Opettajat vaativat tehosterokotuksen ennen koulujen alkua – ylilääkäri: Esteenä yhdenvertaisuus, yhtä ammattiryhmää ei voi suosia

Tehosterokotuksen antamisessa on kuntakohtaisia eroja. Esimerkiksi Kaarinassa toista koronarokotusta saa pop up -rokotustapahtumissa, Turussa vain perustelemalla tarpeen tarkkaan. Opettajat koettavat onneaan kysymällä peruutusaikoja koronapuhelimesta.

TURKU Turkulainen alakoulun opettaja Noora Björkman valmistautuu koulun alkuun ristiriitaisissa tunnelmissa.

Keväällä hän uskoi monen muun tavoin, että syksyllä korona olisi jo selätetty. Ensi viikolla edessä on paluu kouluun maski kasvoilla ja pelko tartunnasta. Hän on saamassa tehosterokotteen vasta parin viikon päästä.

– Olen kuullut muilta opettajilta, että koronapuhelimesta voi saada peruutusajan, jos osaa perustella tarpeeksi hyvin. En lähtenyt siihen, vaan noudatan ohjeistuksia ja odotan vuoroani. Pakko lähteä kouluun luottaen yhden rokotuksen turvaan, pohtii Björkman.

Noora Björkman toivoi, että myös maskista olisi jo päästy. Hän opettaa kuudesluokkalaisia, teknistä työtä ja ruotsia. - Maski vaikeuttaa opettamista. Opettaja opettaa koko kehollaan, ei vain silmillään. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Turkulaisen Puolalanmäen lukion rehtori Jouko Kauppinen olisi toivonut viranomaisilta tarkoituksenmukaista toimintaa.

Hänen opettajakunnastaan kahdella kolmasosalla ei ole toista rokotusta. Kauppinen ymmärtää, että opettajat pelkäävät tartuntaa. Heitä on noin 30 ja opiskelijoita noin 470.

– Virossa ja Islannissa opettajat rokotetaan tietojeni mukaan. Miksei meillä? Turvavälejä ei pystytä tarpeeksi pitämään. Sulloudumme näiden seinien sisään. Luokkahuoneissa ja ruokailuissa on ahdasta. Pelko on aiheellinen, kertoo Kauppinen.

Lukion rehtori Jouko Kauppinen vetoaa edelleen opettajien rokotusten puolesta. Maanantaina opettajat saapuvat koululle valmistautumaan kouluvuoteen. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Opettajat ovat valtakunnallisesti peränneet tehosterokotusta ennen koulujen alkua. Opettajien ammattiliitto OAJ vetosi voimakkaasti hallitukseen maanantaina Ylen A-studiossa.

Turussa johtoryhmä pohti opettajien tilannetta

Turun kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen kertoo, että opettajien rokottaminen on ollut esillä kaupungin johtoryhmässä.

Jalosen mukaan puolet opettajista on saanut tehosterokotuksen ensi viikolla. Hän pitää tärkeänä, että opettajilla olisi rokotukset koulujen ja päiväkotien toiminnan varmistamiseksi.

– Turun kaupungin johtoryhmässä käytiin keskustelua, miten voisimme rokottaa henkilökuntaamme toisella annoksella. Olen tätä tietysti ehdottomasti kannattamassa, kertoo Jalonen.

Suurin joukko henkilöstöstä on Jalosen mukaan varttuneempaa väkeä, ja noin tuhannelta puuttuu toinen annos. Henkilökuntaa on noin 3 800 ja opettajia on 2 200.

Turussa koulu alkaa lähiopetuksena ensi viikolla. Jalonen on ehdottomasti lähiopetuksen kannalla. Silti Turussa on 24 tunnin valmius siirtyä lähikoulusta etäkouluun.

