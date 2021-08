Saksa tarjoaa syksyllä ylimääräistä tehosterokotetta riskiryhmäläisille

Kuva: ullstein bild - Sven Simon/ All Over Press

Tehosterokotetta tarjotaan riskiryhmäläisille 1. syyskuuta alkaen. Kuva Münchenistä 12. heinäkuuta. Kuva: ullstein bild - Sven Simon/ All Over Press

Saksa tarjoaa syyskuusta alkaen ikääntyneille sekä riskiryhmään kuuluville kansalaisilleen tehosterokotetta koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan.

Päätöksestä ilmoitti maan terveysministeriö maanantaina. Asiasta uutisoivat useat saksalaismediat, kuten Deutsche Welle (DW) (siirryt toiseen palveluun).

Kuten useissa muissa maailman maissa, niin myös Saksassa helposti tarttuva deltamuunnos on saanut tartuntaluvut viime viikkoina nousuun. Lisäksi ministeriötä huolettaa heikentynyt tai nopeasti heikkenevä immuunivaste joidenkin ryhmien keskuudessa, DW kertoo.

Tehosteannos on joko Pfizer/Biontechia tai Modernaa. Tehosterokotetta tarjotaan riskiryhmäläisten lisäksi heille, jotka ovat saaneet joko kaksi rokoteannosta AstraZenecan tai yhden annoksen Johnson & Johnsonin rokotetta.

Tähän mennessä Saksan väestöstä reilut 50 prosenttia on saanut täyden rokotussarjan.

Terveysministeri Jens Spahn ja osavaltioiden terveysministerit sopivat lisäksi, että koronarokotteita tuodaan laajemmin tarjolle 12–17-vuotiaille.

Saksan rokotekomissio on toistaiseksi suositellut rokotetta 12–17-vuotiaille vain, jos heillä on perussairauksia tai he asuvat riskiryhmään kuuluvan kanssa.

