanavien puolella.

– Isompiin joukkokohtauksiin tarvitaan minimissään 50 avustajaa per joukkokohtaus. Pienissä kohtauksissa tarvitaan muutamia satunnaisia avustajia, Särkänne kertoo.

Biisonimafialaiset uskovat avustajia löytyvän ilman hankaluuksia. Janne Kaperi kertoo heidän saaneen hyvin porukkaa kuvauksiin viime vuosina.

– Jotkut ovat ajaneet kuvauksiin jopa Oulusta saakka. Olemme olleet ihan fiilareissa avustajien innosta, hän sanoo.

Biisonimafian pääkaksikko Kai Rinkinen (oik.) ja Janne Kaperi sekä tuottaja Eve Särkänne ovat tehneet tarkat suunnitelmat etukäteen. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Tarkkoja suunnitelmia ja improvisaatiota

Biisonimafian tukikohdan seinä Punkaharjulla on täynnä erilaisia listoja ja post it -lappuja. Osa elokuvakohtauksista vaatii tarkkoja suunnitelmia ja ohjeistuksia etukäteen. Myös improvisaatiolle jätetään tilaa, jos aikataulu antaa periksi.

– Huumori- ja camp-henkiset osuudet voivat syntyä ilman tarkkoja suunnitelmia. On hyvä, että on myös improvisaatiovaraa, Rinkinen sanoo.

Toimintakohtaukset vaativat tarkat kuvaussuunnitelmat. Esimerkiksi stunt-kohtauksissa improvisointi täytyy tehdä etukäteen ajotesteissä.

Mopot kuuluvat olennaisena osana Biisonimafian tuotantoon, joka on ollut etenkin 18–35-vuotiaiden miesten suosiossa. Päähenkilöt ovat melkoisia elämänkoululaisia.

Rinkisen roolihenkilö on mopolla pitkin ja poikin ajava Räkä. Kaperi esittää Liimaa.

– Räkä on hätäinen kaveri, joka osaa ajaa, mutta ei ymmärrä mitään moottoreista ja vielä vähemmän naisten päälle. Liima puolestaan ei osaa ajaa, mutta se ymmärtää kaiken moottoreista ja vielä enemmän naisista, Rinkinen kuvailee.

Ammattilaisstuntit hurjimmissa mopokohtauksissa

Hurjimmat mopotemput toteutetaan ammattilaisstunttien eli vaarallisten tilanteiden sijaisnäyttelijöiden voimin. Uudessa elokuvassa stunt-kohtauksissa taituroivat muun muassa Arttu Stenberg ja Kasper Kumpulainen.

– Arttu Stenberg on yksi maailman parhaista stunt-kuskeista supermotopyörällä, Rinkinen sanoo.

Rinkinen on tehnyt myös itse mopokohtauksia. Edellisessä elokuvassa hän hyppäsi mopolla lossirampilta järveen.

– Itsellä alkaa jo ikä painaa: en pysty kaikkea enää tekemään, eikä kyllä taidotkaan riitä.

Rinkisen mielestä Biisonimafia on raivannut tietä stunt-kulttuurille. Siihen sketsiryhmällä on vahvat juuret.

– Annamme mahdollisuuksia ja näkyvyyttä uusille talenteille.

Biisonimafian perustajakaksikon tavoitteena on ollut alusta asti elokuvateatterilevitykseen pääseminen. Kuva: Biisonimafia

Ensi-iltansa ensi vuonna saava elokuva eroaa etenkin kokoluokkansa puolesta Biisonimafian aiemmasta YouTube-painotteisesta tuotannosta.

– Kaikki on nyt suurempaa: mukana on enemmän tekijäporukkaa, rekvisiittaa ja kuvauspaikkoja, Janne Kaperi sanoo.

Kyseessä on ensimmäinen kerta ainakin Suomessa, kun YouTubesta alkunsa saaneen tuotantoyhtiön tuotanto pääsee elokuvateatterilevitykseen.

MC Helper BeKINGs on samaa sarjaa Elisa Viihde -palvelussa kolmisen vuotta sitten julkaistulle täyspitkälle MC Helper 3 -elokuvalle. Se oli Elisa Viihteen syksyn 2018 ostetuin elokuva.

Realitysarja Punkaharjun pojat syksyllä

Biisonimafian arkea ja elokuvan tekemistä on seurattu Ylellä syksyllä esitettävässä realitysarjassa. 10-osainen Punkaharjun Pojat julkaistaan Yle Areenassa marraskuussa. Yle TV2 näyttää sarjan marraskuun lopussa.

– On ollu avartavaa nähdä miten realitysarjaa ohjataan: miten sinne saadaan koukkuja ja draaman kaarta, Kaperi sanoo.

Tuottaja Eve Särkänne odottaa mielenkiinnolla realitysarjan näkemistä.

– Jännä nähdä lopputulos, kun emme itsekään tiedä, mitä siinä tulee olemaan. Olemme vain nauttineet sarjassa mukana olemisesta.

Biisonimafian uutuuselokuvan mahdollistajana on muun muassa tuotantoyhtiö Rabbit Films, jonka perustajia ovat Duudsonit. Heidät tunnetaan maailmalla suomalaisesta huumorista ja hulluudesta. Luodaanko Punkaharjulla nyt seuraavaa suomalaisilmiötä?

Vaikka elokuvateatterilevitykseen pääseminen onkin unelmien täyttymys, niin Biisonimafia haaveilee vielä myös kansainvälisyysloikasta.

– Yes, yes. Räkä on muuten englanniksi Booger, Rinkinen virnistää.

