Isot kaupungit pyrkivät aloittamaan kouluvuoden lähiopetuksessa: oppilaiden maskisuositus ja moni muu yksityiskohta selviävät lähipäivinä

Koulun alkuun on enää reilu viikko, mutta moni käytännön asia on avoinna. Yle kysyi kuudesta suurimmasta kaupungista, miten syyslukukausi alkaa perusopetuksessa ja toisella asteella. Kaikissa kaupungeissa toiveena on aloittaa lähiopetuksessa.

Helsingissä lopullinen päätös tällä viikolla

Helsingin kaupungin lähtökohtana ja toivomuksena on, että peruskoulut ja toisen asteen koulutukset alkaisivat lähiopetuksena. Asiasta päätetään todennäköisesti tällä viikolla pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tapaamisen jälkeen.

Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas ei halunnut maanantaina spekuloida, miten lähiopetus toteutetaan eri luokka-asteilla tai minkälaisia karanteeniohjeita on tulossa.

– Koko pandemian ajan on pitänyt odotella tietoja ja tehdä ratkaisuja pienellä varoitusajalla.

Karanteenikäytännöistä päätetään epidemiologisen yksikön kanssa. Tilannekohtaisesti katsotaan, miten mahdollisissa koulujen tartunta- tai altistumistapauksissa toimitaan.

– Karanteeneissa toimitaan täysin terveydenhuollon ohjeistuksen mukaan, sanoo Satu Järvenkallas.

Espoossa maskisuositus 5.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille

Espoon kaupunki pyrkii aloittamaan peruskoulut ja toisen asteen koulutukset lähiopetuksessa. Ratkaisuja pohditaan tarkemmin pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän kokouksessa tiistaina 3. elokuuta. Päätöksiä odotetaan tämän viikon aikana.

Vaikka tilanne muuttuisi ja kaupunki päättäisi siirtyä etäopetukseen, tämä ei koskisi 1.–3.-luokkalaisia, erityisen tuen oppilaita tai valmistavan opetuksen oppilaita.

Karanteenikäytännöt vaihtelevat eri luokka-asteilla. Alakoulujen 1.–6.-luokkalaiset opiskelevat pääsääntöisesti oman luokkansa kanssa, joten mahdolliset koronatartunnat tai altistumiset johtavat todennäköisesti koko luokan karanteeniin.

– Jos deltavariantti osoittautuu ärhäkämmäksi, uskon että tartuntatautilääkärit neuvovat näin, sanoo Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-Aho.

Yläkoulujen 7.–9.-luokkalaiset opiskelevat hajautetummin, joten karanteenista sovitaan todennäköisesti tapauskohtaisesti. Suurin ero viime syksyyn on, että moni opettaja on nyt saanut koko rokotussarjan.

– Viime syksynä yläkoulun opettajia joutui karanteeniin suhteessa enemmän kuin opiskelijoita. Tämä vaikeutti opetusta huomattavasti, Rinta-Aho sanoo.

Tapauskohtainen karanteenikäytäntö koskee myös toisen asteen opiskelijoita.

Espoon perusopetuksessa jatketaan viimekeväisiä maskisuosituksia: suositus koskee 5.-luokkalaisia ja sitä vanhempia sekä koko henkilökuntaa.

Rinta-Aho on toiveikas lakimuutoksesta, joka mahdollistaisi 12–15-vuotiaiden rokottamisen. Rinta-Aho uskoo, että kynnys etäopetukseen siirtymiseen on viime vuotta korkeampi.

Vantaalla valmiudet lähiopetukseen

Myös Vantaan kaupunki odottaa tiistaisen pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tapaamista, jolloin koulujen lähi- tai etäopetuksesta päätetään. Vantaa toivoo, että lukuvuosi voidaan aloittaa lähiopetuksessa, mikäli epidemiatilanne sen mahdollistaa.

– Meillä on kaikki valmiudet aloittaa lähiopetuksessa. Viime lukuvuoden aikana ollaan opittu keinot, kuinka pidetään opetusryhmiä erillään siten kuin se on mahdollista, sanoo Vantaan kaupungin perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo.

Karanteenikäytännöistä vastaavat tartuntatautiyksiköt, jotka tekevät päätöksiä tilannekohtaisesti. Kalo toivoo, että mahdollisesta lähiopetuksesta tehdään päätöksiä jo tämän viikon aikana.

