"Hallitus lomailee, festarit ovat käynnissä ja STM:n johtaja puhuu etäkoulusta" – OAJ arvostelee hallituksen hitautta koronatoimissa

Hallituksen toimenpiteet koronavirusta vastaan saavat osakseen kovaa kritiikkiä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:lta. OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka näkee koronatoimissa merkittävän ristiriidan.

– Ammattilliset toisen asteen opiskelijat aloittaa jo monet tällä viikolla opinnot. Hallitus edelleenkin lomailee, kyllä tässä melkoinen ristiriita on. Viime viikonloppu oli vissiin kaikista suurin festariviikonloppu tässä maassa ja sitten STM:n johtaja puhuu täällä etäkoulusta. Tää on todella hämmentävää tää keskustelu, Misukka sanoi.

Misukka viittasi sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilan viime viikolla A-Studiossa antamiin kommentteihin, joissa tämä totesi lähiopetuksen olevan vaarassa varsinkin korkeakouluissa ja toisella asteella.

OAJ haluaa opettajille tehosterokotteen mahdollisimman nopeasti

Misukka toivoo, että opettajat saisivat täyden rokotesuojan mahdollisimman nopeasti.

– Me ollaan ajettu jo marraskuusta lähtien sitä, että opettajat priorisoitaisiin rokotuksissa. Keväällä ehdotimme, että kesän aikana varmistetaan, että jokainen opettaja on sen tehosterokotuksen saanut ja näin ei ole, Misukka sanoo.

Misukan mukaan noin neljännes opettajakunnasta on alle 40-vuotiaita ja heille tulisi nyt löytää täysi rokotesuoja. Se tarkoittaa Misukan arvion mukaan noin paria kymmentä tuhatta rokotettavaa opettajaa.

Opetusministeri Li Andersson twiittasi tänään (siirryt toiseen palveluun)aikaisemmin, että opettajien tulisi tiedustalla kotikunnastaan mahdollisuutta ottaa toinen rokote aikaisemmin tai ilmoittautua ylijäämärokotteen ottajaksi.

– Ehdottaisin, että kunnat ottaisivat lusikan kauniiseen käteen ja omaehtoisesti varmistaisivat, että kaikki opettajat nyt on rokotettu. Se ei varmasti olisi mikään ylivoimainen asia. Monet kunnat on olleet tässä etunenässä tekemässä järkeviä ratkaisuja, kun hallitus ei näköjään pysty priorisoimaan, Misukka tiivistää.

Espoon sivistysjohtaja Harri Rinta-aho ei usko, että kouluista tulee koronalinkoja

Espoon sivistysjohtaja Harri Rinta-aho kertoi, että kuntatasolla tehdään paljon yhteistyötä tartuntatautilääkäreiden kanssa.

– En usko, että kouluista mitään koronalinkoja tulee, Rinta-aho sanoi.

Rinta-aho huomauttaa, että karanteenien asettaminen on hankalampaa yläkoulussa verrattuna alakouluun.

–Jos puhutaan alakoululaisista, niin tilanne on helpompi, he on samassa kokoonpanossa koko koulupäivän. Yläkoulussa opettaa aineopettajat, siellä tilanne on nyt parantunut kun osa opettajista on rokotettu, osa jo kahteen kertaan, viime vuonna meillä loppu opettajat, Rinta-aho kertoo.

OAJ:n Misukka toivoo, että kouluihin voitaisiin palkata lisää opettajia, jotta oppilaita voidaan jakaa pienempiin ryhmiin ja etäopiskelun aiheuttama oppivaje saadaan paikattua.

–Tosiasia on se, ettei siellä pystytä kunnolla jakamaan ryhmiä. Ei ole ensinnäkään tilaa, eikä opettajia riittävästi. Kyllä meillä on ollut toive, ihan ykköstoive, että opettajia palkataan lisää riittävästi, että saataisiin pienempiä ryhmiä. Muistutan, myös tässä, että meillä on valtava oppimisen velka, Misukka kommentoi.

Lue lisää:

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila: Syksyn lähiopetus voi olla vaarassa – asetus 12–15-vuotiaiden rokottamisesta valmistunee pian

Isot kaupungit pyrkivät aloittamaan kouluvuoden lähiopetuksessa: oppilaiden maskisuositus ja moni muu yksityiskohta selviävät lähipäivinä

"On luonnotonta, ettei saa tavata kavereita hyvällä omallatunnolla" – tutkija lataa 5 syytä, miksi nuoret ovat kärsineet koronasta suhteettoman paljon