– Ensimmäinen koulupäivä on tärkeä hetki jokaisella kouluasteella. Se on tärkeää saada aloittaa lähikoulussa. Jos voi mennä festareille, miksi ei voisi mennä kirjastoon, uimahalliin tai kouluun, painottaa Jalonen.

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen toivoo hartaasti, että koulut alkavat lähiopetuksessa. - Jos voi mennä festareille, miksi ei voisi mennä kouluun. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Ylilääkäri kiittelee pop up -tempauksia

Tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala Turun yliopistollisesta keskussairaalasta ymmärtää opettajien huolen. Hän muistuttaa, että THL:n ohjeen mukaan kuntakohtaisesti voi ratkaista, pystytäänkö aikaistamaan rokotusta. Se riippuu käytettävissä olevien rokotteiden määrästä ja rokottajien määrästä.

– Pop up -ratkaisut ovat hyviä ja niillä on ollut hyvä menekki. Rokotuksen kohdistaminen tiettyyn ammattiryhmään voi herättää yhdenvertaisuuskysymyksiä, vaikka ihmiset todennäköisesti ymmärtävät hyvin kohderyhmän rokotustarpeen.

Turussa tehosterokotetta jaetaan ensimmäisellä rokotusvuorolla saatujen rokotusaikojen mukaan. THL ilmaisi jo pari viikkoa sitten, että rokotusväliä voidaan lyhentää 12:sta 8 viikkoon. Sen jälkeen osa kunnista ilmoitti pop up -rokotuksista.

Turku ei ole pystynyt antamaan tehosterokotusta, vaikka pop up -tapahtumia on järjestetty ensimmäisen rokotuksen hakijoille.

Kaarinan pop up -rokotus käynnissä Kaarinan kirkolla. Arkistokuva. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Kaarina on melkoinen superrokottaja Varsinais-Suomessa. Se aloitti pop up -rokotukset jo 30.6. Kaarinan kirkolla. Myös kaarinalaiset opettajat ovat hyödyntäneet mahdollisuutta. Kaarinassa liikkuu myös rokotuspakettiauto, joka viedään jatkossa myös mahdollisesti festareille rokottamaan nuoria.

Mikä on tartuntariski koulumaailmassa?

Turun kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen pohtii, että korona on tällä hetkellä 20–30-vuotiaiden tauti. Siksi hän pitää tartuntariskiä koulumaailmassa pienenä.

– Nuoret aikuiset eivät ole meidän ydinasiakaskuntaamme. Keskitymme näihin alle 20-vuotiaisiin. Kriittisin ryhmä kuuluu nuoriin aikuisiin, jotka saattavat opiskella korkeakoulussa, pohtii Jalonen.

Ylilääkäri Esa Rintala Tyksistä kertoo, että peruskouluikäisiä on Varsinais-Suomen alueella vain noin kuusi prosenttia kaikista tartunnan saaneista viimeisen 2 viikon aikana. Hän kannattaa lähiopetusta kaikilla asteilla.

Koulumaailmassa pätevät samat suojatehot kuin muussakin elämässä. Yksi rokotuskerta ei suojaa niin hyvin kuin kaksi. Toisen rokotuksen jälkeen vastuskyky on jo niin hyvä, että sairastumisia tapahtuu harvemmin.

– Työyhteisössä voi miettiä, tarvitaanko opettajien kesken tauoilla maskeja, jos kaikki on kahteen kertaan rokotettuja. Oppilaiden kanssa työskennellessä maskeja kuitenkin tulisi edelleen käyttää, koska lapset ovat pääosin rokottamattomia, neuvoo Rintala.

Kuka tartuttaa kenet koulumaailmassa?

– Koska oppilaat ainakin peruskoulussa ovat rokottamattomia, on todennäköisempää, että koronatapauksia sattuu oppilaiden keskuudessa. Opettajien tartunnat ovat olleet harvinaisia, kun on käytetty opetustyössä maskia. Samoin opettajasta oppilaisiin päin ei juuri ole ollut tartuntaketjuja.

