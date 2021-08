Kainuun sote testasi ulkomaalaisten marjanpoimijoiden ryhmän: 74 henkilöä testattiin, 44 koronatartuntaa löytyi

Kainuun sote on tehnyt koronaviruksen pikatestit alueella liikkuvalle ulkomaalaisten marjanpoimijoiden ryhmälle. 74 hengen ryhmästä todettiin pikatestillä maanantaina yhteensä 44 koronatartuntaa. Kainuun soten vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola kertoo, että ryhmä testataan vielä vakiintuneella PCR-testillä. PCR-testi on Erolan mukaan luotettavin koronavirusseulonnassa.

– Pikatesti on ollut luotettava, en usko että yli kymmenen prosentin virhemarginaalia tulee siinä, Erola summaa.

Kaikki tartunnan piiriin kuuluvan ryhmän henkilöt on asetettu eristykseen tai karanteeniin.

Kainuun sotesta kerrotaan, että kehenkään ulkopuoliseen ei ole syntynyt tartunnan leviämiseen mahdollistamaa kontaktia. Poimijat voivat vointinsa salliessa jatkaa työskentelyä eristyksessä tai karanteenissa, edellyttäen ettei kontakteja ulkopuolisiin ole.

Ryhmän leiripaikka on Kainuun ulkopuolella, ja tartunnanjäljitys hoidetaan leirin sijainnin perusteella. Ylen saamien tietojen mukaan ryhmä majoittuu Pohjois-Pohjanmaalla. Koska ryhmässä tartunnan saaneet ovat ulkomaalaisia, luvut eivät näy Kainuun omissa ilmaantuvuusluvuissa. Tartunnat voivat näkyä THL:n tilastoissa, koska heillä ei ole kotikuntaa Suomessa kirjautuu koronatapaus THL:n tilastoissa joko tai laboratorion sijaintikuntaan.

Kainuun sotesta kerrotaan, että asiassa on tehty yhteistyötä marjayrittäjän kanssa. Vastaavantyyppisiä testauksia on tehty pandemian aikana useilla työpaikoilla.

