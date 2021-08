Kalajoen metsäpalon leviämisriski on pienentynyt – sammutushenkilöstön ja -kaluston määrä minimiin

Kalajoen metsäpaloalueella on tehty järjestelmällistä paloalueen sammuttamista ja rajoituslinjoja on varmistettu. Maanantaina päivällä sammutettiin myös esiin kaivettuja palopesäkkeitä.

Kuva: Aki Paavola / Lehtikuva

Kalajoen metsäpaloalueella tilanne on vakaa ja rauhallinen. Palon leviämisriski on koko ajan pienentynyt. Sadekuurot ovat nyt kastelleet paloaluetta ja sitä ympäröivää maastoa.

Keskiviikkopäivä voimistuvine tuulineen on kuitenkin vielä arvoitus.

Tiistaipäivälle sammutusresurssit aiotaan kuitenkin laskea minimiin. Alueelle ollaan edelleen saamassa runsaita vesisateita, sateen vuoksi puuskainen tuulikaan ei vaikeuttane sammutustöitä.

– Nyt henkilöstöresurssia vähennetään hallitusti. Tänään aamulla meillä on kokous, jossa mietitään, millä määrällä pärjäämme varmasti vielä huomennakin, sanoo pelastuspäällikkö Pekka Räty Jokilaaksojen pelastuslaitokselta.

Keskiviikkona henkilöstöresursseja saatetaan tarvita tiistaita enemmän, kun sään odotetaan poutaantuvan ja samalla tuuli voimistuu.

Puolustusvoimien virka-apuosasto on nyt poistunut paikalta, mutta palopaikalle on jäänyt Puolustusvoimien kaksi telakuorma-autoa. Yksityistä koneistoa on myös poistunut alueelta, samoin lähes kaikki kaivinkoneet ja metsäkoneet on vapautettu tehtävistään.

Pelastushenkilöstöä saadaan paikalle tarvittaessa nopeallakin aikataululla.

Sammutustyöt jatkuvat kuluvan viikon intensiivisinä hankalasta maastosta johtuen.

Kalajoen Raution kylällä oleva metsäpalo alkoi reilu viikko sitten. Kaikkiaan metsää on palanut noin 300 hehtaaria.

3.8.