Helsinki Biennaali on menestys: Vallisaaressa kävijöitä jo 75 000 – järjestäjä pahoittelee ruuhkaa, mutta iloitsee nykytaiteen uudesta yleisöstä

Yhdysvaltalaisen Janet Echelmanin teoksen nimi on 1.78. Se leijuu Senaatintorin yllä.

Yhdysvaltalaisen Janet Echelmanin teoksen nimi on 1.78. Se leijuu Senaatintorin yllä. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Vallisaaren lautoilla on ollut kesällä tungos. Helsinki Biennaalin taideteoksille on joutunut jopa jonottamaan. Näyttelyn järjestäjä neuvoo "paloittelemaan" elämyksen osiksi.

On yksi asia, johon Helsinki Biennaalin (siirryt toiseen palveluun) järjestäjät eivät arvanneet ennakkoon valmistautua.

– Se on tämän kesän helle!

– Emme osanneet varautua trooppiseen ilmastoon.

Näin toteaa Helsingin Vallisaaressa kesäkuussa avatun tapahtuman pääkuraattori Pirkko Siitari.

Lämpimät säät ovat aiheuttaneet teknisiä ongelmia. Siksi kaikki teokset eivät ole koko ajan olleet nähtävillä.

Lautat Vallisaareen lähtevät Helsinki Biennaalin paviljongilta Helsingin kauppatorilta. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Helsinki Biennaalin nimi on tänä vuonna Sama meri. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Kävijämäärä on "positiivinen yllätys"

Toinen yllätys on ollut Helsinki Biennaalin kävijämäärä.

Kesän suurtapahtumassa Vallisaaressa on ollut jo 75 000 kävijää.

– Se on todella positiivinen yllätys. Määrää voi pitää erinomaisena, kun ottaa huomioon, että koronatilanteen takia ulkomaalaisia vierailijoita ei ole ollut lähes lainkaan, Pirkko Siitari sanoo.

Ilman pandemiaa kävijätavoite olisi ollut moninkertainen. Nyt Siitari iloitsee siitä, että Biennaali on tuonut nykytaiteelle uutta yleisöä.

– Ne, jotka tulivat paikalle saaren takia, löytävät kiinnostavaa nykytaidetta, ja taiteen ystävät puolestaan luonnonkauniin Vallisaaren.

– Näin yleisöt sekoittuvat, mikä on hienoa. Biennaali on saanut aikaan kivaa vuoropuhelua, Siitari jatkaa.

Margaret ja Christine Wertheimin virkattu koralliriuttateos kertoo ympäristökriisistä ja roskaantumisesta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Jaakko Niemelän Laituri 6 - installaatio, jonka korkeus on kuusi metriä. Merenpinta nousisi tälle korkeudelle, jos pohjoinen jääpeite sulaisi kokonaan. Moni biennaalin teos ottaa kantaa ympäristöasioihin. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Somessa on soimattu pitkiä jonoja

Varsinkaan sosiaalisessa mediassa kaikki palaute ei ole ollut pelkästään kiittävää.

Kävijät ovat purkaneet tuohtumustaan etenkin sisätiloissa sijaitseville teoksille syntyneistä pitkistä jonoista. Siksi moni on jättänyt osan töistä suosiolla katsomatta.

– Jonot ovat valitettavia. Niitä joutuu aina sietämään tällaisissa isoissa taidetapahtumissa.

Pirkko Siitari muistuttaa, että ruuhkat ovat johtuneet näyttelyn suosion lisäksi myös koronarajoituksista. Järjestäjät ovat ottaneet sisätiloihin vain rajoitetun määrän katsojia.

Siitari vinkkaa, että ruuhkan välttämiseksi saareen kannattaa tehdä retki arkipäivänä. Kokemuksen voi myös "palastella".

– Jos mahdollista, niin käy katsomassa taidetta monta kertaa, eikä yritäkään nähdä kaikkea samalla käynnillä.

Pääkuraattori myös uskoo, että jatkossa lautoilla on väljempää, kun suomalaisten kesälomat loppuvat.

Janet Echelman käyttää veistoksissaan erikoiskuituja. Teos näyttää erilaiselta öisin, jolloin siihen heijastetaan värillistä valoa. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Senaatintorin yllä leijuu uusi veistos

Helsinki Biennaali on kahden vuoden välein toistuva kansainvälinen nykytaiteen kuvataidetapahtuma. Se esittelee 40 taiteilijaa tai taiteiljaryhmää Suomesta ja eri puolilta maailmaa.

Pääkuraattori Pirkko Siitari muistuttaa, että Biennaalin töitä on esillä myös mantereella, esimerkiksi keskustakirjasto Oodissa sekä Helsingin taidemuseossa HAMissa (siirryt toiseen palveluun). Siellä on parhaillaan saksalaistaiteilija Katharina Grossen näyttely.

Niiden kävijät mukaan lukien koko Helsinki Biennaaliin on tutustunut jo yli 100 000 kaupunkilaista ja matkailijaa.

Tapahtuman uusin teos on Helsingin Senaatintorin ylle kohonnut taiteilija Janet Echelmanin teos nimeltään 1.78.

Verkkoveistoksen muoto on saanut innoituksensa valtameren aaltojen korkeuseroista. Punotut ja solmitut värikerrokset elävät tuulten ja sään muutoksissa.

– Teos kuvastaa Biennaalin kantavaa ajatusta kaiken yhteenkytkeytymisestä, Pirkko Siitari sanoo.

Yhdysvaltalaisen Janet Echelmanin veistokseen liittyy myös ääniteos sekä konsertti, jonka Biennaali toteuttaa yhdessä Helsingin juhlaviikkojen kanssa (siirryt toiseen palveluun). Juhlaviikkojen avajaisiltana 19.8. Senaatintorin konsertissa esiintyvät Hildá Länsman, Tapani Rinne ja Tuomas Norvio.

Helsinki Biennaali on yleisölle maksuton, mutta lautta Vallisaareen on maksullinen. Biennaali on avoinna 26.9. 2021 saakka.

Lue myös:

Kuusi vinkkiä Helsinki Biennaaliin: lintudisko ja lahoavien puiden äänet ovat saarikävelyn erikoisimpia teoksia

Näin valtavia teoksia on taidemuseoissa esillä harvoin – Katharina Grossen näyttely pakotti HAMin rakentamaan ilmastoinnin uusiksi.