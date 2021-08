Kaliforniassa juomavesi uhkaa loppua kymmenistä kunnista – asukas: "Neljä vuodenaikaamme ovat nyt tuli, tulva, maanjäristys ja kuivuus"

Kalifornian kuivuus on pahin yli neljään vuosikymmeneen. Varsinkin Pohjois-Kaliforniassa on vesi nyt poikkeuksellisen vähissä ja sen käyttöä on rajoitettu voimakkaasti. Tuorein tiistainen päätös rajoittaa maanviljelijöiden vedenottoa joista.