Oulussa maskisuositus tarkentuu

Oulussa koulujen käytännöistä päätetään lähipäivinä. Sivistystoimenjohtaja Mika Penttilän mukaan kouluissa varaudutaan joka tapauksessa tässä vaiheessa ainakin samoihin varotoimiin kuin keväällä kolmannen aallon aikanakin eli käsihygienian korostamista ja turvavälejä.

– Tarkoitus on, että opetus alkaa lähiopetuksena, kertoo Mika Penttilä.

Perjantaina Oulussa palautettiin voimaan yleinen maskisuositus sisätiloihin julkisissa tiloissa.

Terveysjohtaja Jorma Mäkitalon mukaan tällä viikolla harkitaan, annetaanko myös yläkouluihin ja toiselle asteelle viime kevään kaltainen maskisuositus.

– Muitakin keinoja varmasti harkitaan, mutta kynnys etäkoulusuositukseen on joka tapauksessa varmasti erittäin korkea, sanoo terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

Tampereella samat ohjeistukset kuin keväällä

Pirkanmaan huonontunut koronatilanne varjostaa kouluvuoden alkua Tampereella. Vastaava rehtori Ville Raatikainen Tampereen kaupungilta kertoo, että syyslukukauteen valmistaudutaan pitkälti samoin ohjeistuksin, joilla kevätlukukausi päättyi.

– Tampereella näyttää siltä, että koulut aloittavat lähiopetuksessa, kuten lainsäädäntö edellyttääkin. Koulut ovat hyvin varautuneet siihen, jos poikkeustilanteita ilmenee epidemiasta johtuen.

Henkilöstö käyttää maskia edelleen. Maskisuositus on toistaiseksi voimassa 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille oppilaille. Kaikki oppilaat saavat käyttää maskia halutessaan.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä kokoontuu huomenna tiistaina. Tampereella rehtorit puolestaan palaveeraavat torstaina koulun aloitukseen liittyvistä asioista.

– Ohjeistus on, että pyritään väljyyteen sekä porrastamaan välitunteja ja ruokailuja. Ihan kaikissa tilanteissa ei väljyyteen pystytä, koska Tampereella oppilasmäärä on ollut jo useamman vuoden hyvin kasvava, sanoo Ville Raatikainen.

Myös lukioiden on tarkoitus aloittaa lähiopetuksessa, kertoo Tampereen lukiokoulutuksen johtajan ensimmäinen varahenkilö Matti Hännikäinen.

– Pyrimme hoitamaan kaiken turvavälein, maskein ja hyvää käsihygieniaa noudattaen. Näillä mennään alkuun, ja toivotaan, ettei tilanne mene huonommaksi.

Valoa tilanteeseen tuo se, että opettajista suuri osa on jo saanut kaksi rokotetta. Matti Hännikäinen toivoo, että myös nuoret ottaisivat rokotteen. Tavoitteena on pysyä kaikin keinoin lähiopetuksessa, varsinkin alkuun.

– Lukioissa aloittaa iso joukko uusia opiskelijoita Tampereelta, Pirkanmaalta ja jopa kauempaakin. On paljon helpompi ryhmäytyä ja löytää uusia kavereita, kun pääsee lähiopetukseen.

Turussa lopullinen päätös tiistaina

Turku on aikeissa aloittaa peruskoulun ja toisen asteen opinnot syyslukukaudella lähiopetuksessa. Kaupunki käy vielä keskustelua tartuntataudeista vastaavan lääkärin kanssa.

– Lopullinen päätös tehdään tiistaina 3. elokuuta, sanoo Turun kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen.

Turussa kouluvuosi aloitetaan niillä käytännöillä, joita koronapandemian aikana on tähän mennessä käytetty. Kouluissa on esimerkiksi käytetty maskeja ja porrastettu ruokailuja.

Ammatillisen opetuksen aluepalvelujohtaja Hannu Immonen pitää tärkeänä, että opiskelu pystyttäisiin aloittamaan lähiopetuksena.

– Uusi oppivelvollisuuslaki on astunut voimaan ja meille tulee peruskoulusta 1 400 nuorta. Opiskelulle pitää saada järkevä alku.

Voit keskustella aiheesta 3.8. kello 23 saakka.

