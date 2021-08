Koronan takia sairaalahoitoa tarvitsevien määrä hypähti ylöspäin – voimakkaasti lisääntyvät tartunnat vievät myös alle 40-vuotiaita sairaalaan

Koronaviruksen aiheuttaman sairauden takia sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on kasvanut. Suomen sairaaloissa on tällä hetkellä 86 koronapotilasta, mikä on 28 enemmän kuin eilen. Lisäksi tehohoidossa on seitsemän ihmistä. Tehohoidossa olevien määrä on pysynyt ennallaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä sairaalassa on 24 potilasta. Tehohoidossa ei kuitenkaan tällä hetkellä ole yhtään ihmistä.

Potilasmäärän kasvu on merkittävä, sanoo HUSin johtajaylilääkärin sijainen Teppo Heikkilä.

– Perjantaina meillä oli 13 potilasta ja viikonloppuna muutama enemmän. Maanantaisin potilasluvut ovat usein hieman korkeampia, mutta näin suuri nousu ei mene normaaliin vaihteluun.

Tartunnat ryöpsähtivät kesähelteillä

Virus on levinnyt heinäkuussa kiihtyvään tahtiin. HUSin alueella koronatartuntojen ilmaantuvuusluku noin 205 sataatuhatta asukasta kohden.

Tartuntoja raportoitiin heinäkuun kahden viimeisen viikon aikana yhteensä noin 3500. Tämä on lähes 1500 tartuntaa enemmän kuin heinäkuun alkupuolella.

– Se kertoo tautitilanteen pahenemisesta. Tartuntamäärät ovat voimakkaasti kasvaneet nuoremmissa ikäluokissa alle 40-vuotiailla ja siksi nuorempiakin potilaita tulee sairaalahoitoon, sanoo HUSin Teppo Heikkilä.

HUSin tehohoitokapasiteetti on tällä hetkellä hyvä, eikä tehohoidossa on yhtään koronapotilasta. Heikkilä kuvailee, että myös erikoissairaanhoidossa vuodepaikkoja on tarjolla kohtuullisesti.

Kaksi kolmesta on jo saanut yhden rokotuksen

Epidemian kolmannen aallon taltuttamiseksi Suomen suurimman sairaanhoitopiirin johtavalla lääkärillä ei ole tarjota uusia keinoja.

– Väsymykseen asti on toistettu, että kannattaa välttää julkisia kokoontumisia ja vähentää kontakteja. Hyvä käsihygienia ja maskien käyttö tarvittaessa on tärkeää, Teppo Heikkilä sanoo.

Erittäin tärkeää on myös saada yhä useampi ihminen rokotettua ja rokotekattavuutta mahdollisimman suureksi.

– Hyvä uutinen on, että vanhempi väestö joutuu koronan takia vähemmän sairaalaan ja heillä on myös vähemmän koronavirustartuntoja. Se kertoo, että rokotteet toimivat.

Asian huono puoli on, että tartuntojen jatkuvasti kasvaessa myös nuorempia ihmisiä joudutaan hoitamaan sairaalassa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi.

Suomessa noin kaksi kolmesta kansalaisesta on saanut ainakin yhden rokoteannoksen, ja joka kolmas on käynyt piikillä jo suositellut kaksi kertaa.

