Presidentti Erdoğan suututti turkkilaiset: heitteli maastopaloalueiden asukkaille teepaketteja

Kahdeksan ihmistä on kuollut Turkin maastopaloissa. Hallitusta kritisoidaan huonosta varautumisesta tulipaloihin. Sosiaalisessa mediassa vaaditaan jopa presidentti Erdoğanin eroamista.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on saanut osakseen paljon kritiikkiä sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun hänen vierailunsa maan etelärannikon maastopaloalueille ei sujunut aivan toivotulla tavalla.

Erdoğan matkusti viikonloppuna muun muassa Marmariksen lomakaupunkiin, jossa hän päätti puheensa heittämällä väkijoukkoon pussillisia mustaa teetä.

Lisäksi sosiaalisessa mediassa levitetyllä videolla näkyi uutistoimisto AFP:n mukaan, miten presidentti heitteli teepaketteja myös liikkuvan bussinsa kyydistä kadunihmisille.

Monet turkkilaiset eivät olleet vaikuttuneita Erdoğanin hyvän tahdon eleestä, joka tuomittiin mauttomaksi. Sosiaalisessa mediassa alkoi viikonloppuna levitä aihetunniste #ÇayınıDaAlGit – ota teesi ja häivy.

– Samaan aikaan kun maa palaa, Erdoğan heittää teetä Marmariksen kansalaisille. Hänen sietäisi hävetä, kommentoi Twitterissä oppositiopuolue CHP:n kärkipoliitikko Engin Özkoç.

Erdoğan lupasi tuhoalueille reilun viiden miljoonan euron hätätukipaketin ja vuokratukea kotinsa menettäneille asukkaille. Teepakettien heittely ja suurella poliisisaattueella ajelu kriisialueella kuitenkin laimensivat näiden lupausten tehoa monien silmissä.

Presidentin loukkaamisesta rikossyytteet aiemmin saanut rap-artisti Şehinşah eli Ufuk Yıkılmaz leukaili sunnuntaina episodille heittelemällä keikallaan teepaketteja yleisölleen, kertoo turkkilainen oppositiomedia (siirryt toiseen palveluun).

Alkuviikosta Turkin sosiaalisessa mediassa on trendannut aihetunniste #tayyiperdoganistifa, jolla vaaditaan presidentin eroa maastopalokriisin huonon hoitamisen vuoksi.

Jo lähes 20 vuotta Turkin johdossa toimineen Erdoğanin otteet ovat viime vuosina käyneet yhä itsevaltaisemmiksi.

"Me emme paenneet – hallituksenkaan ei pidä paeta"

Turkin hallitukselle satelee kritiikkiä heikosta varautumisesta maastopaloihin, jotka ovat roihunneet maan etelärannikolla jo viikon ajan. Kahdeksan ihmistä on kuollut, rakennuksia on tuhoutunut ja tuhansia ihmisiä on evakuoitu kodeistaan ja hotelleista.

Turkin sammutuslentokoneet eivät ole riittäneet kaikkien laajojen maastopalojen saamiseen hallintaan. Muun muassa oppositiopoliitikko Özkoç on syyttänyt tästä metsätalousministeri Bekir Pakdemirlia ja vaatinut häntä eroamaan.

Erdoğanin lehdistösihteeri tyrmäsi hallitukseen kohdistuvan kritiikin ja arvosteli puolestaan sosiaalisen median kampanjoita, joissa pyydetään Turkille apua ulkomailta.

Euroopan unioni on lähettänyt Turkin avuksi kolme sammutuskonetta, ja apua on lähetetty myös Venäjältä, Ukrainasta, Iranista ja Azerbaidžanista.

Uutistoimisto Reuters haastatteli maanantaina Marmariksen lähellä sijaitsevan kylän asukkaita, jotka sammuttivat alueen tulipaloja vesiämpäreillä.

– Koko kylä tekee tätä yhdessä. Me emme paenneet, joten hallituksenkaan ei pidä paeta. Heidän täytyy lähettää tänne sammutuslentokoneita, sammutustöihin osallistunut nainen sanoi.

