Yhdysvalloissa ainakin 70 prosenttia aikuisista saanut ensimmäisen koronarokotteen – tavoitteesta jäätiin kuukaudella

Ainakin 70 prosenttia aikuisista on saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen Yhdysvalloissa, kertoivat maan terveysviranomaiset maanantaina. Presidentti Joe Bidenin hallituksen tavoite täyttyi noin kuukauden suunniteltua myöhemmin.

Tavoitteena ollut 70 prosenttia oli alkujaan haluttu ylittää maan itsenäisyyspäivään eli 4. heinäkuuta mennessä.

Viranomaisten mukaan koronatartuntojen, koronavirukseen liittyvien kuolemantapausten sekä sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on noussut Yhdysvalloissa viimeisen viikon aikana.

Samalla koronavirusta vastaan rokotettujen määrä on ollut kasvussa, osittain deltamuunnoksen leviämisen aiheuttaman huolen vuoksi. Valkoisen talon koronanvastaisia toimia koordinoiva Jeff Zients kertoo, että viimeisen viikon aikana koronarokotuksien määrä on noussut keskimäärin 70 prosenttia.

Aikuisista hieman yli 60 prosenttia ja koko väestöstä noin puolet on täysin rokotettuja.

Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n johtajan tohtori Rochelle Walenskyn mukaan viime lauantaista lähtien Yhdysvalloissa on kirjattu noin 72 000 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa.

Yhdysvalloissa koronatartunnat ovat olleet viime aikoina nousussa etenkin alueilla, joilla rokotustahti on hidastunut sekä rokotuskattavuus on matala. Näitä alueita ovat esimerkiksi maan konservatiiviset alueet. Myös nuorten parissa rokotustahti on hidastunut.

