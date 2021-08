Juuri kun väki olisi päässyt teatteriin, sattui poikkeuksellinen myrsky – tältä Oulun teatterin tuhoutuneen katon alla näyttää nyt

Oulun teatteri kärsi mittavia myrskyvahinkoja kesäkuussa. Korjaustyö on aiheuttanut teatterille satojen tuhansien eurojen kustannukset ja koitunut syyskauden esitysten kohtaloksi.

Oulun teatterin suuren näyttämön lattia on aukaistu ja kuivatuslaitteet puhaltavat ilmaa rakenteisiin.

Kesäkuussa riehunut Ahti-myrskykovine tuulineen ja vesisateineen iski kovaa Oulun teatterin rakenteisiin. Noin 500 neliön katosta petti puolet. Katon huovat irtosivat ja vesi pääsi valumaan suoraan alla olevan suuren salin näyttämölle. Samalla kastui lattian alla oleva pyörö eli pyörivä näyttämö.

Elokuussa katto on korjattu kokonaan. Parhaillaan selvitetään teatteritekniikan ja sähkölaitteiden kuntoa. Korjaustyöt jatkuvat ainakin syyskuun ajan.

Osa teatterin tekniikasta kuten pyörönäyttämö, kuuluu teatterin omistukseen. Teatterirakennusta hallinnoi Oulun kaupungin Tilapalvelut. Oulun Tilapalveluiden kiinteistömanageri Juha Merilän mukaan arvio korjauskustannuksista on useita satoja tuhansia euroja.

Merilä haluaa painottaa, että kyse on vasta arviosta. Lopulliset kustannukset selviävät korjauksen jälkeen ja korjausvastuut, siis kuka korvaa ja mitä, selviävät keskusteluissa vakuutusyhtiön kanssa.

– Työt ovat vielä kesken. Kastuneita lattiarakenteita on aukaistu, on tehty kosteusmittauksia ja nyt kuivatellaan rakenteita. Alustava arvio on 350 000–400 000 euroa, koska myös katto piti uusia kokonaan, Merilä kertoo.

Syksyn ensi-illat uusiksi

Myrskyn aiheuttamat tuhot yllättivät Oulun teatterin toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilasen. Hän ei voinut uskoa korviaan, kun kuuli miten myrsky oli osunut teatteriin.

Oulun teatterin toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilanen aloitti työssään syksyllä 2020, eikä ole päässyt näkemään teatterin normaalia arkea ilman pandemiaa. Kuva: Janne Körkkö / Yle

– Olihan se melkoinen järkytys. Oulussa on ollut viime vuosina paljon puhetta teatterin ympärillä. Nyt kun olimme valmiita syksyn esityskauteen, tuli vielä luonnonvoimien aiheuttama järkytys, hämmästelee Moilanen.

Vesivahingon myötä syyskauden esitykset ja ensi-illat pitää miettiä uusiksi. Vaurioilta selvinneellä pienellä näyttämöllä voidaan kuitenkin esiintyä suunnitellusti.

– Tutkimme myös löytyisikö korvaava tila, esimerkiksi suuri varastorakennus, jonne voisimme siirtää osan suuren näyttämön esityksistä. Etsimme tällaista tilaa kuumeisesti, kertoo Moilanen.

Suuren näyttämön korjaaminen on monimutkainen tehtävä. Toiveissa toimitusjohtaja Moilasella on, että suurelle näyttämölle päästäisiin lokakuun aikana.

– Toki tässä on oltava joustavia, koska vahinkojen lopullinen määrä on vielä selvityksen alla. Korona-ajan myötä monta suunnitelmaa on pitänyt tehdä uusiksi, joten odottavissa tunnelmissa mennään edelleen, päivä kerrallaan.