Hävittäjät aiheuttavat Helsingissä repivää melua tulevana perjantaina – kovin mylvintä kuuluu Kaivopuiston eteläkärjessä

Britannian ilmavoimien Eurofighter Typhoon kuvattuna vuoden 2017 Kaivopuiston Lentonäytöksessä. Eurofighter Typhoon on yksi HX-hankkeessa ehdolla olevista koneista ja lentää tulevana perjantaina jälleen Kaivopuiston yllä. Kuva: Yle / Kristoffer Söderlund

Tulevana torstaina ja perjantaina Helsingin eteläisissä kaupunginosissa kuuluu kovaa melua, kun alueella lentää hävittäjiä. Hävittäjät ottavat osaa perjantaina järjestettävään Kaivopuiston lentonäytökseen (siirryt toiseen palveluun). Melua syntyy myös torstaina harjoituslennoista.

Eteläisten kaupunginosien asukkaita on varotettu jo etukäteen tapahtuman aiheuttamasta melusta.

Kaivari 21 -tapahtuman ympäristövastaavan Pasi Kohon mukaan asuntojen sisällä pysyttäessä ei kuitenkaan ole tarvetta kuulonsuojaukseen, sillä rakenteet itsessään jo vaimentavat ääntä tehokkaasti.

– Lähimmät asuintalot Kaivopuistossa ovat muutenkin jo niin etäällä, ettei ole mitään pelkoa liian kovasta melusta.

Tapahtuma-alueella Kaivopuistossa suositellaan kuulosuojaimien käyttöä etenkin hävittäjälentojen aikana. Kohon mukaan Kaivopuiston eteläisimmästä kärjestä on lyhin matka hävittäjien näytösalueeseen, minkä vuoksi siellä hävittäjien ulvonta kuuluu kovimmin.

– Koska kyse on sotilaskalustosta, niin ei ole olemassa mitään julkisia melulukemia. Lentonäytöksissä tehtyjen aikaisempien mittausten perusteella melutaso on helposti sen 115 desibeliä.

Koho muistuttaa, että Kaivopuiston näytöksessä hävittäjät lentävät kuitenkin huomattavasti kauempana yleisöstä kuin lentokentillä tapahtuvissa näytöksissä. Hän arvioi, että lyhytaikaiset piikkitasot jäävät hieman alle 115 desibelin.

Tapahtuman melulaskelmia tehdessä on Kohon mukaan käytetty lain määräämiä 115 desibelin ja 140 desibelin raja-arvoja. Laskennalla on osoitettu, että nämä arvot eivät tule ylittymään.

– 140 desibeliä on ylipäänsä niin korkea arvo, että ei olla edes missään määrin lähellä sitä, sanoo Koho.

Ihmisen kipukynnys on Kuuloliiton mukaan (siirryt toiseen palveluun)125 desibeliä.

Suurin melukuorma tapahtumasta aiheutuu nimenomaan hävittäjien soolonäytöksistä. Kohon mukaan lähelle osuvasta salamaniskusta aiheutuva ääni on voimakkuudeltaan lähellä hävittäjästä lähtevää ääntä.

– Kun hävittäjä esiintyy yksin yhdellä koneella niin lentoprofiili ja tehonkäyttö on sitä, että näytetään mihin se kone kykenee.

Lemmikit tunnetusti voivat hätääntyä kaikenlaisista äänistä ja on Kohon mukaan mahdollista, että ne saattavat reagoida myös hävittäjien meluun. Kohon mielestä hävittäjistä lähtevä jylinä on luonnollisemman kuuloinen ääni kuin esimerkiksi vuoden vaihteen rakettien pauke.

– Pitäisin lemikkien häiriintymistä epätodennäköisempänä kuin uudenvuoden paukuttelussa.

Kaivari 21 on Kaivopuistossa 6.–7.8. järjestettävä ilmailutapahtuma, johon kuuluu maanäyttelyalue ja edellä mainittu perjantaina pidettävä lentonäytös. Lentonäytöksessä on mahdollista bongata myös muutama HX-hävittäjähankkeessa mukana oleva hävittäjä. Hävittäjistä on esillä näyttelyssä myös täysikokoisia replikoita.